Headphones vs earbuds...कानों की सेहत के लिए कौन ज्यादा बेहतर? गाने सुनने से पहले जरूर जान लें

हम में से अधिकतर लोग गाने सुनना पसंद करते हैं या फिर हेडफोन या ईयरबड्स के जरिए ही बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों में से कानों के लिए ज्यादा सेफ क्या है.

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Headphones VS Earbuds:आजकल लोग काफी व्यस्त रहने लगे हैं, दिनभर ऑफिस और देर शाम घर, ऐसे में उन्हें किसी से बात करने का टाइम नहीं मिलता है. ऐसे में कई लोग आपको अक्सर कानों में हेडफोन या ईयरबड्स लगाए नजर आएंगे. हालांकि कुछ लोग गाने सुनने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं. आजकल ज्यादातर लोग म्यूजिक सुनने, ऑनलाइन मीटिंग करने या रात को वीडियो देखने के लिए हेडफोन या ईयरबड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर कानों के लिए दोनों में से क्या ज्यादा फायदेमंद है Headphones या earbuds? नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं.

Earbuds क्यों हैं ज्यादा खतरनाक?

Dr Harsh Suri की मानें तो वैसे तो ईयरबड्स और हेडफोन दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं, अगर आप इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करें. डॉक्टर्स बताते हैं कि कानों की सेहत के लिए earbuds खराब हो सकते हैं. दरअसल में ये कान के अंदर सीधे चले जाते हैं, ये कान की नली (ear canal) में फिट हो जाते हैं जो कि ईयरड्रम के बहुत पास होते हैं, इस वजह से आवाज सीधे और तेजी से इन तक पहुंचती है. लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कान में संक्रमण, मोम जमा होना, कान में घंटी बजना (टिनिटस) और सुनने की क्षमता कम होने का खतरा बढ़ जाता है. चूंकि ये कान में सीधे अंदर चले जाते हैं, ऐसे में आवाज कुछ दबकर आती है, जिसके चलते लोग बिना सोचे समझे वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, जिसका सीधा असर कानों पर पड़ता है.

हेडफोन क्यों मानें जाते हैं बेहतर?

Dr Harsh Suri ने बताया कि हेडफोन्स ज्यादा सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये कान के बाहर रहते हैं, ऐसे में ये ईयरड्रम से काफी दूर रहते हैं. लंबे समय तक म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन ज्यादा सुरक्षित हैं. इनमें नॉइज़ कैंसिलेशन भी अच्छा होता है, इसलिए बाहर की आवाज कम आने पर आपको वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हालांकि डॉक्टर ने ये भी कहा कि ये भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं, इससे ज्यादा देर लगाने से भी कानों को नुकसान हो सकता है, अगर वॉल्यूम बहुत तेज रखकर लंबे समय तक सुनेंगे तो कान खराब हो सकते हैं. कान के अंदर जो छोटे-छोटे बाल होते हैं, वे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते. सुनने की समस्या धीरे-धीरे बढ़ती है, इसलिए शुरुआत में पता भी नहीं चलता.

याद रखें 60/60 का नियम-

हेडफोन्स के इस्तेमाल के लिए 60/60 का नियम याद रखें

वॉल्यूम 60% से ज्यादा मत रखो

लगातार 60 मिनट से ज्यादा मत लगाएं

बीच-बीच में कान को आराम दें

इस नियम को फॉलो करने से कान पर दबाव कम पड़ेगा. रोजमर्रा की कुछ आदतें आपके कान को खराब कर सकती हैं. केवल हेडफोन या ईयरबड्स ही नहीं, ट्रैफिक की आवाज, जोरदार गाने, लाउड गेमिंग, शोर भरी जगहों पर जाना, ये सभी आदतें कान की सेहत के लिए खतरनाक को सकती हैं.

ईयरबड्स की तुलना में हेडफोन थोड़े बेहतर हैं, लेकिन असली समस्या वॉल्यूम और समय की है ऐसे में दोनों से ही बचाव जरूरी है. आज जो आप अपने कानों के साथ कर रहे हैं उससे आपको भविष्य में कानों से जुड़ी शिकायत हो सकती है. कान की देखभाल आज से शुरू करें, क्योंकि सुनने की क्षमता एक बार चली गई तो वापस नहीं आती है.