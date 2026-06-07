क्या वाकई मोमोज खाने से मैदा आंतों में चिपक जाता है? डॉक्टर ने बताया पूरा सच

आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मोोज खाने से आंतों में मैदा चिपक जाता है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? आइए डॉक्टर से जानते हैं.

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मोमोज बच्चों से लेकर युवाओं तक का फेवरेट स्ट्रीट फूड बन चुका है. बाजार, मॉल, कॉलेज कैंपस या फूड स्टॉल हर जगह मोमोज आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन मोमोज खाने के बाद मैदा आपकी आंतों में जाकर चिपकता नहीं है, जब हम मोमोज खाते हैं, तो उसमें मौजूद मैदा हमारे Digestive System में पहुंचता है.

DR.RANJEET SINGH (PROFESSOR AND HOD GENERAL MEDICINE NIIMS Medical College and Hospital) बताते हैं कि सबसे पहले खाना पेट में जाता है, जहां digestive process शुरू होती है, इसके Small Intestine में शरीर के एंजाइम मैदे को तोड़ते हैं और उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बदल देते हैं. मैदे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज़ बन जाता है, जिसे शरीर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है. मैदा आंतों की दीवारों पर जाकर चिपकता नहीं है.

कई बार लोग मोमोज खाने के बाद भारीपन, गैस, पेट फूलना या कब्ज महसूस करते हैं, इसी वजह से उन्हें लगता है कि मैदा पेट में चिपक गया है, जबकि असली कारण कुछ और हो सकते हैं.

1. मैदे में फाइबर कम होता है-

मैदा में फाइबर बहुत कम होता है, फाइबर हमारे digestive process को बेहतर बनाने में मदद करता है, ज्यादा मात्रा में मैदे से बनी चीजें खाते हैं तो कब्ज की शिकायत हो सकती है. कब्ज होने पर पेट भारी लग सकता है, जिससे लोगों को लगता है कि कुछ अंदर चिपक गया है.

2. तले हुए मोमोज बढ़ा सकते हैं परेशानी-

fried और tandoori मोमोज में तेल और मसाले ज्यादा होते हैं, जिससे गैस, indigestion, ब्लॉटिंग, एसिडिटी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

3. ज्यादा spicy chutney भी हो सकती है वजह-

मोमोज के साथ मिलने वाली लाल तीखी चटनी बहुत लोगों को पसंद होती है, लेकिन यही चटनी कई बार पेट खराब होने का कारण बन जाती है जिससे पेट में जलन, loose motion, acidity, stomach irritation जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

Celiac Disease वाले लोग जिनसे ग्लूटेन (Gluten) सहन नहीं कर होता ऐसे लोगों को गेहूं या मैदे से बनी चीजें खाने पर पेट दर्द, सूजन, दस्त, कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं और वे uncomfortable महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैदा आंतों में चिपक रहा है. कभी-कभ मोमोज खाए जाएं तो कोई बड़ी समस्या नहीं होती लेकिन रोजाना खाना सही नहीं है.

बार-बार मैदे से बनी चीजें खाने से वजन बढ़ सकता है और ब्लड शुगर प्रभावित हो सकती है अगर मोमोज साफ-सफाई वाली जगह पर न बने हों तो फूड इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है.

अगर आपको मोमोज पसंद हैं, तो कुछ simple बातों का ध्यान रखें: