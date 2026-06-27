रील्स देखने की लत आपके दिमाग को धीरे-धीरे कर रही है बुढ़ा, इसको छुड़वाने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें

Reels Addiction: अगर आप भी रील्स देखने वाली लत से काफी ज्यादा परेशान हैं और आप इससे छुड़कारा पाना चाहते हैं, तो आइए आपको 5 अच्छी आदतों के बारे में बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 27, 2026, 6:32 AM IST
(Pic credit-AI)
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Reels Addiction: आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक को इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और अन्य शॉर्ट वीडियो देखने का काफी ज्यादा शोक होता है. दिनभर हर किसी के हाथों में केवल फोन ही देखने को मिल जाएगा. ज्यादा रील्स देखने की लत आपके मेंटल पीस को भी खराब कर देती है और ये आदत बिल्कुल ही खराब है. आजकल लोगों के मनोरंजन का ये बेहद ही आसान तरीका बन गया है. जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मानसिक स्वास्थ्य को भारी नुकसान कर सकती है. दिमाग की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव भी ये डालता है. किसी भी चीज की अति हमेशा सेहत पर बुरा असर डालती है. लगातार घंटों तक रील्स देखने की आदत दिमाग को तुरंत मिलने वाले आनंद की तरफ तो ले जाती है, लेकिन यही आपके दिमाग को धीरे-धीरे बुढ़ा भी करती है. अगर आप भी इस लत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आइए आपको कुछ तरीके बताते हैं, जिससे आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं.

रील्स देखने की लत को छुड़वाने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें

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1. स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें

अगर आप जरूरत से ज्यादा रील्स देखना पसंद करते हैं, ये आपके मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से खराब कर सकती है. इस आदत से छुटकारा पाने के लिए आपको स्क्रीन टाइम लिमिट सेट जरूर करना है. 30 मिनट या 1 घंटे की सीमा तय कर सकते हैं इसके बाद आपका फोन अपने आप ही बंद हो जाएगा.

2. खाली समय में नई हॉबी उजागर करें

खाली रहने से आप फोन जरूर ही चलाएंगे इसलिए आपको ऐसे में कोई नई हॉबी आपको अपनानी है ताकि रील्स का बुरा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर न पड़ सके. आप खाली समय में किताब पढ़ना, पेंटिंग, संगीत सीखना, गार्डनिंग और भी चीजों को अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं, ऐसा करने से आपका दिमाग भी एक ही जगह पर रहेगा.

3. नोटिफिकेशन बंद कर दें

जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, तो हम फोन अपने हाथ में पकड़ देते हैं, जो की आदत बिल्कुल ही बेकार है. इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशन को आपको बंद करके रखना है. रूरी कॉल और मैसेज की सूचना चालू भी आप रख सकते हैं.

4. सोने से पहले डिजिटल डिटॉक्स

सोने से पहले आपको डिजिटल डिटॉक्स करना बेहद ही जरूरी है वरना आप इसी जंजाल में फंसकर रह जाएंगे. रात में बिस्तर पर लेटकर रील्स देखना तो आजकल सभी को खूब पसंद होता है. सोने से कम से कम एक घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाकर आपको रखनी है.

5. सुबह उठते ही मोबाइल देखने से बचें

अधिकतर लोग ऐसे हैं कि सुबह उठते ही मोबाइल जरूर देखते ही हैं, ये आपकी हेल्थ को नुकासन करता है और दिमाग में भी गलत असर डालता है. सुबह उठने के बाद कम से कम 30 से 60 मिनट तक मोबाइल से दूरी बनाकर ही आपको हमेशा रखनी चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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