क्या बिना काम के भी शरीर हमेशा रहता है थका हुआ? हो सकती है इन 5 विटामिन की कमी

Vitamin Deficiency Symptoms: कई बार बिना काम के भी शरीर काफी ज्यादा थका-थका सा नजर आता है और समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो आपको बताते हैं ये किस विटामिन के कारण होता है.

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Vitamin Deficiency Symptoms: आजकल कई लोग बिना ज्यादा शारीरिक मेहनत किए बिना ही हर बोलते हैं, कि वो तो काफी ज्यादा थक चुके हैं. हर समय थकान, कमजोरी और सुस्ती महसूस होने लगती है और यही नहीं सुबह पर्याप्त नींद लेने के बाद भी शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है और समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा किस वजह से होता है, तो आपको बता दें ये शरीर में विटामिन की कमी के कारण होता है. कई बार लोग इसे बढ़ती उम्र, तनाव या व्यस्त लाइफस्टाइल का असर मानते हैं, लेकिन ये उसके साथ-साथ ही विटामिन का कारण भी हो सकता है. लगातार रहने वाली थकान शरीर में कुछ जरूरी विटामिन की कमी का संकेत देता है, लेकिन अक्सर कई लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं.

5 विटामिन की कमी को आपका थका-थका महसूस कर सकती है

1. विटामिन D की कमी

शरीर में विटामिन D की कमी होने के कारण आपको अपना शरीर काफी ज्यादा थका-थका महसूस हो सकता है. विटामिन D सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि मांसपेशियों और इम्यून सिस्टम के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है.

2. विटामिन B12 की कमी

अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगती है, तो आपका शरीर काफी ज्यादा थका-थका महसूस हो सकता है और साथ ही साथ आपको कमजोरी भी शरीर में लग सकती है. इसकी कमी होने पर शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे हर समय थकान और कमजोरी महसूस आपको काफी ज्यादा हो सकती है.

3. विटामिन C की कमी

आपको बता दें शरीर में विटामिन C की कमी होने पर आपको कई तरह-तरह की दिक्कतें और समस्या देखने के लिए मिल सकी है. विटामिन C शरीर की इम्यूनिटी मजबूत रखने और आयरन के अवशोषण करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करती है.

4. विटामिन B9 की कमी

शरीर को मजबूत और सारी कमियों से दूर रखने के लिए आपके शरीर में विटामिन B9 का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है. शरीर में इसकी कमी होने से कई दिक्कतें आपको हो सकती है.

5. विटामिन B6 की कमी

अगर आपका शरीर हमेशा थका-थका रहता है, तो आपको विटामिन B6 की कमी हो सकती है. आपको इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. इसकी कमी से थकान, चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.