Does Poor Posture Cause Scoliosis Know The Real Truth Form Doctor

क्या लंबे समय तक झुककर बैठने से Scoliosis की समस्या होने लगती है? जानें क्या कहते हैं डॉक्टर

आज के समय में हम में से कई लोगों को Scoliosis की समस्या है, ऐसे में कई बार खराब पोस्चर को इसका जिम्मेदार माना जाता है, ऐसे में आइए आज डॉक्टर से जानते हैं इसके पीछे के कारण

अक्सर लोग मानते हैं कि लगातार झुककर बैठने, भारी बैग उठाने या गलत मुद्रा में घंटों काम करने से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी (Scoliosis) हो जाती है, लेकिन क्या सच में खराब पोस्चर इसका कारण होता है? आइए डॉ. प्रखर पचौली ( एस्थेटिक्स एंड वेलनेस के चिकित्सा निदेशक) जानते हैं स्कोलियोसिस के कारण.

Scoliosis क्या है?

डॉ. प्रखर पचौली ने बताया कि Scoliosis रीढ़ की हड्डी की ऐसी स्थिति है जिसमें रीढ़ एक ओर झुक जाती है और उसी के साथ हल्का घूमना (rotation) भी देखने को मिलता है. सामान्य रूप से रीढ़ में हल्का आगे और पीछे का झुकाव (Lordosis और Kyphosis) होता है, जो हमारे शरीर की प्राकृतिक संरचना का हिस्सा है,लेकिन Scoliosis में यह झुकाव दाईं या बाईं दिशा में होता है, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और दिखने में एक कंधा ऊंचा या कमर का एक भाग ज्यादा मुड़ा हुआ नज़र आने लगता है.

दरअसल, खराब पोस्चर से True Scoliosis नहीं विकसित करती, बल्कि कई बार यह केवल Functional या Postural Curvature की स्थिति पैदा करता है यानी, व्यक्ति जब खड़ा रहता है या झुककर बैठता है तो रीढ़ टेढ़ी दिखती है, लेकिन जैसे ही वह सीधा लेटता है, रीढ़ सामान्य रूप में लौट आती है. इस कारण इसे ‘झूठा स्कोलियोसिस’ भी कहा जाता है, जिसे X-ray से आसानी से पहचाना जा सकता है.

डॉक्टरों के अनुसार, स्कोलियोसिस के कई प्रकार और कारण होते हैं —

1. Idiopathic Scoliosis – सबसे आम प्रकार, जो अधिकतर किशोरावस्था में देखा जाता है. इसका कोई निश्चित कारण नहीं होता.

2.Congenital Scoliosis – जन्म के दौरान रीढ़ की हड्डी के विकास में गड़बड़ी की वजह से

3.Neuromuscular Scoliosis – यह Cerebral Palsy या Muscular Dystrophy जैसी स्थितियों में विकसित होती है, जहां मांसपेशियों और नसों का तालमेल बिगड़ जाता है.

4.Degenerative Scoliosis – उम्र के साथ रीढ़ की डिस्क के घिसने और हड्डियों की संरचना में बदलाव आने से.

खराब पोस्चर से क्या नुकसान हो सकते हैं?

गलत पोस्चर में बैठना या लंबे समय तक झुकना सीधा स्कोलियोसिस नहीं बनाता, लेकिन यह रीढ़ की कार्यात्मक समस्याएं ज़रूर बढ़ा सकता है.

सामान्य प्रभाव:

पीठ और गर्दन में दर्द

कंधों की असमान स्थिति

रीढ़ के आसपास मांसपेशियों में जकड़न

जल्दी थकावट और stiffness का बढ़ना

इस स्थिति में स्थायी रीढ़ विकृति नहीं होती, पर समय के साथ यह दर्द और असंतुलन का कारण बन सकती है.

स्कोलियोसिस के लक्षण क्या हैं?

Scoliosis के शुरुआती संकेत अक्सर हल्के होते हैं और कई लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं

मुख्य लक्षणों में शामिल हैं:

एक कंधा दूसरे से ऊंचा लगना

कमर का आकार असमान दिखना

कपड़े सही से फिट न होना या टेढ़े दिखना

आगे झुकने पर एक तरफ की पसलियां उभरी दिखना

यदि ऐसे लक्षण लगातार दिख रहे हों, तो डॉक्टर से जांच कराना ज़रूरी है

इलाज के तरीके-

Scoliosis का उपचार उसकी गंभीरता और उम्र के अनुसार तय होता है:

हल्के मामलों में: निगरानी और रीढ़ की नियमित जांच पर्याप्त होती है

बढ़ते बच्चों में: Brace therapy का उपयोग किया जाता है ताकि रीढ़ का झुकाव बढ़ न सके

गंभीर मामलों में: सर्जरी (Spinal Fusion) की आवश्यकता पड़ सकती है ताकि रीढ़ को स्थिर किया जा सके

इसके साथ-साथ योग, फिजियोथेरेपी और बैक-स्ट्रेंथ एक्सरसाइज़ भी उपयोगी मानी जाती हैं

बचाव ही सबसे अच्छा उपाय-

भले ही खराब पोस्चर स्कोलियोसिस का मूल कारण न हो, लेकिन यह रीढ़ की सेहत को प्रभावित ज़रूर करता है

दैनिक जीवन में कुछ छोटे बदलाव बड़ी राहत दे सकते हैं-

• कंप्यूटर या मोबाइल देखने की मुद्रा सही रखें

• लंबे समय तक बैठने के बीच बीच में स्ट्रेच करें

• बच्चों के बैग का वज़न संतुलित रखें

• कोर और बैक मसल्स को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज़ करें

