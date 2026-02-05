Hindi Health

वर्कआउट से पहले खाएं खजूर, बाद में शकरकंद, बॉडी बनेगी तगड़ी, सेहत भी रहेगी तंदरुस्त

आज के समय में लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफी सजग हो गए हैं, ऐसे में आद हम आपको कुछ ऐसी चीजों को बताएंगे जिन्हें अपनाने से आपके शरीर में कई बड़े बदलाव आएंगे. आइए जानते हैं इनके बारे में.

आजकल लोग अपने हेल्थ को लेकर काफी सजग हो गए हैं. हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे और अच्छा दिखे. इसके लिए लोग अपनी आदतों में तरह-तरह के बदलाव करते हैं साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी पर भी फोकस करते हैं. कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके आप अपने लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं, जैसे व्यायाम से पहले सही चीजों को खाना. आपकी डाइट और एक्सरसाइज तभी सबसे ज्यादा फायदा देती हैं, जब आप अपने खानपान पर भी ध्यान देते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ उपयोगी और आसान टिप्स लेकर आए हैं, इनमें से कुछ खाने की चीजें और एक्सरसाइज हैं जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, एनर्जी बढ़ाने, मसल्स को मजबूत करने और बॉडी को बैलेंस्ड रखने में मदद करेंगी तो चलिए जानते हैं इनके बारे में.

1. वर्कआउट से पहले खाएं खजूर (Dates)-

वर्कआउट से पहले हर कोई अलग-अलग चीजों का सेवन करता है, लेकिन क्या आपको है अगर आप वर्कआउट से पहले खजूर खाते हैं तो आपको दोगुने फायदे मिल सकते हैं? वैसे तो खजूर को खाना किसी समय भी अच्छा माना जाता बै, क्योंकि इनमें फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, लेकिन वर्कआउट से पहले इन्हें खाना सबसे फायदेमंद हो सकता है.एक मीडियम साइज के खजूर (Medjool) में करीब 16 ग्राम नैचुरल शुगर होती है. ये शुगर जल्दी एनर्जी में बदल जाता है और मसल्स को तुरंत पावर देता है. साथ ही खजूर में पोटैशियम भी बहुत होता है. पोटैशियम मसल्स को सही तरीके से काम करने में मदद करता है. वर्कआउट के दौरान पसीना आने से पोटैशियम कम होता है, इसलिए वर्कआउट के बाद भी 4-5 खजूर खा लें. ये क्रैम्प्स (मसल्स में खिंचाव) से बचाता है और रिकवरी तेज करता है.

2. ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए शकरकंद खाएं-

ठंड के मौसम में बाजार में शकरकंद धड़ल्ले से बिकती है, ये खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ सेहत के लिहाज से भी अच्छी होती है. अगर आप भी उनमें से एक है, जिन्हें ब्लड शुगर के स्पाइक्स (अचानक बढ़ना) से परेशानी है, तो अपनी थाली में शकरकंद जरूर शामिल करें. शकरकंद में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, जो धीरे-धीरे पचते हैं और ब्लड शुगर को एकदम नहीं बढ़ाते. शकरकंद को पकाने के बाद पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडा होने पर उसमें स्टार्च का कुछ हिस्सा रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है. ये रेजिस्टेंट स्टार्च बहुत अच्छा होता है, ये ब्लड शुगर को और बेहतर कंट्रोल करता है. ठंडा शकरकंद सलाद में डालकर खाएं या हल्का गर्म करके भी खा सकते हैं. इसका फायदा कम नहीं होगा.

3. ट्रेडमिल पर इनक्लाइन बढ़ाएं-

जब भी वजन कम करने की बात आती है तो हम ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू कर देते हैं, ट्रेडमिल पर चलना या बाहर टहलना दोनों ही दिल, मसल्स और स्टैमिना के लिए अच्छे हैं, वैसे तो बाहर घूमना अच्छा होता है, लेकिन अगर सर्दी या मौसम की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो ट्रेडमिल पर इनक्लाइन (ढलान) बढ़ाएं. शुरू में सिर्फ 1% से शुरू करें धीरे-धीरे 3-5% तक ले जाएं. बीच-बीच में इनक्लाइन बदलते रहें. इससे वर्कआउट ज्यादा मजेदार और असरदार हो जाता है.

4. विटामिन B12 के लिए दही खाएं-

आजकल लोगों में विटामिन B12 की कमी देखी जाती है. शरीर के लिए विटामिन B12 बेहद जरूरी होता है, ये एनर्जी, नर्व्स और ब्लड सेल्स के लिए काम करता है, अगर B12 कम हो तो थकान, कमजोरी और बाल झड़ने जैसी समस्या हो सकती है. दही (खासकर ग्रीक योगर्ट) B12 का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है. एक कप दही में 40-60% तक का B12 मिल सकता है. दही का B12 बहुत आसानी से बॉडी अब्जॉर्ब करती है, मीट या मछली से भी ज्यादा. नाश्ते में ग्रीक योगर्ट लें, उसमें फल डालकर खाएं. फल से फाइबर और विटामिन मिलेंगे, प्रोटीन भी बढ़ेगा. ये एकदम हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बन जाता है.

5. मैग्नीशियम के लिए काजू खाएं-

और मिनरल्स की तरह ही मैग्नीशियम भी शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है. इससे नींद अच्छी आती है, हड्डियां मजबूत रखता है, मसल्स को सही से काम करने में मदद करता है और स्ट्रेस कम करता है. काजू में मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है. एक मुट्ठी (करीब ¼ कप) काजू में 84 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, ये पुरुषों की 20% और महिलाओं की 26% रोजाना जरूरत पूरी करता है. इसके अलावा काजू में हेल्दी फैट, फाइबर, प्रोटीन और दूसरे विटामिन-मिनरल्स भी होते हैं. इसे स्नैक के तौर पर खाएं, भूख लगे तो 10-15 काजू खा लें.

