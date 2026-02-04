  • Hindi
क्या वाकई गर्म पानी पीने से वजन कम होता है? गटकने से पहले जान लें सच

बढ़ता वजन हर किसी के लिए मुसीबत बन गया है, ऐसे में इसे कम करने के लिए लोग गर्म पानी पीते हैं, लेकिन क्या वाकई ये काम करता है? आइए जानते हैं.

February 4, 2026
By Shweta Bajpai
कुछ परेशानियां तेजी से पैर पसार रही हैं, जिनके चलते और बड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं. इन्हीं में से एक है बढ़ता मोटापा. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग तरह-तरह की चीजों का सहारा लेते हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर है गर्म पानी का नुस्खा. आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं.

लोग हाथ में गर्म पानी का गिलास लेकर रील्स बनाते हैं और सुबह की रूटीन हैशटैग के साथ शेयर करते हैं, लेकिन अब इसे लेकर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट निक्की ने इंस्टाग्राम पर खुलकर बात की है और इसके पीछे की सच्चाई बताई है. उन्होंने बताया है कि ये सच है कि गर्म पानी फैट नहीं बर्न करता है, लेकिन इसका अपना महत्व जरूर है और काम आता है.

गर्म पानी से क्यों नहीं घटाता है वजन?

निक्की बताती हैं कि फैट बर्न करने के लिए शरीर को कम कैलोरी लेनी होती हैं, इतना ही नही इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है और लाइफस्टाइल में कुछ अच्छे बदलाव करने पड़ते हैं. सिर्फ गर्म पानी पीने से फैट कम नहीं होता है. अगर ऐसा होता तो सबके पेट सपाट हो जाते, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि गर्म पानी पीने से वजन कम होता है?

न्यूट्रिशनिस्ट निक्की ने इसके पीछे का कारण बताया उन्होंने कहा कि क्योंकि इससे पेट फूलना यानी ब्लोटिंग कम हो जाती है. गर्म पानी पेट को ढीला करता है, खाना आसानी से पचता है और गैस-भारीपन कम होता है. कई बार लोग सोचते हैं वजन कम हुआ, लेकिन असल में सिर्फ सूजन कम हुई होती है. असली फैट वही का वहीं रहता है.

गर्म पानी असल में क्या फायदा देता है?

हां इसको पीने से कुछ फायदे हो सकते हैं जैसे-

  • पेट साफ करता है, कब्ज की समस्या दूर होती है और खाना अच्छे से पचता है
  • सूजन कम करता है, शरीर से एक्स्ट्रा पानी और नमक निकलता है, इसलिए शरीर हल्का लगता है
  • भूख कंट्रोल में मदद करता है, खाने से पहले गर्म पानी पीने से पेट भरा लगता है तो हम थोड़ा कम खाते हैं
  • पाचन बेहतर होता है साथ ही साथ एसिडिटी और भारीपन कम होता है
  • हालांकि ये फैट बर्न नहीं करता है. ये बस शरीर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है.

गर्म पानी क्या नहीं करता है?

  • कैलोरी नहीं बर्न करता है
  • पेट का फैट नहीं पिघलाता है
  • अच्छी डाइट और एक्सरसाइज की जगह नहीं ले सकता है

गर्म पानी कोई जादू नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी छोटी आदत है अगर आप इसे अच्छी डाइट, थोड़ी एक्सरसाइज और धैर्य के साथ मिलाकर चलाएं तो शरीर बेहतर महसूस करेगा.

