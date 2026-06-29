मानसून के दौरान बढ़ जाता है कंजंक्टिवाइटिस का खतरा, आंखों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए आज ही अपनाएं ये तरीके

Conjunctivitis Prevention tips: बारिश के मौसम में कंजंक्टिवाइटिस (आई फ्लू) का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है आज आपको बताते हैं कैसे आप अपनी आंखों को हेल्दी रख सकते हैं.

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(Pic credit-AI)

मानसून में नमी और संक्रमण के कारण कंजंक्टिवाइटिस (आई फ्लू) का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है.

आंखों का लाल होना, खुजली, जलन और पानी आना कंजंक्टिवाइटिस का आम लक्षण हैं.

डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी आई ड्रॉप का इस्तेमाल आपको करने से बचना है.

आंखों को बार-बार रगड़ने से बचें और हाथों की साफ-सफाई का आपको खास ध्यान रखना है.

Conjunctivitis Prevention tips: बारिश का मौसम अधिकतर लोगों को खूब पसंद होता है, लेकिन इसके साथ-साथ ही कई तरह-तरह की समस्याएं भी होने लगती है. शरीर में कई सारी बीमारियां घेर लेती हैं. कई तरह के वायरल और बैक्टीरियल संक्रमणों का जोखिम भी हद तक ज्यादा बढ़ जाता है. इन्हीं में से एक है कंजंक्टिवाइटिस (आई फ्लू) का खतरा जिससे हर कोई काफी ज्यादा परेशान होता है. मानसून के दौरान बढ़ी हुई नमी, गंदा पानी, संक्रमण फैलाने वाले वायरस और बैक्टीरिया तेजी से आंखों में घुस जाते हैं, जिस वजह से आंखों में संक्रमण का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है. कई सारे लोग इसके शिकार हो जाते हैं और ये समस्या और भी बढ़ती ही रहती है. अगर समय रहते सावधानी न बरती जाए, तो ये दिक्कत और भी कई गुना तक बढ़ जाती है आइए आपको बताते हैं कि बारिश के मौसम में आंखों की सफाई और सुरक्षा के लिए कौन-कौन से तरीकों को अपना सकते हैं.

क्या होता है कंजंक्टिवाइटिस?

कंजंक्टिवाइटिस बारिश के मौसम में कई गुना तक बढ़ जाता है और फिर लोगों को कई तरह-तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. आंख की बाहरी परत में होने वाली सूजन या संक्रमण होता है, जो वाय. रल, बैक्टीरियल या एलर्जी के कारण हो सकता है. ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से आसानी से फैल सकते हैं.

कंजंक्टिवाइटिस के आम लक्षण

कंजंक्टिवाइटिस की लक्षणों की बात करें तो ये काफी ज्यादा आम हैं और अधिकतर लोग इसके लक्षणों को आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं जैसे-

आंखों का लाल हो जाना

आंखों में खुजली या जलन

लगातार पानी आना

आंखों से सफेद या पीला चिपचिपा डिस्चार्ज का निकलना

सुबह उठने पर पलकों का चिपक जाना

रोशनी से परेशानी होना

मानसून में आंखों को इन्फेक्शन से कैसे बचाएं?

1. बार-बार हाथ धोएं

2. कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से बचें

3. आंखों का मेकअप किसी से भी शेयर न करें

4. आंखों को बार-बार न छुएं

5. डॉक्टर की सलाह के बिना आई ड्रॉप न डालें

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.