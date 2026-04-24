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Does Taking The I Pill Make It Difficult To Become A Mother Know The Truth From Doctor

क्या बार-बार I-Pill लेने के बाद मां बनने में दिक्कत आती है? डॉक्टर ने बताई जरूरी बात

अक्सर अनचाही प्रेग्नेंसी को रोकने के लिए महिलाएं I pill का सहारा लेती हैं, हालांकि अक्सर सुनने कौ मिलता है कि बार-बार I-Pill लेने से प्रेग्नेंसी में दिक्कत आती है, इस बात में कितनी सच्चाई है आइए डॉक्चर से जानते हैं.

अनवांटेड प्रेग्नेंसी के लिए अक्सर महिलाएं I pill का सहारा लेती हैं यानि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. यह बहुत ही आम है और मार्केट में आसानी से उपलब्ध है. महिलाएं अमूमन इसका इस्तेमाल करती हैं, हालांकि अक्सर इसे लेकर एक बात कही जाती है कि क्या आईपिल लेने से सच में मां बनने में दिक्कत आती है? अक्सर इसे लेकर महिलाएं भ्रम में भी रहती हैं कि क्या आई-पिल लेने से भविष्य में मां बनना मुश्किल हो जाता है? आइए इस सवाल का सही जवाब आज हम डॉ. रेनू सहगल (अध्यक्ष – प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग, आर्टेमिस अस्पताल) से जानेंगे.

कैसे काम करता है I pill?

डॉ. रेनू सहगल ने बताया कि आई-पिल एक इमरजेंसी गर्भनिरोधक दवा है, जिसे संबंध बनाने के 72 घंटों के भीतर लिया जाता है. इसमें हार्मोन लेवोनॉरजेस्ट्रेल होता है, जो ओव्यूलेशन को रोककर या देरी करके प्रेगनेंसी की संभावना को कम कर देता है. यह दवा केवल उसी साइकिल पर असर डालती है, जिसमें इसे लिया गया हो.

क्या फर्टिलिटी पर असर पड़ता है?

आई-पिल का लंबे समय तक फर्टिलिटी पर कोई स्थायी असर नहीं पड़ता. इसे लेने के बाद महिला की फर्टिलिटी सामान्य रहती है, लेकिन वो भविष्य में आसानी से कंसीव नहीं कर पाती है, यानी यह कहना गलत होगा कि आई-पिल लेने से मां बनने में परेशानी होती है.

हालांकि, हर महिला का शरीर एक जैसा नहीं होता है. कुछ मामलों में आई-पिल लेने के बाद पीरियड्स में बदलाव देखने को मिल सकता है, जैसे पीरियड्स जल्दी आना, देर से आना या फ्लो में बदलाव होना. यह अस्थायी होता है और कुछ समय बाद शरीर सामान्य हो जाता है.

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अगर पीरियड्स 1 हफ्ते से ज्यादा लेट हों, तो प्रेग्नेंसी टेस्ट करना चाहिए. इसके अलावा आई-पिल को नियमित गर्भनिरोधक के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. कुछ महिलाएं जब मर्जी तब इसे रामबाण समझ कर खाने लगती हैं , लेकिन बार-बार इसका सेवन हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकता है, जिससे पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं. इसलिए इसे केवल इमरजेंसी में ही लेना सही होता है.

अगर कोई महिला बार-बार असुरक्षित संबंध बना रही है, तो उसे किसी डॉक्टर से सलाह लेकर नियमित और सुरक्षित गर्भनिरोधक उपाय जैसे कंडोम, ओरल पिल्स या कॉपर-टी अपनाने चाहिए. यह एक सुरक्षित हर और बहुत ही अच्छा उपाय जरूरी है लेकिन किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन खराब हो सकता है, अगर आपको पहले से ही कोई दिक्कत है, हार्मोनल परेशानी है तो बिना डॉक्टर के सलाह के लेना सही नहीं होगा.

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