क्या वाकई पेशाब रोकने से खराब हो जाती है किडनी? डॉक्टर से जानें कब बढ़ जाता है खतरा

काम, यात्रा या व्यस्त दिनचर्या के कारण कई लोग घंटों तक पेशाब रोककर रखते हैं, हालांकि यह आदत धीरे-धीरे ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट और किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है.

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बार-बार और लंबे समय तक पेशाब रोकने से ब्लैडर की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है

इससे UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है

गंभीर मामलों में संक्रमण किडनी तक पहुंचकर Kidney Infection का कारण बन सकता है

समय पर पेशाब करना और शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करना बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है

जिंदगी में कई लोग काम, मीटिंग, यात्रा या अन्य कारणों से घंटों तक पेशाब रोककर रखते हैं, कभी-कभार ऐसा करना आम बात हो सकती है, लेकिन अगर यह आदत बन जाए तो इसका असर केवल यूरिनरी सिस्टम ही नहीं बल्कि पूरी सेहत पर पड़ सकता है. हमारी किडनी लगातार खून को फिल्टर करके शरीर के बेकार पदार्थों और अतिरिक्त पानी को यूरिन के रूप में बाहर निकालती है, यह यूरिन पहले ब्लैडर में जमा होता है और जब ब्लैडर भर जाता है तो पेशाब आता है. कभी-कभी कुछ समय के लिए पेशाब रुक जाता है, इससे किडनी को कोई स्थायी नुकसान नहीं होता. हमारा शरीर थोड़े समय तक इस दबाव को संभाल सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से घंटों तक पेशाब रोकने की आदत रखता है, तो धीरे-धीरे इसके दुष्प्रभाव सामने आने लगते हैं.

लगातार पेशाब रोकने से सबसे पहले असर ब्लैडर पर पड़ता है. ब्लैडर की मांसपेशियां जरूरत से ज्यादा खिंचने लगती हैं और समय के साथ उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है. ऐसे में ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता और उसमें यूरिन बचा रह जाता है. यही स्थिति आगे चलकर संक्रमण का कारण बन सकती है.

UTI की समस्या-

जब हम समय पर पेशाब नहीं करते, तो ब्लैडर में यूरिन ज्यादा देर तक जमा रहता है, इससे बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिल जाता है. यहीं कारण है कि जो लोग अक्सर पेशाब रोकते हैं, उनमें Urinary Tract Infection यानी UTI का खतरा बढ़ सकता है. UTI होने पर पेशाब करते समय जलन, बार-बार पेशाब आने की इच्छा, पेट के निचले हिस्से में दर्द, बुखार और असहजता जैसी समस्याएं हो सकती हैं. महिलाओं में यह समस्या पुरुषों की तुलना में अधिक देखी जाती है क्योंकि उनकी यूरिनरी संरचना अलग होती है.

अगर ब्लैडर में हुआ संक्रमण समय पर ठीक न किया जाए, तो बैक्टीरिया ऊपर की ओर बढ़कर किडनी तक पहुंच सकते हैं. इस स्थिति को Kidney Infection या Pyelonephritis कहा जाता है. यह एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें तेज बुखार, कमर या पीठ में दर्द, ठंड लगना, उल्टी और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, यानी किडनी को नुकसान सीधे पेशाब रोकने से नहीं बल्कि उसके कारण होने वाले संक्रमण से हो सकता है.

लंबे समय तक पेशाब रोकने की आदत ब्लैडर की काम करने की प्रोसेस को प्रभावित कर सकती है, ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर पड़ सकती हैं या अत्यधिक फैल सकती हैं. इसके कारण भविष्य में पेशाब करने में कठिनाई, बार-बार पेशाब आने की समस्या या पेशाब पूरी तरह न होने जैसी परेशानियां हो सकती हैं. इससे ब्लैडर स्टोन यानी पथरी बनने का खतरा भी बढ़ सकता है क्योंकि यूरिन लंबे समय तक ब्लैडर में जमा रहता है. डायबिटीज के मरीज, किडनी रोग से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति, बार-बार UTI से परेशान लोग, प्रोस्टेट की समस्या वाले पुरुष, इन लोगों में संक्रमण और अन्य जटिलताओं का खतरा अधिक होता है. इन लोगों के लिए पेशाब रोकना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है.

ये हो सकते हैं कारण-

आमतौर पर स्वस्थ व्यक्ति 3 से 4 घंटे तक आराम से पेशाब रोक सकता है, लेकिन अगर शरीर लगातार संकेत दे रहा है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बार-बार पेशाब रोकना शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया के खिलाफ है और इससे भविष्य में समस्याएं बढ़ सकती हैं. आजकल ऑफिस में लंबे समय तक बैठना, लगातार मीटिंग्स, ट्रैफिक में फंसना, यात्रा करना या सार्वजनिक शौचालयों की कमी जैसी वजहों से लोग पेशाब रोक लेते हैं. कई बार लोग काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शरीर के संकेतों को ही नजरअंदाज करने लगते हैं. धीरे-धीरे यह आदत बन जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है.

सबसे जरूरी है कि शरीर के संकेतों को समझें, जब पेशाब आए तो उसे बहुत देर तक न टालें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी न पिएं. साफ-सुथरे शौचालय का उपयोग करें और पेशाब करने की आदत को लंबे समय तक न रोकें. पेशाब रोकने से किडनी तुरंत खराब नहीं होती, लेकिन इसे बार-बार और लंबे समय तक रोकने की आदत कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है. इससे ब्लैडर पर दबाव बढ़ता है, UTI का खतरा बढ़ता है और गंभीर मामलों में संक्रमण किडनी तक पहुंच सकता है. इसलिए शरीर के प्राकृतिक संकेतों को नजरअंदाज न करें. समय पर पेशाब करना एक छोटी-सी आदत है, लेकिन यह आपकी किडनी, ब्लैडर और पूरे यूरिनरी सिस्टम को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.