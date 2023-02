Hindi Health

क्या आपको भी महसूस होता है चेहरे पर दर्द? जान लें कारण

क्या आपको भी महसूस होता है चेहरे पर दर्द? जान लें कारण

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें अपने चेहरे की त्वचा पर दर्द महसूस होता है. ऐसे में लोगों को इस दर्द के कारण के बारे में पता होना जरूरी है. जानते हैं इसके बारे में...

why do i have pain in my face: अक्सर लोगों को चेहरे की त्वचा पर दर्द महसूस होता है. बता दें कि इस दर्द के पीछे कुछ कारण छिपे हो सकते हैं. यह कारण आम भी हो सकते हैं और गंभीर भी. ऐसे में लोगों को चेहरे की त्वचा पर दर्द होने के कारणों के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि व्यक्ति को चेहरे की त्वचा पर दर्द क्यों महसूस हो सकता है. पढ़ते हैं आगे…

चेहरे की त्वचा पर दर्द के कारण

जब व्यक्ति को सिर में दर्द होता है तो इसके कारण उसको चेहरे पर भी दर्द महसूस हो सकता है. नर्वस सेल्स में संसय होने पर व्यक्ति को सिर में दर्द महसूस हो सकता है. ये चेहरे पर मसल्स को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है. व्यक्ति की त्वचा पर कई बार गुम चोट लग जाती है जो दिखाई तो नहीं देती पर व्यक्ति को दर्द महसूस हो सकता है. जब यह गुम चोट लगती है तो व्यक्ति के चेहरे की त्वचा पर दर्द हो सकता है. जब व्यक्ति को दांत में दर्द महसूस होता है तो बता दें कि इस दर्द के कारण न केवल कान नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है बल्कि चेहरे पर भी दर्द महसूस हो सकता है. जब व्यक्ति की स्किन वायरल इंफेक्शन की चपेट में आ जाती है तो इसके कारण त्वचा को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इन समस्याओं में त्वचा में खुजली, त्वचा का लाल होना और त्वचा में दर्द होना भी शामिल है. जब किसी व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या होती है तो उसे तेज सिर में दर्द महसूस हो सकता है. यह दर्द कभी-कभी इतना बढ़ जाता है कि इसके प्रभाव के कारण चेहरे की त्वचा में भी दर्द उठने लगता है. साथ ही आंख में भी दर्द महसूस हो सकता है.