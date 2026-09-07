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क्या ठंडा दूध पीने से गैस की दिक्कत दूर हो जाती है? जानिए क्या सच में इसको पीने से दूर होती है परेशानी

Cold Milk Gastric Problem: अगर आपको भी है काफी ज्यादा गैस की दिक्कत तो आपको ठंडे दूध का सेवन कर लेना चाहिए. आइए आपको बताते हैं क्या सच में इसको पीने से ठीक होता है कि नहीं?

Written by: Ritika
Published: September 7, 2026, 12:59 PM IST
क्या ठंडा दूध पीने से गैस की दिक्कत दूर हो जाती है? जानिए क्या सच में इसको पीने से दूर होती है परेशानी

Cold Milk Gastric Problem: गैस की दिक्कत आजकल लोगों को काफी ज्यादा हो रही है. अनहेल्दी चीजों को खाने से लोगों में दिक्कतें काफी हद तक बढ़ जाती है. अधिकतर लोग पेट में गैस, भारीपन, डकार या ब्लोटिंग की समस्या होने लगती है. कुछ लोग लोग तुरंत राहत पाने के लिए ठंडा दूध पीने की सलाह देते हैं, अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ऐसा सच में होता है कि नहीं? आपको बता दें यह सिर्फ एक घरेलू नुस्खा है, जिसका असर हर इंसान पर अलग-अलग देखने के लिए मिल सकता है. अगर आपको भी गैस, पेट फूलने की दिक्कत काफी ज्यादा होती है, तो आप कच्चे दूध का सेवन कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले बताते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है.

गैस की दिक्कत ठंडे दूध से ठीक हो सकती है?

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अधिकतर लोगों को ये सलाह दी जाती है,कि ठंडा दूध पीने से गैस और अपच जैसी दिक्कतें दूध हो जाती है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं. दूध पीने से उल्टा गैस, पेट फूलना, ऐंठन और दस्त जैसी परेशानी हो सकती है, इसलिए दूध पीने से गैस जैसी दिक्कतें दूध होगी कि नहीं ये इंसान के पाचन पर निर्भर करती है, इसलिए इसको पूरी तरह से सच मान लेना बिल्कुल ही गलत है.

कुछ लोगों को इसे पीने के बाद पेट में थोड़ी देर के लिए आराम मिल भी सकता है, इसलिए इसको पूरी तरह से गलत कहना सही नहीं होगा. अगर पेट में जलन या एसिडिटी जैसी समस्या हो, तो दूध कुछ समय के लिए आपको काफी ज्यादा राहत भी दे सकता है. केवल ठंडा दूध पीकर बार-बार गैस की समस्या को दबाने की कोशिश करना सही तरीका नहीं माना जा सकता है. इस चीज का सेवन आपको अपने पाचन को देखते हुए ही करना चाहिए. दूध गैस की समस्या को खत्म कर देता है, ये कहना पूरी तरह से बिल्कुल भी सही नहीं होता है. दूध आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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