क्या Cold Shower से सच में तेज हो जाता है मेटाबॉलिज्म? जानिए पूरा सच

सुबह ठंडे पानी से नहाना कई लोग हेल्दी आदत मानते हैं, लेकिन क्या इससे सच में मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वजन तेजी से कम होने लगता है? जानिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और किन लोगों को ठंडे पानी से नहाते समय सावधानी बरतनी चाहिए.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 28, 2026, 7:51 AM IST
क्या Cold Shower से सच में तेज हो जाता है मेटाबॉलिज्म? जानिए पूरा सच
  • ठंडे पानी से नहाने पर शरीर कुछ समय के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म में हल्का और अस्थायी बदलाव हो सकता है
  • केवल ठंडे पानी से नहाने से वजन या शरीर की चर्बी तेजी से कम नहीं होती
  • ठंडे पानी से नहाने के बाद कई लोगों को ताजगी, फोकस और एनर्जी महसूस होती है, लेकिन इसका असर हर व्यक्ति में अलग हो सकता है
  • बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और स्वस्थ जीवनशैली सबसे ज्यादा जरूरी हैं

ठंडे पानी से नहाने से शरीर तेजी से बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है, वहीं कई लोग सुबह ठंडे पानी से नहाना एक हेल्दी आदत मानते हैं क्योंकि इससे शरीर फ्रेश और एक्टिव महसूस करता है. शालिनी गांधी, (प्रोफ़ेसर और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट (HOD), फिजियोलॉजी विभाग, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज़ (NIIMS), ग्रेटर नोएडा) ने बताया कि हमारा शरीर जितनी तेजी से कैलोरी बर्न करता है, उसे ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं.

मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो शरीर एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल करता है, लेकिन जब ठंडे पानी से नहाते हैं, तो शरीर अचानक ठंड महसूस करता है. ऐसे में शरीर का पहला काम होता है खुद को गर्म रखना. इसके लिए शरीर थोड़ी ज़्यादा एनर्जी यूज करता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर नार्मल बना रहे जिससे कुछ समय के लिए शरीर थोड़ी ज्यादा कैलोरी बर्न कर देता है. सिर्फ ठंडे पानी से नहाने से वजन कम नहीं होता. शरीर थोड़ी ज़्यादा एनर्जी यूज करता है, लेकिन यह इतनी ज्यादा नहीं होती कि वजन तेजी से घटने लगे या शरीर का फैट कम हो जाए.

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वजन कम करने के लिए ये चीजें हैं जरूरी-

शालिनी गांधी बताती हैं कि वजन कम करने के लिए बैलेंस्ड और हेल्दी खाना, रोजाना एक्सरसाइज या वॉक, अच्छी नींद, कम स्ट्रेस, और स्वस्थ लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है. ठंडे पानी से नहाने के बाद वे ज्यादा फ्रेश, एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस होता है. इसके पीछे भी एक कारण है. ठंडा पानी शरीर को अचानक शॉक देता है, जिससे शरीर थोड़ी तेजी से प्रोसेसेज करता है, इससे लोगो में अलर्टनेस महसूस हो सकती है और इससे मूड बेहतर होता है और आलस कम लगता है. अगर ठंडे पानी से नहाने के बाद अच्छा महसूस होता है, तो इसे अपनी लाइफस्टाइल में शामिल किया जा सकता है. लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर इंसान को इसका फायदा एक जैसा मिले, हर इंसान का शरीर अलग होता है. कुछ लोगों के लिए ठंडा पानी अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे परेशानी भी हो सकती है.

खासकर इन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए जो दिल के मरीज हो क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा पानी शरीर को अचानक झटका दे सकता है, जिससे हार्ट पर असर पड़ सकता है. उम्र बढ़ने के साथ शरीर की टेम्परेचर सहने की क्षमता कम हो सकती है इसलिए बुज़ुर्ग लोगो को बचना चाहिए. ठंडा पानी कुछ लोगों में सर्दी-जुकाम की परेशानी बढ़ा सकता है. हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है.

मेटाबॉलिज्म में होता है बदलाव-

बहुत से लोग गर्म या हल्के गुनगुने पानी से नहाना पसंद करते हैं जो नार्मल है. गुनगुना पानी शरीर को आराम देता है, मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकता है. डॉकटर का मानना है कि ठंडे पानी से नहाने से मेटाबॉलिज्म में थोड़ा-बहुत टेम्पररी बदलाव हो सकता है, क्योंकि शरीर को टेम्परेचर बनाए रखने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यह असर कम समय के लिए और सीमित होता है.

वैज्ञानिक प्रमाण यह नहीं बताते कि सिर्फ ठंडे पानी से नहाने से शरीर की चर्बी तेजी से घटती है या मेटाबॉलिज्म हमेशा के लिए तेज हो जाता है. अगर ठंडे पानी से नहाने के बाद आप खुद को ज्यादा तरोताजा, फोकस्ड और अच्छा महसूस करते हैं, तो यह एक अच्छी आदत हो सकती है, लेकिन अच्छी सेहत और बेहतर मेटाबॉलिज्म के लिए सही खानपान, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और कंटीन्यूटी कहीं ज्यादा जरूरी हैं.

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Shweta Bajpai

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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