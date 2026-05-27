40°C से ऊपर का तापमान शरीर को कैसे पहुंचाता है नुकसान? WHO ने दी चेतावनी, ऐसे करें बचाव

Tips to Beat the summer heat: इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है, ऐसे में बाहर निकलते ही धूप से आंखें बंद होने लगती हैं. इस दौरान खुद का बेहद ध्यान रखने की जरूरत है. आइए जानते हैं कि जब पारा 40°C पार हो जाता है तो इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है.

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इन दिनों गर्मी की मार से हर कोई परेशान है, ऐसे में जरा सी देर बाहर निकलने पर शरीर पसीने से भीग जाता है, साथ ही साथ सिर चकराने लगता है. देश में दिल्ली सहित कई इलाकों में पारा 45°C पार हो गया है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि लोग इस दौरान खुद का और परिवार वालों का खास ध्यान रखें, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये गर्मी शरीर पर क्या असर डाल सकती है? दरअसल में भीषण गर्मी का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, जब शरीर का अंदरूनी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो सिर्फ पसीना और थकान नहीं होती, बल्कि अंदर के अंगों को नुकसान भी होता है.

40 डिग्री से ऊपर तापमान क्यों खतरनाक हो जाता है?

अब ये जान लेना जरूरी है कि जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दरअसल में शरीर के अंदर का तापमान 40°C से ऊपर जाने पर cells डैमेज होने लगती हैं, खून की छोटी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, सूजन बढ़ती है और खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है. इसके साथ ही दिल पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, दरअसल में शरीर को ठंडा रखने के लिए दिल तेजी से काम करता है और ज्यादा खून पंप करता है, इससे हार्ट अटैक, दौरे या अन्य दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

इन लोगों को गर्मी से ज्यादा खतरा-

50 साल से ऊपर के लोग

मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति

दिल, फेफड़े, किडनी की बीमारी वाले

ब्लड प्रेशर की दवा, डाइयुरेटिक्स या नींद की दवा लेने वाले

कम नमक वाली डाइट पर रहने वाले

जिनकी ब्लड सर्कुलेशन कमजोर है

सबसे बड़ा खतरा है डिहाइड्रेशन-

गर्मी बढ़ने पर सबसे ज्यादा खतरा डिहाइड्रेशन का होता है, जब शरीर से पानी ज्यादा निकलता है और हम इसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो शरीर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, इससे डिहाइड्रेशन की शिकायत होने लगती है.

WHO के इन उपायों को करें फॉलो-

1. घर को ठंडा रखें-

ज्यादा से ज्यादा घर पर रहें, इसके लिए घर को ठंडा बनाए रखें, रात और सुबह जल्दी खिड़कियां खोल दें, जिससे घर में ठंडक रहे

जिन खिड़कियों से धूप आती है उसे दिन में बंद रखें. इन पर हरवक्त पर्दे, शटर या छाया वाली चीजें लगाएं

दिन में कमरे का तापमान 32°C से नीचे और रात में 24°C से नीचे रखने की कोशिश करें

2. शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखें-

गर्मी के दिनों में ढीले और सूती कपड़े पहनें

दिन में बाहर न निकलें और जरूर हो तो बाहर जाते समय टोपी जरूर पहनें

बार-बार पानी पिएं, भले ही प्यास न लगी हो

चाय, कॉफी, शराब और मीठी ड्रिंक्स का सेवन कम करें

छोटे-छोटे मील्स ज्यादा बार लें, भारी और ज्यादा प्रोटीन वाला खाना कम खाएं

ठंडे पानी से नहाएं, गीले कपड़े से शरीर पोछें या ठंडी सिकाई करें

3. जरूरी हो तभी बाहर निकलें-

दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर बिल्कुल कम निकलें

जरूरी काम हो तो सुबह 4 से 7 बजे के बीच निपटा लें

अगर घर बहुत गर्म हो जाए तो 2-3 घंटे के लिए शॉपिंग मॉल या लाइब्रेरी जैसे एसी वाले जगह पर बैठ आएं

खतरे के ये लक्षण –

अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो कभी इग्नोर न करें-