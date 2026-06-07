  • Hindi
  • Health
  • Does Eating Momos Really Cause Flour To Stick To Your Intestines A Doctor Reveals The Truth

क्या वाकई मोमोज खाने से मैदा आंतों में चिपक जाता है? डॉक्टर ने बताया पूरा सच

आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मोोज खाने से आंतों में मैदा चिपक जाता है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? आइए डॉक्टर से जानते हैं.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 7, 2026, 9:23 AM IST
क्या वाकई मोमोज खाने से मैदा आंतों में चिपक जाता है? डॉक्टर ने बताया पूरा सच

मोमोज बच्चों से लेकर युवाओं तक का फेवरेट स्ट्रीट फूड बन चुका है. बाजार, मॉल, कॉलेज कैंपस या फूड स्टॉल हर जगह मोमोज आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन मोमोज खाने के बाद मैदा आपकी आंतों में जाकर चिपकता नहीं है, जब हम मोमोज खाते हैं, तो उसमें मौजूद मैदा हमारे Digestive System में पहुंचता है.

DR.RANJEET SINGH (PROFESSOR AND HOD GENERAL MEDICINE NIIMS Medical College and Hospital) बताते हैं कि सबसे पहले खाना पेट में जाता है, जहां digestive process शुरू होती है, इसके Small Intestine में शरीर के एंजाइम मैदे को तोड़ते हैं और उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बदल देते हैं. मैदे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज़ बन जाता है, जिसे शरीर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है. मैदा आंतों की दीवारों पर जाकर चिपकता नहीं है.

और पढ़ें: VIDEO: मोमोज बेचकर एक दिन में कितना कमाता है दुकानदार? कमाई जानकर नहीं होगा यकीन

कई बार लोग मोमोज खाने के बाद भारीपन, गैस, पेट फूलना या कब्ज महसूस करते हैं, इसी वजह से उन्हें लगता है कि मैदा पेट में चिपक गया है, जबकि असली कारण कुछ और हो सकते हैं.

1. मैदे में फाइबर कम होता है-

मैदा में फाइबर बहुत कम होता है, फाइबर हमारे digestive process को बेहतर बनाने में मदद करता है, ज्यादा मात्रा में मैदे से बनी चीजें खाते हैं तो कब्ज की शिकायत हो सकती है. कब्ज होने पर पेट भारी लग सकता है, जिससे लोगों को लगता है कि कुछ अंदर चिपक गया है.

2. तले हुए मोमोज बढ़ा सकते हैं परेशानी-

fried और tandoori मोमोज में तेल और मसाले ज्यादा होते हैं, जिससे गैस, indigestion, ब्लॉटिंग, एसिडिटी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

3. ज्यादा spicy chutney भी हो सकती है वजह-

मोमोज के साथ मिलने वाली लाल तीखी चटनी बहुत लोगों को पसंद होती है, लेकिन यही चटनी कई बार पेट खराब होने का कारण बन जाती है जिससे पेट में जलन, loose motion, acidity, stomach irritation जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

Celiac Disease वाले लोग जिनसे ग्लूटेन (Gluten) सहन नहीं कर होता ऐसे लोगों को गेहूं या मैदे से बनी चीजें खाने पर पेट दर्द, सूजन, दस्त, कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं और वे uncomfortable महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैदा आंतों में चिपक रहा है. कभी-कभ मोमोज खाए जाएं तो कोई बड़ी समस्या नहीं होती लेकिन रोजाना खाना सही नहीं है.

बार-बार मैदे से बनी चीजें खाने से वजन बढ़ सकता है और ब्लड शुगर प्रभावित हो सकती है अगर मोमोज साफ-सफाई वाली जगह पर न बने हों तो फूड इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है.

अगर आपको मोमोज पसंद हैं, तो कुछ simple बातों का ध्यान रखें:

  • 1. Steamed momos चुनें, fried कम खाएं
  • 2. ज्यादा spicy chutney avoid करें
  • 3. बहुत ज्यादा quantity में न खाएं
  • 4. साथ में salad या fiber वाली चीजें लें
  • 5. साफ-सफाई वाली जगह से ही खाएं
  • 6. रोज खाने की आदत न बनाएंअगर बहुत ज्यादा मात्रा में मैदा, तेल और मसाले वाली चीजें खाई जाएं, तो पेट संबंधी समस्याएं जरूर हो सकती हैं। मोमोज खाने के बाद मैदा आंतों में चिपकता है यह एक मिथक है, सच नहीं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप रोजाना बिना सोचे-समझे मोमोज खाते रहें. हर चीज की तरह बैलेंस जरूरी है, अगर आप सीमित मात्रा में, साफ जगह से और हेल्दी तरीके से बने मोमोज खाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. Healthy eating और moderation ही सबसे अच्छा तरीका है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.