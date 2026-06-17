WION Health Pulse: परिवार के लोग खराब मेंटल हेल्थ और तनाव को आज भी करते हैं नजरअंदाज, डॉक्टर ने बताए इसके बचाव के कुछ जरूरी उपाय

WION Health Pulse: परिवार के लोग खराब मेंटल हेल्थ और तनाव को आज भी करते हैं नजरअंदाज, डॉक्टर ने बताए इसके बचाव के कुछ जरूरी उपायआज भी कई भारतीय घरों में खराब मेंटल हेल्थ और तनाव के बारे में लोग खुलकर बातें नहीं कह पाते हैं, जिस कराण वो अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं. आज आपको बताते हैं कि डॉक्टर ने इससे बचाव के लिए क्या-क्या चीजें करने के बारे में बताया है.

Written by: Ritika
Updated: June 17, 2026, 3:30 PM IST
WION Health Pulse: परिवार के लोग खराब मेंटल हेल्थ और तनाव को आज भी करते हैं नजरअंदाज, डॉक्टर ने बताए इसके बचाव के कुछ जरूरी उपाय
  • मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बड़े-बुजुर्गों से खुलकर बातचीत करनी जरूरी है.
  • अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, तो डॉक्टर या काउंसलर से मिलना जरूरी है.
  • मेंटल हेल्थ को फिट रखने के लिए रोजाना हर दिन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी जरूरी है.
  • परिवार वालों को जागरूक करें कि वो अपनी बातों को खुलकर शेयर करें.

Mental Health Awareness: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव बढ़ता ही जा रहा है और ये एक बड़ी चुनौती है. काम का दबाव, आर्थिक परेशानियां, रिश्तों में तनाव, भविष्य की चिंता इन सभी चीजों का तनाव लोगों की मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ता है. WION हेल्थ समिट के दूसरे सत्र के दौरान जाने-माने मनोचिकित्सक डॉ. जितेंद्र नागपाल ने इस पर खुलकर बात की है. उन्होने भारतीय घरों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के महत्व पर जोर दिया, इसको लेकर अक्सर लोग अपने घर के लोगों तक को खुलकर चीजें नहीं कह पाते हैं और मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो जाती है, जिसके चलते वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं. उन्होने कहा है कि ‘मानसिक स्वास्थ्य के बारे में गलतफहमियों और इससे जुड़े कलंक को दूर करना जरूरी है’. वरना इसके बारे में लोग कभी जागरूक नहीं हो पाएंगे.

भारतीय परिवारों के अक्सर बड़े- बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य को कई बार अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा करने से उनकी हालत और भी काफी ज्यादा खराब हो सकती है, इसमें उनका साथ ऐसे लोगों को देना चाहिए जो लोग पहले से ही इससे पीड़ित हैं, उन्हें मदद के लिए जरूर आगे आना चाहिए. कई बार तो घरों में ये भी देखने को मिलता है कि लोगों को यह नहीं पता होता कि मदद के लिए कहां संपर्क करना चाहिए, जिस कारण समस्याएं तो पैदा हो ही जाती है और साथ-साथ उनकी मेंटल हेल्थ और ज्यादा खराब होती है. आज भी मानसिक स्वास्थ्य को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, जितनी शारीरिक स्वास्थ्य को दी जाती है.

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डॉ. जितेंद्र नागपाल ने ये भी कहा कि कई परिवार अभी भी इस बात से अनजान हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और सहायता प्रणालियों तक कैसे पहुंचा जाता है और कैसे इसका लाभ उठाया जाता है. खासकर बुजुर्गों के बीच इस बात का ज्ञान काफी ज्यादा कम होता है. आज आपको कुछ तरीके बताते हैं, जिसको अपनाकर आप इससे बचाव कर सकते हैं.

बड़े-बुजुर्गों की मेंटल हेल्थ को ठीक कैसे रखें?

अगर आप परिवार के बड़े-बुजुर्गों की मेंटल हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, तो उनकी बातों को आपको सुनना है. उनको कमजोर होने का एहसास बिल्कुल भी नहीं करवाना है. डॉक्टर या काउंसलर से मिलने के लिए प्रेरित आपको उनको करना है. अपने घर का सकारात्मक माहौल आपको बनाएं रखना है.

तनाव से बचाव के जरूरी उपाय

अगर आप तनाव को कम करने के लिए कुछ उपाय को अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद से ही अपनी आदतों में बदलाव करना है और साथ ही अपने परिवार को भी इसके बारे में जागरूक करना ही चाहिए.

1. आपको नियमित व्यायाम करना बेहद ही जरूरी है.
2. हर दिन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने से आपका तनाव कम हो सकता है.
3. जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको नहीं करना है.
4. सोने से पहले आपको मेडिटेशन और योग करना जरूरी है.
5. अपने परिवार से इस बात पर आपको जरूर बातचीत करनी चाहिए.
6. अपने मन की बात छुपाने की बजाय लोगों से शेयर करें.

डॉक्टर की सलाह कब लेना जरूरी है.

1. लगातार डिप्रेशन महसूस होने पर आपको सलाह लेनी चाहिए.
2. जब आप एक ही चीजों के बारे में लगातार सोच रहे हो.
3. लंबे समय तक नींद से जुड़ी आपको दिक्कतें हो रही हो.
4. अत्यधिक घबराहट या पैनिक अटैक आने जैसी समस्या हो रही हो.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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