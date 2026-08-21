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लंबी जिंदगी जीने के लिए रोजाना अपनाएं ये 5 जरूरी आदतें, बीमारियों से भी रहेंगे कोसों दूर

Long Life Secrets: आप अगर लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो हमेशा अच्छी आदतों को ही आपको अपनाना चाहिए. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 21, 2026, 8:04 AM IST
लंबी जिंदगी जीने के लिए रोजाना अपनाएं ये 5 जरूरी आदतें, बीमारियों से भी रहेंगे कोसों दूर

Long Life Secrets: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई लंबे समय तक स्वस्थ और एक्टिव रहना चाहता है, लेकिन उनकी कुछ आदतें ऐसी होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दिक्कतों में फंस जाते हैं. लंबी उम्र पाने के लिए आपको लाइफस्टाइल, खान-पान, नींद, एक्सरसाइज और रोजाना की आदतों पर भी काफी ज्यादा ध्यान देना होगा. अगर शुरुआत से ही अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखते हैं, तो आप आगे चलकर हमेशा फिट और कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं. आजकल लोगों को काफी ज्यादा बीमारियां लग जाती हैं, जिसकी वजह से काम करना तक मुश्किल सा हो सकता है. आजकल कम उम्र में ही मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और भी कई सारी समस्या होने लग जाती है. अगर आप भी लंबे समय तक हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको कुछ 5 खास आदतों को अपना लेना चाहिए. आइए आपको बताते हैं.

लंबी जिंदगी जीने के लिए 5 जरूरी आदतें

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1. एक्सरसाइज

अगर आप लंबी जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज रोजाना करना ही चाहिए. ये आपके आने वाली जिंदगी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है. अगर आप लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमेशा के लिए फिट बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं.

2. खाने की प्लेट को हेल्दी

अगर आप भी खुद को हमेशा फिट और कई सारी बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको अपने खाने की प्लेट को हमेशा हेल्दी ही रखना चाहिए. अपनी डाइट में हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, दालें, बीन्स, नट्स को आपको जरूर शामिल करना ही चाहिए.

3. भरपूर नींद

आपको रोजाना भरपूर नींद लेनी ही चाहिए. ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. लगातार कम नींद लेने से थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान न लगना भी आपके शरीर को काफी ज्यादा नुकसान करता है.

4. तनाव को मैनेज

अगर आप काफी ज्यादा तनाव लेते हैं, तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो सकती है, इसलिए आपको तनाव को हमेशा के लिए दूर रखना ही चाहिए.

5. नियमित हेल्थ चेकअप

नियमित हेल्थ चेकअप भी आपको रोजाना करवाना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ को सुधारने के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है. ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको चेक करवा लेना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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