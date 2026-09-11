क्या दोबारा गर्म करने से चाय बन जाती है जहर? जानें एक्सपर्ट की राय और कितनी देर बाद नहीं पीनी चाहिए

चाय भारत की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन बनी हुई चाय को घंटों बाद दोबारा गर्म करके पीना सेहत के लिए सही है या नहीं? एक्सपर्ट के मुताबिक चाय अचानक ‘जहर’ नहीं बनती, लेकिन लंबे समय तक बाहर रखी खासकर दूध वाली चाय में बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा हो सकता है.

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सुबह उठते ही चाय, ऑफिस में काम के बीच चाय या शाम को दोस्तों के साथ एक कप चाय, भारत में चाय रोज की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चाय बनाने के बाद हम उसे काफी देर तक छोड़ देते हैं और बाद में गर्म करके पी लेते हैं. ऐसे में आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि ऐसा करने से चाय जहर बन जाती है, लेकिन क्या वाकई में ये सच है? आइए डॉ. शालिनी त्यागी (न्यूट्रिशनिस्ट, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा) से जानते हैं.

अचानक चाय नहीं बनती है जहर-

डॉ. शालिनी त्यागी ने बताया कि चाय अचानक जहर नहीं बन जाती, लेकिन अगर खासकर दूध वाली चाय को लंबे समय तक छोड़ दिया जाए, तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और इसे पीने से पेट खराब होने या फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए चाय को लेकर कुछ आसान बातें समझना जरूरी है. सोशल मीडिया और लोगों के बीच अक्सर यह बात कही जाती है कि कुछ घंटे बाद चाय में जहर बनने लगता है, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है. चाय में चिंता बैक्टीरिया और चाय में मौजूद दूध को लेकर होती है. दूध जल्दी खराब होने वाली चीज है. अगर दूध वाली चाय लंबे समय तक रखी रहती है, तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ने का मौका मिलता है. खाद्य सुरक्षा के नियमों के अनुसार ऐसी चीजों को ज्यादा देर तक नहीं छोड़ना चाहिए. चाय जहर बन गई कहने के बजाय यह कहना ज्यादा सही है कि लंबे समय तक बाहर रखी चाय सुरक्षित नहीं रह सकती.

अगर चाय अभी-अभी बनी है, तो उसे ताजा ही पीना सबसे अच्छा है. खाद्य-सुरक्षा नियम के अनुसार दूध जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों को कमरे के तापमान पर 2 घंटे से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, अगर मौसम बहुत गर्म है और तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो यह समय 1 घंटे तक माना जाता है. इसका मतलब यह नहीं है कि 2 घंटे 1 मिनट बाद चाय जहर बन जाएगी. इसका मतलब है कि समय बढ़ने के साथ बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा बढ़ता जाता है. इसलिए अगर चाय पीनी है तो बनाने के बाद जल्द पीना सबसे सुरक्षित और बेहतर तरीका है.

दूध एक ऐसी चीज है जिसे सही तापमान पर रखना जरूरी होता है. गर्म चाय जब धीरे-धीरे ठंडी होती है, तो कुछ समय के लिए वह ऐसे तापमान पर आ सकती है जहां बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं. खाद्य सुरक्षा में लगभग 4 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान ऐसा माना जाता है जहां कई तरह के बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं. यहीं कारण है कि दूध वाली चाय को घंटों तक मेज पर रखकर बाद में पीना अच्छी आदत नहीं है.

इन बातों पर दें ध्यान-

दोबारा गर्म कर लेने से लंबे समय तक बाहर रखी चाय हमेशा सुरक्षित नहीं हो जाती. गर्म करने से कुछ बैक्टीरिया मर सकते हैं, लेकिन अगर भोजन लंबे समय तक गलत तापमान पर पड़ा रहा हो, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे पदार्थ बना सकते हैं जो केवल दोबारा गर्म करने से पूरी तरह खत्म नहीं होते. इसलिए अगर दूध वाली चाय कई घंटे से कमरे के तापमान पर पड़ी है, तो उसे दोबारा गर्म करके पीने के बजाय नई चाय बनाना बेहतर है. बिना दूध की चाय में दूध खराब होने का खतरा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे बहुत लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखकर पीते रहना चाहिए. चाय की पत्तियां, पानी, चीनी और जिस बर्तन में चाय रखी गई है, इन सभी की साफ-सफाई भी जरूरी है, अगर चाय में दूध, चीनी या दूसरी चीजें मिलाई गई हैं, तो उसे लंबे समय तक बाहर रखने से बचना चाहिए. सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितनी चाय पीनी हो, उतनी ही बनाएं और ताजा पीएं.

अगर चाय में अजीब या खट्टी गंध आ रही हो, स्वाद बदल गया हो, दूध फटने लगा हो, ऊपर कुछ अलग परत दिखाई दे रही हो या चाय का रंग या रूप सामान्य से बहुत अलग हो गया हो तो उसे नहीं पीना चाहिए. हर खराब चाय देखने या सूंघने में खराब लगे, यह जरूरी नहीं है. इसलिए केवल गंध या स्वाद देखकर यह तय करना सुरक्षित नहीं है कि चाय पीने लायक है, अगर चाय काफी देर तक बाहर पड़ी रही है और आपको उसकी सुरक्षा पर शक है, तो उसे फेंक देना बेहतर है. खाद्य सुरक्षा में भी संदेह होने पर उसे न खाने की सलाह दी जाती है. अगर किसी वजह से चाय तुरंत नहीं पीनी है, तो उसे लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखने के बजाय जल्दी ठंडा करके फ्रिज में रखना बेहतर हो सकता है. फ्रिज का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फ्रिज में रखी चाय हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी. चाय को साफ और ढके हुए बर्तन में रखना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस्तेमाल करना बेहतर है.

इस आदत से बचें-

बार-बार गर्म करने से चाय का स्वाद और गुणवत्ता बदल सकती है, अगर चाय पहले ही लंबे समय तक बाहर रखी जा चुकी है, तो उसे बार-बार गर्म करना उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता. इसलिए ‘पुरानी चाय को गर्म करके फिर पी लेंगे’ वाली आदत से बचना बेहतर है.

गर्मियों के दौरान कमरे का तापमान काफी बढ़ सकता है. ऐसे मौसम में दूध वाली चाय को बाहर रखने में ज्यादा सावधानी चाहिए. इसलिए गर्मियों में सुबह की बनाई चाय को दोपहर में गर्म करके पीना सही आदत नहीं है. लंबे समय तक बाहर रखी चाय में हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, तो उसे पीने से फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है. इसके लक्षणों में पेट दर्द, उल्टी, दस्त, जी मिचलाना या कमजोरी जैसी परेशानी हो सकती है. ऐसे लक्षण गंभीर हों, लगातार बने रहें या व्यक्ति बहुत कमजोर महसूस करे, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए.