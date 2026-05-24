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शरीर में दिखें ये लक्षण तो तुरंत हो जाएं सावधान हो सकता है 'इबोला वायरस' का खतरा, जानें कैसे फैलता है और बचाव के उपाय

Ebola Virus symptoms : भारत में 'इबोला वायरस' को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसको जान लेना बेहद ही जरूरी है आइए आपको बताते हैं.

Published date india.com Updated: May 24, 2026 1:59 PM IST
email india.com By Ritika email india.com twitter india.com | Edited by Ritika email india.com twitter india.com
शरीर में दिखें ये लक्षण तो तुरंत हो जाएं सावधान हो सकता है 'इबोला वायरस' का खतरा, जानें कैसे फैलता है और बचाव के उपाय

Ebola Virus symptoms : आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सारे संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं.  जिसमें से एक है इबोला वायरस. इसको लेकर भारत में जरूरी एडवाइजरी भी जारी की है. इबोला संक्रमण के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभागों ने निगरानी बढ़ाने और इसके बचाव के लिए काफी ज्यादा सतर्क हो गए हैं. ये कोरोना की तरह की है. किसी भी संभावित संक्रमण को समय रहते रोक दिया जाए, तो ये आगे फैलने से भी आप बचाव कर सकते हैं. ये उनके लिए ज्यादा है जो इबोला प्रभावित देशों से आ रहे हैं या भारत से जाकर वापस आएंगे.

भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को इबोला वायरस से प्रभावित देशों जैसे- डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह भी दी थी. अगली सूचना तक सावधानी सभी को बरतनी है. जो भारतीय नागरिक इन देशों में रह रहे हैं उनको भी इस एडवाइजरी का पालन करना है. आपको बता दें भारत में फिलहाल मामले सामने नहीं आए, लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखनी ही है.

क्या है इबोला वायरस?

इबोला वायरस एक गंभीर खतरनाक वायरसों में से एक हैं. कई मामलों में ये जानलेवा बीमारी है. यह संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से भी फैलता है. इसके शुरुआती लक्षण काफी ज्यादा आम होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है. आपको थोड़ा सा भी शक हो तो तुरंत जांच कराना जरूरी है.

कैसे फैलता है इबोला वायरस?

इबोला वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता है बल्कि संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थों के संपर्क में आने से दूसरे इंसान को आसानी से फैलता है. संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बिस्तर का इस्तेमाल, बिना सुरक्षा के मरीज के पास जाना.

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इबोला वायरस के लक्षण

अगर इसके लक्षणों की बात करें तो तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और थकान, त्वचा पर चकत्ते, गले में खराश, उल्टी और दस्त, पेट दर्द.

इबोला वायरस के बचाव

अगर बचाव की बात करें तो संक्रमित व्यक्ति से बचें, बार-बार साबुन से हाथ धोएं, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, बिना सुरक्षा संक्रमित व्यक्ति के पास न जाएं, विदेश यात्रा करने से बचें, लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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