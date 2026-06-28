सोने से 10 मिनट पहले 1 गिलास दूध में मिलाकर पिएं ये खास पाउडर, कमजोर शरीर में भी भर जाएगी जान

Milk with Dry Fruit Powder Benefits: अगर आपके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी है और बेजान शरीर में ताकत भरना चाहते हैं, तो आप दूध में एक खास पाउडर को मिलाकर पी सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 28, 2026, 4:56 PM IST
सोने से 10 मिनट पहले 1 गिलास दूध में मिलाकर पिएं ये खास पाउडर, कमजोर शरीर में भी भर जाएगी जान

Milk with Dry Fruit Powder Benefits: दिनभर की भागदौड़ के बाद शरीर काफी ज्यादा बेजान हो जाता है और साथ ही साथ शरीर को सही पोषण और आराम न दिया जाए, तो शरीर काफी ज्यादा बेजान हो जाता है. अगर आप अपने शरीर में फौलादी ताकत को भरना चाहते हैं, तो आप सोने से लगभग 10 मिनट पहले एक गिलास गुनगुने दूध में ड्राई फ्रूट पाउडर मिलाकर पी सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है और शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व देने में मदद भी कर सकते हैं. दूध में मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन के साथ बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता और अन्य ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं, तो ताकत दोगुनी हो जाती है और साथ ही साथ आपके शरीर को दोगुनी ताकत देने में भी ये मददगार साबित हो सकता है. आइए आपको बताते हैं ये खास दूध को पीने के बाद शरीर में क्या-क्या बदलाव नजर आएंगे.

सोने से पहले ड्राई फ्रूट्स वाला दूध पीने के फायदे

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1. अच्छी नींद

अगर आप रात में सोने से पहले ड्राई फ्रूट्स वाला दूध पीते हैं, तो नींद को बेहतर बना सकते हैं. कुछ लोगों को अच्छी और गहरी नींद नहीं आती है आपको एक बार इसको जरूर देखने चाहिए.

2. शरीर को मिलता है भरपूर पोषण

अगर आप रोजाना सोने से 10 मिनट पहले दूध और ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर पीते हैं, तो शरीर को मिलता है भरपूर पोषण और साथ ही साथ प्रोटीन, हेल्दी फैट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ई और कई जरूरी मिनरल्स भी इसके साथ मिल सकते हैं.

3. मांसपेशियों में ताकत

अगर आप अपनी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सोने से पहले दूध और ड्राई फ्रूट पाउडर को मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद प्रोटीन रातभर शरीर की रिपेयर करने में मददगार होता है.

4. इम्यूनिटी को मजबूत

ड्राई फ्रूट पाउडर को अगर आप दूध में मिलाकर रोजाना सोने से 10 मिनट के पहले पीते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा मजबूत होती है और साथ ही साथ आपको कमजोरी भी महसूस नहीं होती है.

5. मिलेगी ज्यादा एनर्जी

आप रोजाना अपनी डाइट में रात में सोने से पहले ड्राई फ्रूट वाला दूध अगर आप पीते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. सुबह उठने के बाद आपको गजब की एनर्जी महसूस हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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