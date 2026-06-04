76 साल की उम्र में इस बीमारी के कारण फ‍िल्‍म मेकर पहलाज निहलानी का हुआ निधन, जानिए इस डिजीज के शुरूआती लक्षण

Pahlaj Nihalani Death Reason: बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज 76 साल की उम्र में निधन हो गया है.

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(pic credit- AI)

Pahlaj Nihalani Death Reason: बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का 76 साल की उम्र में निधन हो गया. फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पिछले कुछ महीनों से लिवर सिरोसिस की समस्या से जुझ रहे थे और 4 जून, 2026 को उन्होने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. दिग्गज निर्माता का अंतिम संस्कार गुरुवार को दोपहर 3 बजे मुंबई के सांताक्रूज हिंदू श्मशान घाट में किया जाएगा. आपको बता दें उन्होंने 1982 में फिल्म ‘हाथकड़ी’ से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की. उनकी ये लिवर की बीमारी काफी ज्यादा गंभीर हैं. समय रहते इसकी बीमारी के लक्षण और बचाव के तरीकों को अपना लिया जाए, तो आप खुद को फिट रख सकते हैं. आइए आपको बताते हैं आखिर ये क्या है और इसके शुरूआती लक्षण क्या-क्या नजर आते हैं?

क्या है लिवर सिरोसिस की बीमारी?

लिवर सिरोसिस काफी ज्यादा गंभीर बीमारी है. ये लिवर की सभी कोशिकाओं को धीरे-धीरे खत्म करती है और फिर लिवर का काम करना तक मुश्किल होने लगता है और आपकी तबीयत काफी ज्यादा बिगाड़ने लगती है. अगर समय रहते इसकी पहचान न की जाए, तो ये लिवर फेलियर का भी रूप ले सकती है.

लिवर सिरोसिस के शुरुआती लक्षण

लिवर सिरोसिस के शुरुआती लक्षण में ठीक तरह से कोई भी लक्षण नजर नहीं आते हैं, लेकिन जैसे-जैसे ये बीमारी बढ़ती है, तो लक्षण भी नजर आते हैं.

1. भूख कम लगना

इस लिवर की बीमारी के शुरूआती लक्षण ये होते हैं कि इसमें आपको भूख कम लगने लगती है और खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है.

2. थकान रहना

इस बीमारी में आपको थकान रहे सकते हैं शरीर में कमजोरी भी बढ़ सकती हैं और देखते ही देखते ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ने लगती है.

3. वजन कम

लिवर सिरोसिस के शुरुआती लक्षण में से एक है वजन का कम होना. इससे आपका वजन काफी ज्यादा कम होता रहता है इस लक्षण को आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना है.

4. पेट में दर्द या सूजन

पेट में दर्द या सूजन की समस्या भी आपको हमेशा बनी रहती है. ये लक्षण अगर आपको भी नजर आ रहे हैं, तो लिवर की खराब सेहत की ओर इशारा है.

5. स्किन और आंखों का पीला पड़ना

लिवर सिरोसिस जैसी बीमारी की समस्या होने पर आपकी स्किन और आंखों का पीला पड़ना शुरू होने लगता है, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)