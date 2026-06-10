Explainer: गर्भ में बच्चा दिनभर क्या करता है? जानिए 24 घंटे में कितनी देर सोता और कब जागता है

जब बच्चा गर्भ में होता है तो मां के दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं कि बच्चा अदर क्या कर रहा है होगा? कब सोता होगा और कब जागता होगा? तो चलिए हम आपको इनके जवाब बताते हैं.

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गर्भ में पल रहा बच्चा 24 घंटे में लगभग 22-23 घंटे सो सकता है

दूसरी तिमाही से बच्चे का सोने-जागने का पैटर्न विकसित होने लगता है

तीसरी तिमाही में REM और Non-REM नींद के संकेत दिखाई देते हैं, जिसमें बच्चा सपने भी देख सकता है

मां की नींद, खानपान और दिनचर्या बच्चे के विकास और नींद के पैटर्न को प्रभावित कर सकती है

प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, उसे इस दौरान कई तरह की परेशानियों से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन अंदर पल रही जान के आगे मां के ये सारे दर्द फीके पड़ जाते हैं. कुछ महीनों बाद मां गर्भ में पल रहे बच्चे की गतिविधियों को भी महसूस करने लगती है. ऐसे में हर गर्भवती मां को कुछ बातें जानने की उत्सुकता होती है जैसे उसके पेट में पल रहा बच्चा क्या कर रहा है? वह कब सोता होगा? या कब जागता होगा? कितनी देर तक जागता होगा? क्या वह सपने भी देखता होगा? ये सारे सवाल लगभग हर मां के मन में आते होंगे, क्योंकि गर्भ में बच्चे की हलचल मां के लिए खुशी और कभी-कभी चिंता का कारण भी बन जाती है. ऐसे में चलिए वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि गर्भ में बच्चे का सोना-जागना कैसे होता है?

डॉ. काजल सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, NIIMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा) ने बताया कि गर्भ में पल रहा बच्चा ज्यादातर सोता ही है. गर्भ में रहते हुए बच्चा 90-95% समय सोता रहता है यानी 24 घंटे में से करीब 22 से 23 घंटे वह नींद या आराम की अवस्था में रहता है. खासकर गर्भावस्था के आखिर दिनों में यानी तीसरी तिमाही. प्रेग्नेंसी के 38-40 हफ्तों में बच्चा लगभग 95% समय सोता है. हालांकि उसकी ये नींद लगातार नहीं होती है. वह छोटे-छोटे अंतराल में सोता और जागता है.

पहली तिमाही (1-12 हफ्ते):

बच्चे का जागना और सोना हर ट्राइमेस्टर में अलग-अलग होता है, जैसे पहली तिमाही यानी 1-12 हफ्तों की बात करें तो इस दौरान बच्चे का मस्तिष्क तेजी से विकसित हो रहा होता है, ऐसे में नींद की स्पष्ट साइकिल अभी विकसित नहीं होती है. बच्चा लगभग आराम की अवस्था में रहता है.

दूसरी तिमाही (13-27 हफ्ते):

दूसरी तिमाही यानी 24-28 हफ्तों की बात करें तो इसके आसपास बच्चे के मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम में पर्याप्त विकास हो जाता है, जिसके साथ ही बच्चे का सोने-जागने का स्पष्ट पैटर्न शुरू हो जाता है. नींद के चक्र 20-40 मिनट के होते हैं. इस समय बच्चा कभी एक्टिव तो कभी शांत होने के बीच स्विच करता रहता है, ऐसे में मां को बच्चे की हलचल महसूस होना शुरू हो जाती है, जो अक्सर बच्चे के जागने के समय होती है.

तीसरी तिमाही (28 हफ्ते से डिलीवरी तक):

तीसरी तिमाही की बात करें तो ये सबसे जरूरी वक्त होता है. sciencedaily.com की मानें तो 28 हफ्तों के आसपास REM (Rapid Eye Movement) और Non-REM नींद के स्पष्ट संकेत दिखने लगते हैं. इस दौरान बच्चा लगभग 45 मिनट की साइकिल में सोता है. REM में बच्चे की आंखें बंद होने के बावजूद तेजी से हिलती हैं, मस्तिष्क बहुत एक्टिव रहता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चा इस समय सपने भी देख सकता है, REM नींद मस्तिष्क के विकास, स्मृति और विकास के लिए बेहद जरूरी है. गर्भ के अंतिम हफ्तों में बच्चा अपना 40-60% नींद का समय REM में बिताता है.

Non-REM या Quiet Sleep में बच्चा गहरी और शांत नींद लेता है, इसमें बच्चे की हलचल बहुत कम या न के बराबर होती है, हृदय गति नियमित रहती है. तीसरी तिमाही में बच्चा दिन में कई बार छोटे-छोटे समय के लिए जागता है. ये जागने के पीरियड्स आमतौर पर 20-40 मिनट या उससे थोड़ा ज्यादा के होते हैं. कुल मिलाकर बच्चा 65% से शुरू होकर अंत में 85-95% समय सोता हैय

Q1. बच्चा कब जागता है और क्यों हिलता-डुलता है?

बताते हैं जब बच्चा जागता है तो लात मारता है, मुड़ता है, हाथ-पैर हिलाता है. ये सारी हलचल मां को महसूस होती हैं, कई रिसर्चों में बताया गया है कि बच्चा मां के खाने, आवाजों, रोशनी या मां की हलचल पर प्रतिक्रिया देता है। इतना ही नहीं जोरदार आवाजें बच्चे को जगा सकती हैं, मां जब आराम करती है तो कभी-कभी बच्चा ज्यादा एक्टिव हो जाता है.

Q2. बच्चे का रात vs दिन का पैटर्न कैसा होता है?

आखिरी यानी तीसरी तिमाही में बच्चा मां के दिन-रात के रुटीन से प्रभावित होने लगता है.

Q3. गर्भ में बच्चे के लिए नींद क्यों जरूरी है?

अब ये जान लेते हैं कि आखिर बच्चे के लिए गर्भ में नींद जरूरी क्यों है? दरअसल में नींद बच्चे के मस्तिष्क के विकास का आधार है. REM नींद के दौरान न्यूरल कनेक्शन्स तेजी से बनते हैं. गर्भ में ही बच्चा सीखने, याद रखने और संवेदनाओं को प्रोसेस करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, ऐसे में अच्छी नींद से बच्चे का शारीरिक विकास, फेफड़ों का मजबूत होना और समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है

Q4.मां का सोना-जागना बच्चे को कैसे प्रभावित करता है?

गर्भ में पल रहे बच्चे पर मां की नींद का पैटर्न बच्चे के भविष्य के नींद चक्र पर असर डाल सकता है. मां से मेलाटोनिन जैसे हार्मोन बच्चे तक पहुंचते हैं, इसलिए गर्भावस्था में अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है.

Q5. क्या बच्चा मां के साथ ही सोता और जागता है?

डॉक्टर बताते हैं कि ये महज एक मिथक है कि बच्चा मां के साथ ही सोता है, दरअसल में बच्चे की अपनी अलग साइकिल होती है. मां सो रही हो तो बच्चा जाग सकता है.

मां इन बातों का रखें ध्यान-