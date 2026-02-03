  • Hindi
आप भी करते हैं लूफा, प्लास्टिक कंघी, नोज स्ट्रिप्स इन सब का इस्तेमाल? तो रुक जाइए, ये पहुंचा रहे हैं आपकी स्किन को नुकसान!

कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम लगभग रोजाना करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये असल में हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं? आइए डॉक्टर से जानते हैं सच.

आजकल मार्केट में कई ऐसी चीजें उपल्ब्ध हैं, जिन्हें स्किन के लिए अच्छा बताया है जाता है, ऐसे में कई स्किनकेयर ट्रेंड्स आते-जाते रहते हैं, हालांकि क्या असल में ये हमारी त्वचा के लिए अच्छे होते हैं ये किसी को नहीं पता. ऐसी ही कुछ चीजों को लेकर हाल ही में डॉ. श्रीदेवी रायचूर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसने सभी का ध्यान खींचा है.

उन्होंने अपने पोस्ट में उन रोजमर्रा की चीजों की लिस्ट बताई, जिन्हें लगभग हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में ये हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं. यहां तक स्किन एक्सपर्ट भी इन्हें घर पर नहीं रखते हैं. आइए जानते हैं वो 5 चीजें कौन-सी हैं, जिन्हें डॉक्टर स्किन के लिए सही नहीं बताते हैं.

1. लूफा (Loofah) –

आजकल आपको लगभग हर बाथरूम में नहाने वाला लूफा मिल जाएगा. ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव लगते हैं, इतना ही नहीं ये स्पा जैसा फील देते हैं, लेकिन हकीकत में लूफा नमी वाली जगह पर बैक्टीरिया और फंगस का घर बन जाता है, जो स्किन के जरिए शरीर में पहुंच सकता है. रोज जोर-जोर से रगड़ने से स्किन में छोटे-छोटे घाव (माइक्रो-टियर्स) हो जाते हैं, इरिटेशन बढ़ता है और स्किन बैरियर कमजोर हो जाते हैं. ऐसे में डॉक्टर कहते हैं लूफा की जगह हाथों का या नरम कपड़े का इस्तेमाल करें. एक्सफोलिएशन रोज न करें, हफ्ते में 1-2 बार ही काफी है.

2. प्लास्टिक की कंघी (Plastic Comb)-

अधिकतर घरों में प्लास्टिक की कंघी का इस्तेमाल होता है जो कि सही नहीं है. आपकी प्लास्टिक कंघी आपके बालों को चुपके से नुकसान पहुंचा रही है. इससे आपके बाल फ्रिजी हो सकते हैं, जिससे ये टूटते हैं और स्कैल्प में खुजली या इरिटेशन की समस्या बढ़ जाती है. खासकर ड्राई या सेंसिटिव स्कैल्प वालों को. डॉक्टर और बालों के स्पेशलिस्ट (ट्राइकोलॉजिस्ट) लकड़ी की कंघी या चौड़े दांत वाली कंघी इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. ये बालों को कम नुकसान पहुंचाती हैं और स्कैल्प को शांत रखती हैं.

3. नोज स्ट्रिप्स (Nose Strips) –

नाक के ब्लैकहेड्स हटाने वाली नोज स्ट्रिप्स का इस्तेमाल हम में से अधिकतर लोग करते हैं, इससे एक झटके में सारे ब्लैकहेड्स निकल आते हैं, हालांकि ये तुरंत का फायदा तो देता है, लेकिन समस्या को जड़ से नहीं हल करता है. नोज स्ट्रिप्स ऑयल प्लग के साथ स्किन बैरियर का हिस्सा भी खींच लेती हैं. इससे पोर्स और ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और जल्दी-जल्दी ब्लैकहेड्स वापस आ जाते हैं. बेहतर तरीका है, रोज अच्छे क्लींजर, सही एसिड्स से हल्का एक्सफोलिएशन करें, इससे आपको फायदा होगा.

4. मेकअप वाइप्स (Makeup Wipes)-

मेकअप वाइप्स का इस्तेमाल तो लड़कियां खूब करती हैं, इससे बस एक वाइप से चेहरा साफ हो जाता है, लेकिन ये स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं. इनमें अल्कोहल, खुशबू और केमिकल्स होते हैं, जो स्किन का pH बिगाड़ देते हैं, सूखापन लाते हैं और इरिटेशन को बढ़ाते हैं. साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी सही नहीं होते हैं. डॉक्टर बताते हैं कि हल्के क्लींजर या मिसेलर वॉटर यूज करें और उसके बाद अच्छे से पानी से धो लें. थोड़ा समय लगता है, लेकिन स्किन को असली फायदा होता है.

5. एंटी हेयर फॉल शैंपू-

आजकल आपको लगभग हर बाथरूम में एंटी हेयर फॉल शैंपू मिल जाएंगे, लेकिन क्या ये असल में फायदेमंद होते हैं? डॉक्टर की मानें तो कोई भी शैंपू बालों का झड़ना पूरी तरह रोक नहीं सकता है. बाल झड़ना अंदरूनी वजहों से होता है, जैसे हार्मोन, खान-पान की कमी, स्ट्रेस या स्कैल्प की समस्या. शैंपू सिर्फ स्कैल्प को साफ और हेल्दी रख सकता है, लेकिन एंटी हेयर फॉल का दावा ज्यादातर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है. डॉक्टर कहते हैं अच्छी डाइट, स्ट्रेस कम करना, स्कैल्प की देखभाल और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जांच करवाना ज्यादा असरदार है.

