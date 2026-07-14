बरसात में सर्दी-खांसी से बचाव के लिए पिएं ये 3 चीजें से बना स्पेशल काढ़ा, मौसमी संक्रमण का खतरा भी होगा कम

Ginger Tulsi Black Pepper Kadha: बरसात में सर्दी-खांसी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है आज आपको बताते हैं, कि बरसात में सर्दी-खांसी से बचाव के लिए इन 3 चीजों से बना स्पेशल काढ़ा बनाकर पी सकते हैं.

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(Pic credit-AI)

बरसात के मौसम में सर्दी-खांसी और वायरल संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है.

वायरल संक्रमण से राहत पाने के लिए अदरक, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा आपको पीना चाहिए.

इस काढ़े के सेवन से मौसमी संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सकता है.

लगातार तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है.

Ginger Tulsi Black Pepper Kadha: बरसात का मौसम सभी लोगों को खूब पसंद होता है, लेकिन इसके साथ-साथ शरीर में कई तरह-तरह की दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां को भी लेकर आता है. इस मौसम में नमी बढ़ने के कारण बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलता है और फिर ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ती ही जाती है. सर्दी, खांसी, गले में खराश, वायरल बुखार और मौसमी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. अगर आप भी मौसमी संक्रमण के खतरे से बचना चाहते हैं, तो आइए आपको स्पेशल काढ़े के बारे में बताते हैं, जिसको बनाकर आप पिएंगे, तो काफी ज्यादा फायदा आपको हो सकता है. आइए आपको बताते हैं.

मौसमी संक्रमण का खतरा कम करने के लिए बेस्ट काढ़ा

1. आपको अदरक, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. अदरक में मौजूद जिंजरोल, तुलसी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और काली मिर्च में मौजूद पाइपरीन शरीर की कई सारी दिक्कतों को दूर करते हैं.

2. बरसात में बदलते मौसम के कारण अधिकतर लोगों को गला खराब होना और खांसी की समस्या काफी ज्यादा हो जाती है, अगर आप भी इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं और जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इन चीजों से बना काढ़ा पी सकते हैं.

3. तुलसी और अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी शरीर की सारी गंदगी को बाहर और साथ ही साथ शरीर को संक्रमण से लड़ने में भी मदद करता है. नियमित रूप से सीमित मात्रा में इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी ज्यादा मजबूत होती है.

4. बरसात के मौसम में पाचन संबंधी समस्याएं भी काफी ज्यादा होने लग जाती है, अगर आप भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये काढ़ा आपके लिए एकदम बेस्ट माना जाता है. गैस, अपच जैसी परेशानियों को कम करने में ये मददगार साबित होता है.

5. अगर आप बरसात के मौसम में खास काढ़ा को पीते हैं, तो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है. तुलसी और अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपको फिट रखने में मदद करते हैं. नियमित रूप से सीमित मात्रा में इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी अच्छी होती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.