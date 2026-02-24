Hindi Health

Fat Inside The Stomach Is More Dangerous Than A Sagging Belly Most People Consider External Fat To Be The Enemy

बाहरी फैट को छोड़िए, असली दुश्मन है पेट के अंदर की चर्बी, अधिरतर लोग कर देते हैं इग्ननोर

अगर जब बढ़ते वजन की बात होती है तो सबसे पहले हर कोई अपने बढ़े हुए पेट की ओर देखता है, लेकिन क्या आपको पता है पेट के अंदर की चर्बी ज्यादा खतरनाक होती है? आइए जानते हैं कैसे.

जब ज्यादातर लोग वजन बढ़ने की बात करते हैं. तो सबसे पहले उनकी नजर लटकती हुई तोंद पर जाती है, उन्हें लगता है कि यही सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली खतरा वह चर्बी होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती. डॉ. तुषार राणे, (इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट, अपोलो स्पेक्ट्रा रूग्णालय मुंबई) ने बताया कि ये चर्बी पेट के अंदर गहराई में जमा होती है, जिसे विसरल फैट कहा जाता है.

डॉ. तुषार राणे ने बताया कि यह अंदरूनी चर्बी हमारे शरीर के जरूरी अंगों जैसे लीवर और आंतों के आसपास जमा हो जाती है. बाहर की चर्बी को तो हम उंगली से पकड़ सकते हैं, लेकिन यह छिपी हुई चर्बी दिखाई नहीं देती. यही चर्बी शरीर में सूजन बढ़ाने वाले तत्व छोड़ती है और हार्मोन का संतुलन बिगाड़ देती है. इसी वजह से टाइप-2 डायबिटीज, दिल की बीमारी और फैटी लिवर का खतरा बढ़ जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति बाहर से पतला दिखता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर यह खतरनाक चर्बी ज्यादा होती है, जिससे वह गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकता है.

सिर्फ कम खाना ही काफी नहीं-

व्यायाम जरूरी है, लेकिन पेट के अंदर की चर्बी कम करने में सही खानपान सबसे ज्यादा असरदार होता है. डाइट का मतलब केवल कम खाना नहीं है, बल्कि सही चीजें खाना है, जो शरीर की कार्यप्रणाली को ठीक रखें.

• इंसुलिन का संतुलन: ज्यादा मीठा खाने से इंसुलिन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, जो शरीर में चर्बी जमा करता है, जब हम चीनी और मैदे जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं, तो इंसुलिन का स्तर घटता है और शरीर अंदर जमा चर्बी को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने लगता है.

• प्रोटीन और फाइबर का महत्व: पर्याप्त प्रोटीन खाने से पेट देर तक भरा रहता है और मांसपेशियां कमजोर नहीं होतीं, वहीं सब्जियों और दालों में मौजूद फाइबर पेट के अंदर की चर्बी को कम करने में मदद करता है.

• सूजन कम करना जरूरी: पैकेट वाले और तले-भुने खाने से शरीर में सूजन बढ़ती है अगर हम फल, सब्जियां, अच्छे तेल और ओमेगा-3 फैट वाली चीजें खाते हैं तो यह अंदर की सूजन को कम करता है और दिल को सुरक्षित रखता है

छिपी हुई चीजों को समझना क्यों जरूरी है-

केवल तोंद देखकर या वजन मशीन पर दिख रहे नंबर से खुद को स्वस्थ मान लेना सही नहीं है, त्वचा के नीचे की चर्बी भले ही देखने में खराब लगे, लेकिन पेट के अंदर की चर्बी शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है.

पेट के अंदर की चर्बी बढ़ने के मुख्य कारण हैं:

• शारीरिक गतिविधि की कमी और लंबे समय तक बैठकर काम करना

• लगातार तनाव में रहना और पूरी नींद न लेना

• मीठे पेय, कोल्ड ड्रिंक, जूस और पैकेट वाले स्नैक्स का ज्यादा सेवन

अब क्या करें-

इस खतरनाक चर्बी को कम करने के लिए दो बातों पर खास ध्यान देना जरूरी है:

1. शारीरिक गतिविधि: रोज तेज चलना, साइकिल चलाना और हल्की-फुल्की ताकत वाली एक्सरसाइज करना

2. संतुलित खानपान: घर का सादा भोजन खाना, शराब कम करना और भरपूर पानी पीना

याद रखें, अच्छी सेहत का मतलब सिर्फ सपाट पेट नहीं है, असली सेहत यह है कि आपका शरीर अंदर से कितना स्वस्थ है अगर आज इस छिपे हुए खतरे को समझकर खानपान और जीवनशैली में थोड़ा बदलाव किया जाए, तो आने वाले समय में बीमारियों से बचा जा सकता है और जीवन को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है.

