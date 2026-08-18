बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर फेंकने के लिए रोजाना पिएं ये खास हर्बल चाय, गंदगी हो जाएगी साफ

Bad Cholesterol Control: अगर आप अपने शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालना चाहते हैं, तो आप कुछ खास हर्बल चाय को अपने रूटिन में जरूर शामिल कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

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Bad Cholesterol Control: आजकल लोगों को खान-पान काफी ज्यादा अलग और बेकार हो गया है, जिसकी वजह से उनके शरीर में कई सारी गंदगी भी जमा होने लग जाती है और साथ ही साथ कई सारी बीमारियों के शिकार भी आप हो जाते हैं. खराब खानपान, कम फिजिकल एक्टिविटी, तनाव और अनियमित लाइफस्टाइल के कारण शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें भी आने लगती है और लोग काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं. ऐसे में डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. अगर आप ही इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो आपको कई भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप भी बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर फेंकना चाहते हैं आपको अपनी डाइट में खास हर्बल चाय को जरूर शामिल करना ही चाहिए. आइए आप भी जान लीजिए.

बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए पिएं हर्बल चाय

बैड कोलेस्ट्रॉल को अगर आप दूर करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में हर्बल चाय को जरूर शामिल करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. ग्रीन टी आपके लिए एकदम बेस्ट साबित होती है. ग्रीन टी शरीर में जमी गंदगी और बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में भी काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. शरीर में वसा के मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए भी इसको फायदेमंद माना जाता है. आपको रोजाना इसका सेवन तो जरूर ही करना चाहिए.

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए डाइट में करें ये बदलाव

हर्बल चाय यानि ग्रीन टी पीने के साथ-साथ आपको डाइट में भी कुछ बदलाव को करना चाहिए, जिससे आप अपने शरीर की गंदगी को दूर कर सकते हैं. आपको अपनी डाइट में हमेशा ओट्स, जौ, दालें, बीन्स, फल, सब्जियां, नट्स और बीज जैसे फाइबर से भरपूर चीजों का भी सेवन करना चाहिए. आपको रोजाना ही अपनी डाइट में इसको शामिल करना ही चाहिए. आपकी सेहत को फिट रखने के लिए भी ये फायदेमंद होते हैं. आपको अनहेल्दी चीजों का सेवन कम से कम ही करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.