पानी पीने के बाद भी नहीं बुझ रही प्यास? शरीर दे रहा है ये संकेत, कहीं इन बीमारियों की शुरुआत तो नहीं

पानी पीने के बाद भी बार-बार प्यास लगना हर वक्त किसी बीमारी का संकेत नहीं होता, गर्मी, ज्यादा पसीना आना, एक्सरसाइज करना, नमकीन या मसालेदार खाना खाना या बॉडी में पानी की कमी जैसी वजहों से भी प्यास बढ़ सकती है, अगर पानी पीने के बाद भी लगातार ज्यादा प्यास लग रही है, साथ ही बार-बार पेशाब आना, कमजोरी या वजन कम होना जैसे चीज़ें भी हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. डॉ. रंजीत सिंह (विभागाध्यक्ष (HoD), जनरल मेडिसिन विभाग, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (NIIMS) कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा) ने बताया कि जब बॉडी में पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ता है, तो दिमाग बॉडी को पानी पीने का सिग्नल देता है. पानी पीने के बाद प्यास धीरे-धीरे कम हो जाती है.
हो सकते हैं कई कारण-
डॉ. रंजीत सिंह ने बताया कि गर्मी और ज्यादा पसीना इसके कारण हो सकते हैं. गर्म मौसम में बॉडी पसीने के जरिए पानी निकालती है. ऐसे में केवल थोड़ी मात्रा में पानी पीने के बाद भी प्यास महसूस हो सकती है. इसी तरह ज्यादा नमक वाला खाना खाने के बाद भी प्यास बढ़ सकती है. नमक बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को इफ़ेक्ट करता है और शरीर को अधिक पानी की जरूरत हो सकती है. चाय, कॉफी या कैफीन वाले का ज्यादा कंसम्पशन कुछ लोगों में बार-बार पेशाब आने की जरूरत बढ़ने से जुड़ा हो सकता है. शराब बॉडी में डिहाइड्रेशन को बढ़ा सकता है, लंबे समय तक मुंह सूखा रहना भी बहुत प्यास लगने का कारण हो सकता है. कुछ दवाओं से भी मुंह सूखता है, अगर प्यास बनी रहती है और इसका कोई कारण नजर नहीं आता, तो डॉक्टर से सलाह लेना सही है.
हो सकता है डायबिटीज का इशारा-
कई मामलों में इसके पीछे का कारण डायबिटीज हो सकता है, जब ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है, इससे पेशाब की मात्रा बढ़ सकती है और शरीर से अधिक पानी निकलने के कारण व्यक्ति को बार-बार प्यास लग सकती है. इसलिए बहुत ज्यादा प्यास और बार-बार पेशाब आना, खासकर साथ में वजन कम होना, थकान, धुंधला दिखाई देना या कमजोरी महसूस होना, ब्लड शुगर की जांच कराने का कारण हो सकता है.
हर इंसान में ये डायबिटीज के कारण ही हों, ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ में किडनी से जुड़ी प्रोब्लेम्स, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी ज़्यादा प्यास का कारण बन सकती हैं, इसलिए लंबे समय तक बने रहने वाले सिम्प्टम्स का कारण जानने के लिए जांच जरूरी है.
हर इंसान की जरूरतें अलग-अलग-
पानी पीने की जरूरत हर इंसान में अलग-अलग होती है. उम्र, शरीर का आकार, मौसम, फिजिकल एक्टिविटी, खाने और हेल्थ को देखते हुए पानी की जरूरत बदलती है. इसलिए केवल यह देखना कि कोई इंसान कितने गिलास पानी पी रहा है, काफी नहीं है, अगर इंसान को बार-बार पानी पीने का मन कर रहा है, रात में भी बहुत ज्यादा प्यास लगती है, पेशाब से काफी ज़्यादा आ रहा है या पानी पीने के बाद भी राहत नहीं मिलती, तो इसे नार्मल मानकर लंबे समय तक टालना ठीक नहीं है.
प्यास लगने पर पानी पीना जरूरी है, लेकिन जबरदस्ती बहुत ज्यादा पानी पीना भी सही नहीं है. जरूरत से ज्यादा पानी कम समय में पीने से शरीर में सोडियम का लेवल बहुत कम हो सकता है, जो टफ सिचुएशन पैदा कर सकता है. गर्मी या ज्यादा एक्सरसाइज के दौरान केवल पानी ही नहीं, बॉडी से निकलने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स की भी भरपाई जरूरी हो सकती है. हर सिचुएशन में इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक की जरूरत नहीं होती, लेकिन ज़्यादा पसीना, उल्टी या दस्त हो रहे हों, तो डॉक्टर की सलाह के ज़रूर ले और इलेक्ट्रोलाइट्स लेना बेहतर है.
ज़्यादा प्यास कुछ दिनों से बनी हुई है या इसके साथ बार-बार पेशाब आना, अचानक वजन कम होना, बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी, चक्कर, धुंधला दिखाई देना या मुंह का लगातार सूखना जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए. डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री और सिम्पटम्स के आधार पर ब्लड ग्लूकोज, HbA1c, इलेक्ट्रोलाइट्स, किडनी फंक्शन या दूसरे check-up करान चाहिए. अगर बहुत ज्यादा प्यास के साथ बेहोशी, भ्रम, कमजोरी, लगातार उल्टी या डिहाइड्रेशन के संकेत दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. पानी पीने के बाद कभी-कभार प्यास लगना सामान्य हो सकता है, खासकर गर्मी, एक्सरसाइज या ज्यादा नमक वाले खाने के बाद, लेकिन अगर पानी लेने के बावजूद लगातार प्यास लग रही है, तो यह बॉडी का ऐसा सिग्नल हो सकता है जिसे समझना जरूरी है. इसलिए सिर्फ पानी की मात्रा बढ़ाते रहने के बजाय, प्यास के कारण को समझना ज्यादा ज़रूरी है.