क्या वाकई हेलमेट लगाने से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है? डॉक्टर से जानें क्या है सच्चाई

आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि हेलमेट लगाने से बाल तेजी से झड़ते हैं, लेकिन क्या ये वाकई सच है? आइए डॉक्टर से जानते हैं.

बहुत से लोग मानते हैं कि हेलमेट पहनने से बाल झड़ने लगते हैं, खासकर मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने वाले और साइकिलिस्ट, यह धारणा इतनी व्यापक हो चुकी है कि कई लोग सुरक्षा की कीमत पर हेलमेट लगाने से बचते है, लेकिन बाल विशेषज्ञों और ट्राइकोलॉजिस्ट (बाल चिकित्सक) की मानें तो हेलमेट और बालों के झड़ने के बीच कोई सीधा वैज्ञानिक संबंध नहीं है.

डॉ. शेफाली महलावत (डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एनआईएमएस, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा ) ने बताया कि बालों का झड़ना मुख्य रूप से जेनेटिक्स, हार्मोनल बदलाव, पोषण की कमी, तनाव, उम्र, औषधियों या स्कैल्प से जुड़ी अन्य स्थितियों के कारण होता है. हेलमेट केवल सिर और मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए बनाया गया उपकरण है और अगर इसे सही तरीके से पहना जाए, तो यह बालों को स्थायी रूप से नुकसान नहीं पहुंचाता.

हो सकते हैं ये कारण-

फिर भी, कई बार हेलमेट के गलत इस्तेमाल या सफाई की कमी के कारण बालों में असुविधा या टूट-फूट देखने को मिल सकती है. उदाहरण के लिए अगर हेलमेट बहुत टाइट पहना जाए तो यह स्कैल्प पर दबाव डाल सकता है. लंबे समय तक इस दबाव के कारण सिर की त्वचा और बालों की जड़ों में अस्थायी तनाव या खिंचाव महसूस हो सकता है, हालांकि, यह स्थायी बाल झड़ने का कारण नहीं बनता, बल्कि अस्थायी रूप से बाल कमजोर या झड़ते हुए महसूस हो सकते हैं.

इसी तरह अगर हेलमेट गंदा हो, नमी में भीगता रहे या नियमित रूप से साफ न किया जाए तो इसमें बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं. यह स्कैल्प पर खुजली, लालिमा, संक्रमण और बालों के टूटने जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है. इन मामलों में बाल झड़ सकते हैं, लेकिन यह हेलमेट पहनने की वजह से नहीं, बल्कि इसके रखरखाव की कमी और सफाई के अभाव से होता है.

इन बातों पर देना चाहिए ध्यान-

बालों के विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि बालों की सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सही पोषण, उचित हाइड्रेशन और तनाव का नियंत्रण. हेलमेट पहनते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हेलमेट को हल्का और आरामदायक रूप से पहना जाए, ताकि सिर पर अतिरिक्त दबाव न पड़े. कुछ लोग हेलमेट पहनने से पहले तेल या हल्का लोशन लगाना पसंद करते हैं, जो बालों और स्कैल्प को नमी और सुरक्षा प्रदान करता है. इसके अलावा, हेलमेट को नियमित रूप से धोना और अच्छी तरह सुखाना भी बेहद जरूरी है. गंदा या पसीने से भरा हेलमेट लंबे समय तक इस्तेमाल करने से स्कैल्प इंफेक्शन और बालों का टूटना संभव है.

सिर्फ यह भी पर्याप्त नहीं है कि हेलमेट पहनने के बाद बालों को उसी स्थिति में छोड़ दिया जाए. बाल विशेषज्ञ बताते हैं कि बार-बार एक ही हेलमेट का इस्तेमाल करने से घर्षण और तनाव बढ़ सकता है. इसलिए हेलमेट को रोटेट करना, बहुत टाइट फिटिंग से बचना और स्कैल्प को सांस लेने देना बालों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, इसके अलावा, हेलमेट पहनने के दौरान बहुत लंबे समय तक लगातार सफर करने से पहले सिर की हल्की मालिश या ब्रशिंग करना भी बालों को सुरक्षित रख सकता है.

बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण जेनेटिक्स और हार्मोनल बदलाव होता है. पुरुषों और महिलाओं दोनों में जेनेटिक हेरिडिटी के कारण एण्ड्रोजेनिक एलोपेसिया होता है, जिसे आम बोल चाल में ‘नस्लगत बाल झड़ना’ कहा जाता है. यह स्थिति हेलमेट पहनने से प्रभावित नहीं होती. हार्मोनल बदलाव, जैसे कि थायरॉइड की समस्या, पीसीओएस या टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT) का असंतुलन, बालों को कमजोर कर सकता है. इसके अलावा, विटामिन और मिनरल की कमी, जैसे कि आयरन, विटामिन डी, बायोटिन और प्रोटीन की कमी, बालों को पतला और झड़ने योग्य बना देती है. तनाव और मानसिक दबाव भी बालों की ग्रोथ साइकिल को प्रभावित करता है और झड़ने की समस्या बढ़ाता है.

सही तरह से हेलमेट लगाना जरूरी-

यह मिथक इसलिए भी पनपा कि लोग हेलमेट पहनते समय अक्सर बालों में घर्षण महसूस करते हैं. हेलमेट के अंदर बालों और स्कैल्प के बीच हल्का रगड़ या गर्मी पैदा हो सकती है, जिससे बाल अस्थायी रूप से टूट सकते हैं. इसे देखकर लोग मान लेते हैं कि हेलमेट ही कारण है. वास्तविकता यह है कि सही तरीके से फिट किए गए और साफ-सुथरे हेलमेट में यह समस्या बहुत कम होती है. बालों के विशेषज्ञों की सलाह है कि हेलमेट पहनते समय बालों को हल्का बांधना, पिन या क्लिप का इस्तेमाल करना और हेलमेट के अंदर स्कार्फ या कपड़े का इस्तेमाल करना बालों के घर्षण को कम कर सकता है.

बालों की सुरक्षा के लिए हेलमेट का सही आकार और फिटिंग सबसे अहम होती है. एक बड़ा या बहुत छोटा हेलमेट सिर पर असंतुलित दबाव डाल सकता है और बालों के टूटने की संभावना बढ़ा सकता है. हेलमेट खरीदते समय हमेशा सिर का माप लेकर और जरूरत के हिसाब से सॉफ्ट इनर लाइनिंग वाले हेलमेट का चयन करना चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि हेलमेट का वजन भी जरूरी रोल निभाता है और इर्गोनॉमिक डिजाइन वाला हेलमेट सिर और बालों के लिए सुरक्षित रहता है.

इंफेक्शन का खतरा-

स्वच्छता का ध्यान रखना हेलमेट और बालों दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी है. हेलमेट के अंदर पसीना और धूल जमने से स्कैल्प इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है. विशेषज्ञ नियमित अंतराल पर हेलमेट की लाइनिंग को धोने या बदलने की सलाह देते हैं. इसके अलावा, बालों की नियमित देखभाल, जैसे कि तेल लगाना, हल्की मालिश करना और डिटेंगलिंग ब्रश का इस्तेमाल करना, बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखता है.

बाल विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि हेलमेट पहनने से बालों का झड़ना स्थायी नहीं होता अगर किसी व्यक्ति में बाल झड़ रहे हैं तो सबसे पहले इसकी जड़ें जीन, हार्मोन और पोषण से संबंधित होती हैं. हेलमेट केवल एक उपकरण है जो सही उपयोग और साफ-सफाई के साथ बालों की सुरक्षा करता है. इसलिए हेलमेट पहनने से डरने की बजाय इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए.

कुल मिलाकर, हेलमेट पहनने से बाल झड़ने की बात ज्यादातर मिथक है. बालों की देखभाल, पोषण, तनाव नियंत्रण और हेलमेट का सही फिटिंग और साफ-सफाई ही बालों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है. एक्सपर्ट्स की मानें तो हेलमेट बालों के झड़ने का कारण नहीं है, बल्कि यह सिर की सुरक्षा और जान बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है. बाल झड़ने की वास्तविक वजहें हार्मोन, जेनेटिक्स, पोषण, तनाव और स्कैल्प की स्थिति से जुड़ी होती हैं और इन्हें समझकर ही सही समाधान निकाला जा सकता है. इसलिए हेलमेट पहनने से डरने की बजाय इसे नियमित रूप से साफ और सही तरीके से पहनना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है. हेलमेट न केवल दुर्घटनाओं से बचाता है, बल्कि सही रखरखाव और सही इस्तेमाल के साथ यह बालों को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखता है.

