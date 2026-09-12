बदलते मौसम में गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं इस खास चीज का पाउडर, इन 5 समस्याओं में मिल सकता है आराम

Mulethi Powder Benefits: बदलते मौसम में गुनगुने पानी में मुलेठी का पाउडर बनाकर पीते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं.

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Mulethi Powder Benefits: हर भारतीय घरों में आपको काफी सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, जो काम के साथ-साथ आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. इन्ही में से एक है मुलेठी, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. इसका अधिक सेवन न करके सीमित मात्रा में इसका पानी बनाकर आप पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहें इसका सेवन आपको डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, वरना आपको ही दिक्कत हो सकती है. इसका स्वाद हल्का मीठा होता है और आयुर्वेदिक परंपरा में इसका इस्तेमाल खासतौर पर गले और पाचन के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है. अगर आप भी बदलते मौसम में खुद को समस्याओं से दूर रखना चाहते हैं, तो आप गुनगुने पानी में मुलेठी का पाउडर बनाकर पी सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

गुनगुने पानी में मुलेठी का पाउडर बनाकर पीने के फायदे

1. गले में खराश और जलन कम

बदलते मौसम में लोगों के गले में खराश और जलन जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलती है. अगर आप भी अपनी इस समस्या को खत्म करना चाहते हैं, तो आप गुनगुने पानी में मुलेठी का पाउडर बनाकर पी सकते हैं. इसको पीना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

2. पाचन

पाचन से जुड़ी समस्या को अगर आप बदलते मौसम में दूर रखना चाहते हैं, तो आप मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. मुलेठी का इस्तेमाल पाचन तंत्र से जुड़ी कुछ परेशानियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं.

3. खांसी में राहत

मुलेठी वाला पानी पीने से आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. खांसी में राहत देने के लिए आपको ज्यादा फायदा हो सकता है. लगातार या गंभीर खांसी होने पर डॉक्टर से सलाह आपको लेनी ही चाहिए.

4. पेट के अल्सर

मुलेठी का पानी अगर आप पीते हैं, तो पेट के अल्सर में भी ये फायदेमंद हो सकता है. हर तरह की मुलेठी को अल्सर का घरेलू इलाज मानना भी बिल्कुल ठीक नहीं होता है.

5. मुंह और गले की परेशानी

अगर आप बदलते मौसम के साथ में मुंह और गले की परेशानी से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप मुलेठी का पानी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ को सुधारने के काम करता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.