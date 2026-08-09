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हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए सुबह के समय रोजाना पिएं दालचीनी और मेथी दाने की चाय, मिलेंगे और भी कई फायदे

Cinnamon And Fenugreek Seed Tea Benefits: आजकल हार्मोनल बिगाड़ने की दिक्कत महिलाओं में काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, आइए आपको बताते हैं किन चीजों से आप ठीक कर सकते हैं?

Written by: Ritika
Published: August 9, 2026, 9:45 AM IST
हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए सुबह के समय रोजाना पिएं दालचीनी और मेथी दाने की चाय, मिलेंगे और भी कई फायदे

Cinnamon And Fenugreek Seed Tea Benefits: आजकल बदलते खान-पान और बदलाव का असर महिलाओं की सेहत पर काफी ज्यादा पड़ता है. हार्मोनल हेल्थ को लेकर लोग काफी जागरूक हो गए हैं, लेकिन फिर कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जो आपकी हेल्थ को पूरी तरह से बिगाड़ने का काम करती है. महिलाओं में पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं, मूड में बदलाव, वजन बढ़ना, थकान और स्किन से जुड़ी परेशानियां अक्सर हार्मोनल बदलावों का कारण भी बन जाती है. अगर आप भी कुछ ऐसी सी दिक्कतों से जुझ रहे हैं, तो आपको बता दें अपनी डाइट में आपको रोजाना सुबह के समय दालचीनी और मेथी दाने की चाय को बनाकर पीना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ में सुधार करने का काम करता है. आइए आपको बताते हैं इसको पीने के और क्या-क्या फायदे हो सकते हैं?

दालचीनी और मेथी दाने की चाय रोजाना पीने के फायदे

1. ब्लड शुगर मैनेजमेंट

अगर आप रोजाना अपनी डाइट में दालचीनी और मेथी दाने की चाय का सेवन करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. डायबिटीज की दवा लेने वाले लोगों को सावधानी रखनी चाहिए.

2. वजन कम

अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो आप रोजाना सुबह के समय दालचीनी और मेथी दाने की चाय का सेवन करना ही चाहिए. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. आपके बढ़ते वजन को कम करने में भी मददगार होता है.

3. पाचन को बढ़िया

रोजाना सुबह के समय दालचीनी और मेथी दाने की चाय को अगर आप पीते हैं, तो आपको कमाल के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. ज्यादा मात्रा में मेथी लेने से कुछ लोगों को गैस, पेट फूलना की दिक्कत भी हो सकती है. इसलिए इस बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा.

4. शरीर को एंटीऑक्सीडेंट

शरीर को जरूरी एंटीऑक्सीडेंट देने के लिए भी आपको रोजाना दालचीनी और मेथी दाने की चाय को जरूर पीना ही चाहिए. इसे किसी बीमारी की रोकथाम या इलाज का विकल्प आपको बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए.

5. हार्मोन्स को बैलेंस

अगर आपके हार्मोन्स हमेशा बिगाड़ते रहते हैं, तो आपको रोजाना दालचीनी और मेथी दाने की चाय का सेवन करना ही चाहिए. ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने में भी मददगार होते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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