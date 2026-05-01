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रोजाना दूध पीने वाले लोग हो जाएं सावधान! इस लाइलाज बीमारी का बढ़ सकता है खतरा
आपने अक्सर सुना होगा कि दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे अधिक मात्रा में लेने से पार्किंसन रोग हो सकता है. जी हां चलिए डॉक्टर से जानते हैं कैसे.
दूध को हमेशा से एक संपूर्ण आहार माना गया है, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि रोज दूध पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाते हैं, लेकिन हाल के कुछ अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि बहुत अधिक मात्रा में दूध का सेवन कुछ लोगों में एक गंभीर बीमारी के खतरे को बढ़ा सकता है, जिसे Parkinson Disease (पार्किंसन रोग) कहा जाता है. आइए इस बारे में डॉ. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) से जानते हैं.
डॉ. सुमोल रत्ना ने बचाया कि पार्किंसन रोग एक ऐसी बीमारी है, जो हमारे दिमाग (मस्तिष्क) को प्रभावित करती है, इसमें धीरे-धीरे शरीर के अंगों का नियंत्रण कम होने लगता है. व्यक्ति के हाथ कांपने लगते हैं, चलने में दिक्कत होती है और शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है. यह एक लाइलाज बीमारी मानी जाती है, यानी इसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन दवाओं से इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है. कुछ रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग लंबे समय तक बहुत ज्यादा मात्रा में दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं, उनमें इस बीमारी का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है. हालांकि यह बात हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती, लेकिन फिर भी यह एक चिंता का विषय है.
दिमाग पर असर डालते हैं toxins-
वैज्ञानिकों का मानना है कि दूध में मौजूद कुछ तत्व या उसमें मौजूद प्रदूषक (toxins) इस जोखिम को बढ़ा सकते हैं. कई बार दूध में कीटनाशकों (pesticides) के अंश पाए जाते हैं, जो पशुओं के चारे के जरिए उनके शरीर में जाते हैं और फिर दूध में आ सकते हैं. ये हानिकारक तत्व धीरे-धीरे शरीर में जमा होकर दिमाग पर असर डाल सकते हैं. इसके अलावा, कुछ शोधों में यह भी देखा गया है कि दूध का अधिक सेवन शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को कम कर सकता है. यूरिक एसिड एक ऐसा तत्व है, जो दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है, जब इसका स्तर कम हो जाता है, तो दिमाग कमजोर हो सकता है और पार्किंसन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.
यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह जोखिम मुख्य रूप से ज्यादा मात्रा में दूध पीने से जुड़ा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति संतुलित मात्रा में दूध पीता है, तो इससे आमतौर पर कोई नुकसान नहीं होता. समस्या तब होती है जब हम जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का सेवन करते हैं.
आजकल लोगों की जीवनशैली भी बदल गई है. कई लोग दिन में कई बार दूध, चाय, कॉफी या डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं. इसके साथ ही फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, जिससे शरीर पर इसका असर ज्यादा पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी डाइट पर ध्यान दें और संतुलन बनाए रखें.
कितनी मात्रा में दूध लेना होता है सही-
क्या इसका मतलब यह है कि हमें दूध पीना बंद कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. दूध अभी भी एक अच्छा पोषण स्रोत है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए, लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना जरूरी है. एक या दो गिलास दूध दिन में पर्याप्त होता है, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होती.
अगर आप ज्यादा मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो आप अपने आहार में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि आप दूध की जगह कभी-कभी दही, छाछ या पौधों से बने दूध (जैसे सोया दूध, बादाम दूध) का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे शरीर को पोषण भी मिलेगा और जोखिम भी कम होगा. इसके अलावा, अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, मेवे और साबुत अनाज शामिल करें. ये सभी चीजें दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं और बीमारियों से बचाव करती हैं. नियमित व्यायाम और अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है. अगर परिवार में किसी को पार्किंसन रोग है, तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना चाहिए.
हर चीज का असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कितनी मात्रा में और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. दूध भी ऐसा ही एक खाद्य पदार्थ है अगर सही मात्रा में लिया जाए तो यह सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन जरूरत से ज्यादा लेने पर यह कुछ जोखिम भी बढ़ा सकता है. इसलिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें, संतुलित आहार लें और अपने शरीर के संकेतों को समझें. सही जानकारी और सावधानी से हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और गंभीर बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं.