Explainer: Alka Yagnik को हुई कान की बीमारी, फिर व्हीलचेयर पर बैठी क्यों दिखाई दीं सिंगर? यहां जानें Sensorineural Hearing Loss से कनेक्शन

हाल ही में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित हुईं Alka Yagnik व्हीलचेयर पर नजर आईं, जिसके बाद फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित हो गए. अब सिंगर ने खुलासा किया है कि वह पिछले दो साल से Sensorineural Hearing Loss जैसी गंभीर सुनने की समस्या से जूझ रही हैं.

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अलका याग्निक पिछले दो साल से Sensorineural Hearing Loss से पीड़ित हैं

वायरल इंफेक्शन के बाद उन्हें अचानक सुनाई देना कम हो गया था

यह बीमारी सुनने के साथ-साथ शरीर के संतुलन और चलने-फिरने को भी प्रभावित कर सकती है

एक्सपर्ट तेज आवाज और हेडफोन का कम इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं

संगीत की दुनिया में अलका याग्निक (Alka Yagnik) एक बड़ा नाम हैं, इन्होंने बॉलीवुड में कई बेहतरीन गाने दिए. अलका ने हजारों गानों से हमारे बचपन से लेकर जवानी तक को और सुरीला बनाया, हाल ही में उन्हें भारतीय संगीत में उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है. हालांकि इस दौरान कुछ फोटोज वीडियोज आए जिनमें वो व्हीलचेयर पर बैठी नजर आईं, जिसके बात फैंस चिंतित हो गए कि आखिर उन्हें हुआ क्या है?

सिंगर ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि आखिर उन्हें क्या हुआ है? उन्होंने बताया कि वो पिछले दो सालों से एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही हैं. अलका सेंसोरिन्यूरल नर्व हियरिंग लॉस (Sensorineural Hearing Loss) से पीड़ित हैं, जिसके चलके उन्हें काफी परेशान होना पड़ा.

Q1. अलका को ये अचानक कैसे हुआ ?

अलका ने सोशल मीडिया पर बताया कि एक दिन फ्लाइट से उतरते समय उन्होंने अचानक महसूस किया कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें रेयर बिमारी हुई है, ये वायरल अटैक (Viral Infection) के कारण हुआ है. यह समस्या इतनी गंभीर थी कि उन्होंने नये गाने रिकॉर्डिंग और प्रोजेक्ट्स लेना बंद कर दिया था. हालांकि वो हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मान में शामिल हुईं, लेकिन इस दौरान भी उनकी स्थिति दिखाई दी, लेकिन वे धीरे-धीरे वापसी की कोशिश कर रही हैं.

Q2.सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस क्या है?

अब ये जान लेते हैं कि आखिर Sensorineural Hearing Loss है क्या? दरअसल में ये सबसे आम प्रकार की स्थायी सुनने की समस्या है. इसमें कान के अंदरूनी हिस्से (कोक्लिया) में मौजूद छोटी-छोटी हेयर सेल्स या ऑडिटरी नर्व को नुकसान पहुंचता है, ये कोशिकाएं आवाज को पकड़ती हैं और उसे बिजली के सिग्नल में बदल देती हैं, फिर ये सिग्नल कान की नस (ऑडिटरी नर्व) के जरिए दिमाग तक पहुंचते हैं और हम आवाज सुन पाते हैं. जब ये हेयर सेल्स या नस खराब हो जाती हैं, तो आवाज दिमाग तक ठीक से नहीं पहुंच पाती. इसी को सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं.

हैरान करने वाली बात ये है कि यह समस्या एक कान या दोनों कानों में हो सकती है और ये धीरे-धीरे बढ़ सकती है या अचानक हो सकती है.

Q3. क्या होते हैं Sensorineural Hearing Loss के लक्षण?

बातचीत समझने में दिक्कत, खासकर शोर वाली जगह पर

सुनाई न देने पर बार-बार दूसरों से बात को दोहराने को कहना

टीवी/फोन का वॉल्यूम बढ़ाकर सुनना

High-pitched sounds सुनने में मुश्किल होना

कान में घुन-घुन, बजना या रिंगिंग सुनाई देना

कान में सीटी सा बजना

ऐसा लगना जैसे सामने वाला बुदबुदाकर बोल रहा है

लंबे समय ऐसे सुनने के बाद थकान महसूस होना

Q4. क्या होते हैं Sensorineural Hearing Loss के कारण (Causes)-

वायरल इंफेक्शन

उम्र बढ़ना

तेज आवाज का लंबे समय तक एक्सपोजर (लाउड म्यूजिक, हेडफोन, कॉन्सर्ट)

सिर की चोट, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर

कुछ दवाइयां (Ototoxic drugs)

ऑटोइम्यून बीमारियां या जेनेटिक कारण

Q.5 क्या Sensorineural Hearing Loss की समस्या में चलने में परेशानी होती है?

दरअसल में हम में से अधिकतर लोगों को लगता है कि कान सिर्फ सुनने का काम करता है, लेकिन कान का अंदरूनी हिस्सा (इनर ईयर) सिर्फ सुनने का काम नहीं करता, बल्कि वह शरीर का संतुलन केंद्र (वेस्टिबुलर सिस्टम) भी होता है यानी ये संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है.

यह संतुलन केंद्र तरल पदार्थ से भरी हुई छोटी-छोटी संरचनाओं का बना होता है, यह लगातार हमारे दिमाग को बताता रहता है कि सिर कहां घूम रहा है, शरीर किस स्थिति में है और हम किस दिशा में हैं, जब यह हिस्सा खराब हो जाता है, तो दिमाग को गलत संकेत मिलने लगते हैं, फिर इंसान को चक्कर आने लगते हैं, सिर घूमने का एहसास होता है, चलते समय लड़खड़ाहट महसूस होती है या लगता है कि कमरा घूम रहा है.

ऐसे में कई बार Sensorineural Hearing Loss में चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है क्योंकि शरीर अपना संतुलन नहीं बना पाता. गंभीर मामलों में व्यक्ति बिना सहारे के चलने से भी डरता है.

Q6. सुनने की क्षमता कम होने पर दिमाग पर क्या असर पड़ता है?

जब हमारे कानों से कम सुनाई देने लगता है तो दिमाग को बाहर की आवाजों को समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. दिमाग को सामान्य से कहीं ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है. इस लगातार अतिरिक्त मेहनत के कारण दिमाग थक जाता है और इसका असर सोचने-समझने की क्षमता पर पड़ता है. याददाश्त कमजोर हो सकती है, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है और समस्या सुलझाने की शक्ति भी प्रभावित होती है. हालांकि अलका ने बताया कि वो बहुत थक गई थीं, इसीलिए उन्होंने व्हील चेयर मांगी थी.

अलका ने कहा कि तेज म्यूजिक और हेडफोन से बचें. ज्यादातर मामले स्थायी होते हैं, लेकिन जल्दी इलाज से आगे बढ़ने से रोका जा सकता है. हेडफोन/ईयरफोन का वॉल्यूम 60% से कम रखें, शोर वाले इलाकों में ईयर प्लग्स इस्तेमाल करें.