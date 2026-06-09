शरीर में अचानक क्यों दौड़ जाता है बिजली जैसा झटका? जानिए कहीं ये किसी बीमारी का संकेत तो नहीं

कई बार आपने सोते समय या फिर शरीर में अचानक झटके महसू किए होंगे, लेकिन क्या आपको इसके पीछे की वजहें पता हैं? नहीं तो चलिए हम बताते हैं.

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कई बार अचानक शरीर में ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने हल्का करंट दे दिया हो या बिजली का झटका लगा हो, यह कुछ सेकंड के लिए होता है और फिर अपने आप गायब हो जाता है. किसी को यह गर्दन से लेकर पीठ तक महसूस होता है, तो किसी को हाथों या पैरों में. डॉ. रणजीत सिंह (प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सामान्य चिकित्सा विभाग, एनआईआईएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) ने बताया कि यह कोई गंभीर समस्या नहीं होती, लेकिन अगर यह बार-बार होने लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

दिख सकते हैं ये लक्षण-

डॉ. रणजीत सिंह ने बताया कि शरीर में बिजली जैसा झटका महसूस होने का सबसे आम कारण Nerve Irritation या नसों पर दबाव पड़ना हो सकता है, जब किसी नस पर दबाव पड़ता है या उसमें सूजन आ जाती है, तो दिमाग और शरीर के बीच भेजे जाने वाले सिग्नल प्रभावित हो जाते हैं. इसके कारण झुनझुनी, सुन्नपन और बिजली के झटके जैसा एहसास हो सकता है. Cervical Spondylosis, Slip Disc या कमर और गर्दन की नस दबने जैसी समस्याओं में यह लक्षण अक्सर देखने को मिलता है.

Vitamin B12 Deficiency भी इस समस्या का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है. Vitamin B12 हमारे Nervous System को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है, इसकी कमी होने पर हाथ-पैरों में झुनझुनी, कमजोरी, सुन्नपन और बिजली जैसे झटके महसूस हो सकते हैं. लंबे समय तक इसकी कमी रहने पर नसों को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ जाता है.

शरीर में Electrolyte Imbalance भी इस तरह की समस्या पैदा कर सकता है. Calcium, Magnesium और Potassium जैसे Minerals नसों और मांसपेशियों के सही कामकाज के लिए जरूरी होते हैं, यदि इनकी मात्रा शरीर में कम हो जाए तो Muscle Cramps कमजोरी और अचानक झटके जैसा एहसास हो सकता है. गर्मी के मौसम में ज्यादा पसीना आना, डिहाइड्रेशन या पर्याप्त पानी न पीना भी इसकी वजह बन सकता है.

ये भी हो सकते हैं कारण-

मानसिक तनाव और Anxiety का असर भी शरीर पर दिखाई दे सकता है. कई लोगों को ज्यादा तनाव या घबराहट के दौरान अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर में करंट दौड़ गया हो. लगातार तनाव, खराब नींद और मानसिक दबाव नसों की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, जिससे इस तरह की Sensations महसूस हो सकती हैं.

कुछ मामलों में यह लक्षण किसी Neurological Disorder का संकेत भी हो सकता है. उदाहरण के लिए Multiple Sclerosis (MS) नामक बीमारी में गर्दन झुकाने पर पूरे शरीर में बिजली दौड़ने जैसा एहसास हो सकता है. इस स्थिति को मेडिकल भाषा में Lhermitte’s Sign कहा जाता है. हालांकि यह बीमारी बहुत आम नहीं है, लेकिन लगातार ऐसे लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है.

डॉक्टर की सलाह जरूरी-

कुछ दवाओं का असर भी बिजली जैसे झटकों का कारण बन सकता है. खासकर कुछ Antidepressant Medicines को अचानक बंद करने पर लोगों को Brain Zaps महसूस हो सकते हैं. इसमें सिर या शरीर में अचानक करंट जैसा एहसास होता है. इसलिए किसी भी दवा को बिना डॉक्टर की सलाह के बंद नहीं करना चाहिए. अगर यह एहसास कभी-कभार हो और उसके साथ कोई अन्य परेशानी न हो, तो आमतौर पर चिंता की जरूरत नहीं होती, लेकिन यदि यह बार-बार होने लगे या इसके साथ अन्य लक्षण भी नजर आएं, तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है.

खासतौर पर यदि बिजली जैसे झटकों के साथ हाथ या पैर में कमजोरी, बोलने में परेशानी, बार-बार बेहोशी, चलने में दिक्कत या पेशाब और मल पर नियंत्रण कम होने जैसी समस्याएं हों, तो तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए. ये किसी गंभीर Neurological Problem का संकेत हो सकते हैं.

शरीर में बिजली जैसा झटका महसूस होना कई कारणों से हो सकता है. इसकी वजह साधारण Vitamin Deficiency से लेकर नसों और Nervous System से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए यदि यह समस्या लगातार बनी रहे या बार-बार हो, तो समय रहते डॉक्टर से परामर्श लेना सबसे बेहतर विकल्प है.