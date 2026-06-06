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क्या भीषण गर्मी का असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है? डॉक्टर से जानें किन बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा

इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में इससे आम इंसान तो परेशान है ही साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं का भी बुरा हाल है. ऐसे में आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि क्या इस गर्मी का असर बच्चे पर भी पड़ता है?

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 6, 2026, 8:44 AM IST
क्या भीषण गर्मी का असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है? डॉक्टर से जानें किन बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा

भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी कई लोगों, खासकर गर्भवती महिलाओं की सेहत के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है. बहुत ज़्यादा तापमान में लंबे समय तक रहने से मां और बच्चे, दोनों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान शरीर पर पहले से ही ज्यादा दबाव होता है, जिससे शरीर के लिए अपना तापमान कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और गर्मी से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

इन चीजों का बढ़ सकता है खतरा-

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डॉ. मनन गुप्ता (चेयरमैन और एच ओ डी – आब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी , एलांटिस हेल्थकेयर नई दिल्ली) ने कहा कि अगर कोई गर्भवती महिला बहुत ज़्यादा पसीना आने और पर्याप्त मात्रा में लिक्विड्स न लेने के कारण डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है, तो प्लेसेंटा तक ब्लड का फ्लो कम हो सकता है. इससे फीटस तक पहुंचने वाले ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है. कुछ स्टडीज से पता चला है कि जो गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करती हैं, उनमें समय से पहले डिलीवरी (37 सप्ताह से पहले जन्म), कम वजन वाले बच्चे का जन्म, फीटस का संकट में होना या गर्भावस्था से जुड़ी अन्य मुश्किलों का खतरा ज़्यादा होता है.

गर्मी के स्ट्रेस के कारण यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप समय से पहले डिलीवरी हो सकती है. बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण मां को डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, गहीट एग्जॉशन, सिरदर्द, कमज़ोरी महसूस होना, ब्लड प्रेशर का कम होना, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिन महिलाओं को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर , डायबिटीज या हृदय रोग जैसी समस्याएं हैं, उन्हें बाहर गर्मी होने पर जटिलताओं का खतरा और भी अधिक होता है, गर्भवती महिलाओं को लू (हीट वेव) के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

इन बातों का रखें ध्यान-

गर्भवती महिलाओं के लिए अपने शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना बहुत जरूरी है, महिलाओं को नियमित रूप से पानी पीते रहना चाहिए, भले ही उन्हें प्यास न लगी हो. नारियल पानी, ताज़े फलों का रस, या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को ठीक करने में मदद करने वाले ‘ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन’ (ORS). गर्भवती महिलाओं को दिन के सबसे गर्म घंटों , सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक के दौरान बाहर की एक्टिविटी को सीमित रखना चाहिए.

गर्मी के मौसम में बाहर निकलते समय ढीले-ढाले, हल्के रंग के और 100% कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, और महिलाओं को ठंडी व हवादार जगहों पर ही रहना चाहिए. संतुलित भोजन, जिसमें पानी की अधिक मात्रा वाले फल और सब्जियां, जैसे तरबूज़, खीरा और संतरा, शामिल हों, गर्भवती महिलाओं को हाइड्रेटेड रहने में मदद कर सकता है.

गर्भवती महिलाओं को चक्कर आने, तेज़ सिरदर्द, बुखार, भ्रूण की हलचल में कमी, या लंबे समय तक रहने वाले कॉन्ट्रैक्शंस जैसे लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए, यदि ऐसे कोई लक्षण दिखाई दें, तो उन्हें तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए. बाहर गर्मी होने के बावजूद, ज़्यादातर प्रेगनेंसी सामान्य ही रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी से होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए प्रिकॉशन अपनाकर, मां और उनके बच्चे एक स्वस्थ गर्भावस्था का बेहतर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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