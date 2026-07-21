सुबह-सुबह इस खास ड्रिंक को पीकर करें अपने दिन की शुरूआत, शरीर रहेगा तरोताजा और बीमारियां रहेंगी दूर

Moringa Tea Benefits: अगर आप खुद को हमेशा फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप मोरिंग की चाय को रोजाना बनाकर पी सकते हैं आइए आज आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Updated: July 21, 2026, 8:33 AM IST
सुबह-सुबह इस खास ड्रिंक को पीकर करें अपने दिन की शुरूआत, शरीर रहेगा तरोताजा और बीमारियां रहेंगी दूर

Moringa Tea Benefits: आजकल लोग अपनी सुबह की शुरुआत हेल्दी ड्रिंक के साथ ही करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. ग्रीन टी, लेमन वॉटर और हर्बल ड्रिंक्स कई तरह-तरह की चाय भी आ गई हैं, जिससे आप अपनी हेल्थ को एकदम फिट रख सकते हैं. अगर आप खुद को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं सुबह के समय मोरिंगा की चाय को पी सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है और साथ ही साथ इसको एक तरह का सुपरफूड भी माना जाता है. इसकी पत्तियों में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी पोषक तत्व पाएं जाते हैं, जो आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. आइए आपको इसके फायदे के बारे में बताते हैं.

रोजाना सुबह के समय मोरिंगा चाय को पीने के फायदे

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1. वजन कम

अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप रोजाना सुबह के समय मोरिंगा चाय को पी सकते हैं. इसको पीने के बाद आपको काफी ज्यादा फायदा अपने शरीर में देखने के लिए मिल सकता है.

2. इम्यूनिटी मजबूत

आप अपनी डाइट में सुबह-सुबह मोरिंगा की चाय को शामिल कर सकते हैं, इसको पीने से विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए फायदेमंद साबित होते हैं. सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण के जोखिम को कम करने में भी ये मददगार हैं.

3. दिल की सेहत अच्छी

अगर आप रोजाना सुबह के समय मोरिंगा की चाय को बनाकर पीते हैं, तो आपकी दिल की सेहत एकदम मस्त रहती है और साथ ही साथ शरीर की गंदगी को हटाने में भी ये मददगार होते हैं.

4. ब्लड शुगर को संतुलित

रोजाना मोरिंग की चाय को अपनी डाइट में शामिल करने से ब्लड शुगर को संतुलित आप रख सकते हैं और साथ ही साथ मोरिंगा का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह भी आपको जरूर लेनी है.

5. पाचन तंत्र मजबूत

अगर आप अपने खराब पाचन तंत्र से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप रोजाना सुबह के समय अपनी डाइट में मोरिंगा की चाय को शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ को हमेशा बनाएं रखता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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