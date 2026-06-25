बरसात के मौसम में बढ़ सकता है डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड का खतरा, आज से ही जरूर अपनाएं ये 5 बचाव के तरीके

Rainy Season Health Tips: बरसात के मौसम में अगर आप भी डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के खतरे से बचाव चाहते हैं, तो आप कुछ टिप्स को अपना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है.

घर और आसपास की जगहों पर पानी जमा न होने दें. हमेशा साफ-सुथरा ही रखें.

सड़क किनारे मिलने वाले खुले खाने को खाने से हमेशा बचना है.

खाना खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं.

Rainy Season Health Tips: बरसात का मौसम आते ही लोगों के चेहरे पर एक अलग सी ही स्माइल आ जाता है, क्योकि ये मौसम गर्मी से राहत देने का काम करता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ कई संक्रामक बीमारियों का खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाता है. इस मौसम में पानी जमा होने, नमी बढ़ने और स्वच्छता में कमी के कारण डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां तेजी से फैलती है और कई लोग इसकी चपेट में भी आसानी से आ जाते हैं, क्योकि कई लोग इससे बचने का ठीक से बचाव नहीं कर पाते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी यही कहते हैं ही थोड़ी सी सावधानी और सही आदतें अपनाकर इन गंभीर बीमारियों से बचाव किया जा सकता है. समय रहते ध्यान न दिया जाए तो ये बीमारियां बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अपनी चपेट में ले लेती हैं और फिर काफी सारी परेशानियों को पैदा कर सकती हैं. अगर आप भी इस समस्या से राहत पाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं, कैसे आप इससे राहत पा सकते हैं.

बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के खतरे से कैसे करें बचाव?

1. घर और आसपास पानी जमा न होने दें

बरसात का मौसम आते ही हर जगह पानी जमा हो जाता है, जिस वजह से कई तरह-तरह की दिक्कतें होने लग जाती है. डेंगू और मलेरिया से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि घर के आसपास कहीं भी पानी आपको जमा नहीं होने देना है वरना आप कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं.

2. मच्छरदानी

बरसात के मौसम में मच्छरों से बचाव अगर आप चाहते हैं, तो आपको रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोगा करना चाहिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है. बच्चों और बुजुर्गों को पूरे बाजू के कपड़े पहनने के लिए आपको बोलना चाहिए, ताकि बच्चों और बुजुर्गों को पूरे बाजू के कपड़े कम से कम हो जाए.

3. साफ और उबला हुआ पानी

आपको पीने के लिए हमेशा बरसात के मौसम में साफ और उबला हुआ पानी ही पीना चाहिए. टाइफाइड का सबसे बड़ा कारण दूषित पानी और संक्रमित भोजन ही होता है इसलिए आपको कम से कम इसका उपयोग करना चाहिए. बाहर मिलने वाले खुले पानी, बर्फ और अनहेल्दी चीजों को खाने से हमेशा बचना ही चाहिए.

4. सड़क किनारे मिलने वाली खाने की चीजों से बचें

जितना हो सके आपको सड़क किनारे खाने वाली चीजों से हमेशा बचना चाहिए. सड़क किनारे बिकने वाले कटे फल, चाट, गोलगप्पे वाली चीजों को खाने से संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा बन सकता है. बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं, जो टाइफाइड और पेट से जुड़ी कई बीमारियों का संकेत देते हैं.

5. हाथों को साफ रखें

अधिकतर बीमारियां हमारे हाथों से ही आती है, इसलिए आपको अपने हाथों को हमेशा साफ रखना चाहिए. भोजन करने से पहले और शौचालय के उपयोग के बाद साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ आपको धोने ही चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.