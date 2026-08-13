EnglishHindi

बरसात में कई सारी बीमारियों को खुद से दूर रखने के लिए पिएं इस हरे पत्तें का रस, डेंगू में भी मिलेगा आराम

Papaya Leaf Juice Benefits: बरसात के मौसम में अगर आप कई सारी बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो आप पपीते के पत्तों का रस रोजाना पी सकते हैं. ये आपको काफी ज्यादा फायदा देख सकता है. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Updated: August 13, 2026, 8:03 AM IST
बरसात में कई सारी बीमारियों को दूर रखने के लिए पिएं इस हरे पत्तें का रस, डेंगू में भी मिलेगा आराम

Papaya Leaf Juice Benefits: बरसात का मौसम आते ही शरीर में कई सारी बीमारियां देखने के लिए मिलती है और यही नहीं लोग काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं. कई सारी चीजों को अपनाने के बाद भी बीमारियों से राहत बिल्कुल भी नहीं मिलता है. जगह-जगह पानी जमा होने के कारण डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी काफी ज्यादा हो जाता है, जिससे लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं. ऐसे में लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और कई घरेलू नुस्खों को भी अपनाने लगते हैं अगर आप भी बरसात की बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में आपको रोजाना ही पपीते के पत्तों का रस जरूर शामिल करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ को फिट रखने का काम करती है. आइए आपको बताते हैं इससे आपको और क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं?

पपीते के पत्तों का रस पीने के फायदे

और पढ़ें: पपीता ठंडा होता है या गर्म, सर्दियों में इसे खाना सही या गलत? यहां जानें

1. डेंगू में राहत

अगर आप रोजाना पपीते के पत्तों का रस पीते हैं, तो आपको डेंगू में राहत मिल सकती हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के पपीते के पत्तों का रस रोजाना आपको नहीं पीना चाहिए.

2. रोग प्रतिरोधक क्षमता

रोजाना पपीते के पत्तों का रस अगर आप अपनी डाइट में रोजाना शामिल करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है. इसलिए आपको पीना चाहिए.

3. सूजन कम

अगर आप शरीर के कहीं भी होने वाली सूजन से परेशान हैं, तो आपको रोजाना पपीते के पत्तों का रस पीना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. आपके शरीर को मजबूत रखने में भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

4. ब्लड शुगर को नियंत्रित

रोजाना अपनी डाइट में पपीते के पत्तों का सेवन करने से ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है. ये आपकी हेल्थ के फिट और शरीर को कई बीमारियों से दूर रखने में भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

5. पाचन सुधारने

बरसात के मौसम में अधिकतर लोगों का पाचन काफी ज्यादा खराब हो जाता है. अगर आप भी इस दिक्कत से परेशान हैं, तो आपको रोजाना पपीते के पत्तों का रस पी लेना चाहिए. आपकी डाइट को हेल्दी बना सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.