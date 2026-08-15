EnglishHindi

सुबह-सुबह शरीर में ताजगी को भरने के लिए रोजाना पिएं 1 कप इस पत्ते की खास चाय, आ जाएगा मजा

Benefits Of Drinking Tulsi Tea Daily: अगर आप रोजाना 1 कप तुलसी की पत्तियों की चाय पीते हैं, तो आपको काफी मजा आने वाला है.

Written by: Ritika
Updated: August 15, 2026, 2:18 PM IST
सुबह-सुबह शरीर में ताजगी को भरने के लिए रोजाना पिएं 1 कप इस पत्ते की खास चाय, आ जाएगा मजा

Benefits Of Drinking Tulsi Tea Daily: अगर आप रोजाना सुबह के समय ऐसी चीजों का सेवन करना चाहते हैं, जो आपकी हेल्थ को फिट कर सकें और साथ ही साथ दिनभर आपको काफी ज्यादा एक्टिव रख सकें, तो आपको बता दें आप तुलसी के पत्तों की चाय को बनाकर पी सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए एकदम बेस्ट माना जाता है. आप इसको अपनी डाइट में रोजाना शामिल कर सकते हैं. भारतीय घरों में तुलसी का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है. इस पत्तियों की चाय सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. दूध और चीनी की जगह तुलसी की ताजी पत्तियों को पानी में उबालकर इसकी हल्की चाय को बनाकर पी सकते हैं. अगर आप भी रोजाना तुलसी वाली चाय को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. आइए आप भी जान लीजिए.

तुलसी के पत्तों की चाय के फायदे

1. तनाव होगा कम

अगर आप रोजाना अपनी डाइट में तुलसी की चाय को बनाकर पीते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. आजकल तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण बहुत से लोग दिन की शुरुआत ही तनाव में होती है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है.

2. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

आपको बता दें तुलसी से बनी चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मानी जाती है. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. ये शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव करने में मददगार होता है. आपको रोजाना इसका सेवन करना ही चाहिए.

3. पाचन में बेहतर

अगर आपका पाचन हमेशा से ही खराब रहता है और आप उसको ठीक रखना चाहते हैं, तो आप रोजाना तुलसी से बनी चाय को पी सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. तुलसी की चाय में दूध नहीं होने के कारण यह सामान्य दूध वाली चाय की तुलना में अच्छी साबित होती है.

4. सर्दी-जुकाम को दूर

अगर आप सर्दी-जुकाम से काफी ज्यादा परेशान है और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप रोजाना तुलसी वाली चाय को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी, लगातार खांसी होने पर डॉक्टर से सलाह लें.

5. इम्यूनिटी तेज

अगर आपकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोर है और आप उसको तेज बनाना चाहते हैं, तो आप रोजाना तुलसी की चाय को पी सकते हैं. इम्यूनिटी और हेल्थ केयर से जुड़ा होता है इसको पीना.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.