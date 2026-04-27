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Explains Doctor Small Mistakes Can Increase Your Blood Pressure

ये छोटी-छोटी गलतियां बढ़ा सकती हैं आपका ब्लड प्रेशर, डॉक्टर से जानिए बचाव के तरीके

Common Blood Pressure Mistakes: बदलती लाइफस्टाइल आपके शरीर में कई तरह की दिक्कतें पैदा कर देती है. आज आपको छोटी-छोटी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ा देते हैं.

Common Blood Pressure Mistakes: आजकल का खान-पान और बदलती लाइफस्टाइल आपके शरीर में कई तरह के बदलाव को पैदा करती है. आज के समय में कम उम्र में ही लोगों को कई तरह-तरह की दिक्कतें होने लग जाती है. हमारी कुछ रोजाना की छोटी-छोटी ऐसी आदतें हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को काफी ज्यादा बढ़ देती है. अगर सुधार ना किया जाए, तो दिक्कत और भी बढ़ सकती है. आज आपको आपकी ही कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं, जो ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ा सकती हैं. डॉक्टर से भी जानिए बचाव के क्या-क्या हैं तरीके.

5 गलतियां जो तेजी से बढ़ा देगी आपका ब्लड प्रेशर

1. पैरों लटकाकर रखना

आपकी रोजाना की कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ा देती है. अगर आपको पैरों को लटकाकर रखने वाली आदत हैं, तो ये खतरनाक साबित हो सकती है और इससे ब्लड प्रेशर काफी तेजी से बढ़ सकता है.

2. ज्यादा नमक का सेवन

अगर आप रोजाना अधिक मात्रा में नमक का सेवन करते हैं, तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत काफी तेजी से बढ़ जाएगी. सोडियम की मात्रा बहुत अधिक आपके लिए खतरनाक हो सकती है.

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3. फास्ट फूड

फास्ट फूड का अधिक सेवन भी आपके शरीर के लिए ठीक साबित नहीं होता है. कई सारे लोग ऐसे होते हैं, जो रोजाना ही बाहर का खाना खाते हैं, जो आपकी हेल्थ को नुकसान करता है और यही नहीं इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है.

4. पर्याप्त नींद न लेना

कुछ लोग रात में लेट सोना पसंद करते हैं और जिस वजह से 7-8 घंटे की नींद अच्छे से नहीं ले पाते हैं, जिस कारण शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी तेजी से बढ़ जाता है. नियमित जल्दी सोने और उठने की आदत आपके अंदर होने चाहिए.

5. एक्सरसाइज की कमी

रोजाना एक्सरसाइज शरीर के लिए बेहद ही जरूरी होती है और कई बीमारियों को दूर रखने के लिए भी ये जरूरी है. अगर आप रोजाना नहीं करते हैं, तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत होने लग जाती है. अगर आप हमेशा फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो रोजाना एक्सरसाइज आपको करनी ही चाहिए. सुबह का समय आपके लिए एकदम बेस्ट होता है.

बचाव के तरीके

ब्लड प्रेशर को कम रखने के लिए आपको खाने में हमेशा नमक मात्रा में नमक का सेवन करना चाहिए. वजन को हमेशा नियंत्रित रखना चाहिए. हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर हेल्दी चीजों का सेवन करना चाहिए. तनाव से बचना चाहिए. रोजाना एक्सरसाइज करनी ही चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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