क्या आपका बच्चा भी बारिश के मौसम में पड़ जाता है बार-बार बीमार? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उनको खिलाएं ये 5 सुपरफूड

Immunity Boosting Foods For Kids: अगर बारिश के मौसम में आपका बच्चा भी बार-बार बीमार पड़ता है, तो आइए आपको इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सुपरफूड के बारे में बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 27, 2026, 12:00 PM IST
(Pic credit-AI)
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Immunity Boosting Foods For Kids: बारिश का मौसम सुहावना तो होता ही है लेकिन वो अपने साथ-साथ कई बीमारियों को साथ लेकर आता है. यही मौसम बच्चों के लिए कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आता है. इस मौसम में वायरल इंफेक्शन, सर्दी-जुकाम, बुखार, गले में खराश और पेट से जुड़ी परेशानियां तेजी से वायरल हो रही हैं. अगर आप बच्चों को हर बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको उनकी डाइट को हमेशा हेल्दी बनाना चाहिए. बच्चों की इम्यूनिटी अगर कमजोर हो तो वे बार-बार बीमार पड़ सकते हैं और यही नहीं उनकी हेल्द पर भी गलत असर इसका पड़ सकता है. ऐसे में केवल दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि डाइट का भी खास ध्यान रखना चाहिए.

बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 5 तरह के सुपरफूड

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1. दही

अगर आपका बच्चा बारिश के मौसम में बार-बार बीमार पड़ जाता है, तो आपको बता दें उनकी डाइट में आपको दही को शामिल करना चाहिए. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के लिए फायदेमंद होता है और साथ ही साथ आंतें बेहतर इम्यून फंक्शन में भी मददगार होता है.

2. मौसमी फल

बरसात के मौसम में बच्चों को अंदर से मजबूत बनाने के लिए आपको उनकी डाइट में मौसमी फल को जरूर शामिल करना चाहिए. विटामिन C से भरपूर फल जैसे अमरूद, संतरा, कीवी और पपीता जैसे फल काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं.

3. सूखे मेवे और बीज

आपको अपने बच्चों की डाइट में सूखे मेवे और बीज को जरूर शामिल करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज बच्चों के लिए पोषण से भरपूर देने के लिए फायदेमंद साबित होते हैं.

4. अंडा और दालें

बरसात के मौसम में आपको अपने बच्चों की डाइट में अंडा और दालें को जरूर शामिल करना चाहिए. बच्चों के लिए दालें, राजमा, चना और मूंग एकदम बेस्ट साबित होते हैं. बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत भी रखता है.

5. हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. आपको इनको अपने बच्चों की डाइट में जरूर शमिल करना ही चाहिए. बच्चों की संतुलित डाइट का अहम हिस्सा आप इसको बना सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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