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Does Taking Too Many Painkillers Really Damage Your Kidneys Know Truth From Doctor

क्या वाकई ज्यादा painkiller लेने से किडनी खराब हो जाती है? डॉक्टर ने बताया सच

#HumFitTohIndiaHit: आजकल सिरदर्द, शरीर दर्द, कमर दर्द या बुखार होने पर बहुत से लोग तुरंत प

#HumFitTohIndiaHit: आजकल सिरदर्द, शरीर दर्द, कमर दर्द या बुखार होने पर बहुत से लोग तुरंत पेन किलर ले लेते हैं. कई बार यह दवाइयां हमें तुरंत राहत भी देती हैं, लेकिन इन दवाइयों का बार-बार या गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो क्या यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं. आइए डॉ. रणजीत सिंह (प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल मेडिसिन, एनआईआईएम्स मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल) से जानते हैं कि क्या वाकई ज्यादा पेन किलर लेने से किडनी खराब हो सकती है?

डॉ. रणजीत सिंह बताते हैं कि हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं जो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पीठ के निचले हिस्से में होती हैं. किडनी का काम है खून को साफ करना और शरीर के बेकार पदार्थों को पेशाब के जरिए बाहर निकालना. इसके अलावा किडनी शरीर में पानी, नमक और कई जरूरी मिनरल्स का बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करती है अगर किडनी सही तरीके से काम न करे तो शरीर में कई समस्याएं शुरू हो सकती हैं.

कब बढ़ती है समस्या?

पेनकिलर में कई तरह की दवाइयां होती हैं जैसे पैरासिटामोल, इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक आदि ये दवाइयां शरीर में दर्द और सूजन को कम करने में मदद करती हैं, जब इन्हें सही मात्रा में और डॉक्टर की सलाह के अनुसार लिया जाता है तो यह सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब लोग बिना डॉक्टर की सलाह के बार-बार पेन किलर लेते रहते हैं. कई लोग हल्का दर्द होते ही तुरंत गोली खा लेते हैं. कुछ लोग लंबे समय तक रोजाना दर्द की दवाइयां लेते रहते हैं, खासकर कमर दर्द, घुटने के दर्द या सिरदर्द के लिए. ऐसा करने से किडनी पर धीरे-धीरे असर पड़ सकता है.

दर्द की कुछ दवाइयां किडनी में ब्लड फ्लो को प्रभावित कर सकती हैं अगर इनका बहुत ज्यादा या लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो किडनी को खून कम मिलने लगता है. इससे किडनी की काम करने की क्षमता धीरे-धीरे कम हो सकती है. इसी कारण डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि पेन किलर का इस्तेमाल सीमित और जरूरत के अनुसार ही करना चाहिए.

इन लोगों को ज्यादा खतरा-

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यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति में यह असर समान नहीं होता स्वस्थ व्यक्ति अगर कभी-कभी दर्द की गोली लेता है तो आमतौर पर इससे गंभीर नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में जोखिम ज्यादा हो सकता है जिन लोगों को पहले से किडनी की बीमारी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, या दिल की बीमारी है, उनके लिए पेन किलर का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है. इसके अलावा बुजुर्ग लोगों में भी किडनी की क्षमता उम्र के साथ थोड़ी कम हो जाती है. इसलिए बुजुर्गों को दर्द की दवाइयां लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना ज्यादा जरूरी होता है.

ये लक्षण दिखने पर तुरंत हो जाएं सावधान-

अब सवाल आता है कि किडनी खराब होने के शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं? किडनी की समस्या अक्सर धीरे-धीरे बढ़ती है और शुरू में स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए. जैसे बार-बार थकान महसूस होना, शरीर में सूजन आना, खासकर पैरों या चेहरे पर, पेशाब की मात्रा या रंग में बदलाव, भूख कम लगना, या लगातार कमजोरी महसूस होना अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए.

किडनी की सुरक्षा के लिए कुछ सरल सावधानियां अपनाना बहुत जरूरी है. सबसे पहली बात है कि बिना जरूरत के दर्द की गोली न लें अगर दर्द बार-बार हो रहा है तो केवल दवा लेने के बजाय दर्द का असली कारण पता करना ज्यादा जरूरी है कई बार सही इलाज या लाइफस्टाइल में बदलाव से भी दर्द की समस्या कम हो सकती है. दूसरी जरूरी बात है डॉक्टर की सलाह का पालन करना अगर डॉक्टर ने कोई दवा लिखी है, तो उसे बताई गई मात्रा और समय के अनुसार ही लेना चाहिए. खुद से दवा की मात्रा बढ़ाना या लंबे समय तक लेना सही नहीं है.

इन बातों पर दें ध्यान-

इसके अलावा पर्याप्त पानी पीना भी किडनी के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है. पानी शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से किडनी बेहतर तरीके से काम कर पाती हैं. स्वस्थ भोजन और एक्सरसाइज भी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. बहुत ज्यादा नमक, जंक फूड और प्रोसेस्ड भोजन से बचना चाहिए. हरी सब्जियां, फल, दालें और संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाते हैं.

दर्द की गोलियां पूरी तरह खराब नहीं हैं, बल्कि उनका सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है. डॉक्टर की सलाह से सीमित मात्रा में ली गई दवाइयां आमतौर पर सुरक्षित होती हैं, लेकिन अगर इन्हें आदत बना लिया जाए और बार-बार लिया जाए, तो यह किडनी पर बुरा असर डाल सकती हैं. बिना जरूरत के दवाइयों से बचें और किसी भी समस्या में डॉक्टर से सलाह लें.

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