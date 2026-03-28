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Drinking Coffee Daily Know How It May Affect Your Liver Brain And Digestion

आप भी रोजाना पीते हैं कॉफी? तो पहले जान लें लिवर पर पड़ने वाला असर

हम में से कई लोग कॉफी पीने के शौकीन होते हैं, उन्हें इसका स्वाद काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है ये आपकी सेहत को भी गजब के फायदे पहुंचा सकती है? जी हां आइए जानते हैं कैसे

हम में से कई लोग कॉफी पीने के शौकीन होते हैं, कुछ की तो सुबह ही कॉफी के साथ होती है. कॉफी दुनिया की पॉपुलर ड्रिंक्स में से एक है. सुबह की थकान दूर करने, फोकस बढ़ाने या दोस्तों के साथ चैट करने के लिए ज्यादातर लोग रोजाना कॉफी पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रोजाना कॉफी पीने की आदत आपकी सेहत को कितने फायदे पहुंचा सकती है? जी हां इसे लेकर AIIMS ट्रेंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने इसके फायदों के बारे में गिनाया है.

डॉ. सौरभ सेठी बताते हैं कि आप अगर रोजाना कॉफी पीते हैं तो ये आपके लीवर, दिमाग और पाचन तंत्र पर गहरा प्रभाव डाल सकती है. डॉ. सौरभ सेठी समेत कई विशेषज्ञों के अनुसार, मॉडरेट मात्रा में ब्लैक कॉफी पीना ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है

1. लीवर (Liver) पर असर –

वैसे ये बात शायद आपको पहले से पता हो कि रोजाना कॉफी पीने से आपके लीवर को फायदा पहुंच सकता है. अध्ययनों में पाया गया है कि अगर आप रोजाना 2-4 कप कॉफी पीते हैं तो इससे फैटी लीवर, फाइब्रोसिस और सिरोसिस का खतरा काफी कम हो जाता है. इसके सेवन से लीवर एंजाइम्स (ALT, AST) के स्तर में सुधार होता है, लीवर कैंसर का रिस्क काफी कम हो जाता है साथ ही साथ कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में सूजन को कम करते हैं और लीवर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं.

कई अध्ययनों में 3-4 कप कॉफी रोजाना पीने वालों में लीवर संबंधी बीमारियों से मौत का खतरा 49% तक कम पाया गया. हालांकि अगर आपको पहले से लीवर की कोई गंभीर समस्या है तो डॉक्टर की सलाह पर ही इसको पिएं.

2. ब्रेन (Brain) के लिए अच्छी-

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कॉफी के सेवन से दिमाग पर भी अच्छा असर पड़ता है. कैफीन ब्रेन में एडेनोसाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके थकान कम करता है, फोकस और अलर्टनेस बढ़ाता है. नियमित रूप से कॉफी पीने से अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है, मूड बेहतर होता है और डिप्रेशन का रिस्क भी घटता है. हालांकि, ज्यादा मात्रा यानी 4 कप से ज्यादा काफी पीने से चिंता, अनिद्रा या बेचैनी हो सकती है

3. डाइजेशन (Digestion)होता है बेहतर–

कॉफी के सेवन से पाचन तंत्र पर भी असर पड़ता है, इससे खाना बेहतर तरीके से पचता है. आंतों की गतिविधि बढ़ाती है, जिससे कब्ज की समस्या में राहत मिल सकती है. अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है, जिससे गट हेल्थ बेहतर होती है.

हालांकि कुछ लोगों में कॉफी के सेवन से एसिडिटी, हार्टबर्न या GERD के लक्षण बढ़ सकते हैं, खाली पेट पीने पर पेट में जलन या असुविधा हो सकती है. दूध या चीनी मिलाकर पीने पर कुछ लोगों में ब्लोटिंग बढ़ सकती है.

सबसे अच्छा है ब्लैक कॉफी या बहुत कम दूध वाली बिना ज्यादा चीनी के कॉफी पिएं. सुबह खाने के बाद या दोपहर में पीना बेहतर, रात में न पीएं, नींद प्रभावित हो सकती है.

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