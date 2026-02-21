By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बार-बार हो रही है गैस और एसिडिटी की समस्या? इसे इग्नोर न करें, हो सकती है भयंकर बीमारी
हम में से कई लोगों को अक्सर गैस की समस्या रहती है, जिसे हम आम समझकर जाने देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये गंभीर बीमारी का इशारा हो सकता है? आइए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर.
हम में से कई लोगों को हमेशा पेट में गैस और अपच की समस्या बनी रहती है, हालांकि हम इसे आम समझकर जाने देते हैं, लेकिन इस नजरअंदाज करना खतरे का इशारा हो सकता है. डॉ. विक्रम धारप ( कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और एंडोस्कोपी विशेषज्ञ, मेडिकवर अस्पताल खारघर) ने कहा कि सीने में जलन, खट्टी डकारें आती हैं या पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ लगता है तो इसे नजरअंदाज मत करना अगर इन समस्याओं की वजह से आपके रोजमर्रा के काम, ऑफिस या घर के कामों में दिक्कत आने लगी है तो समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है. कई बार लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एसिडिटी है, लेकिन यह पेट की किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है.
आजकल बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर उम्र के लोगों में गैस और एसिडिटी की समस्या तेजी से बढ़ रही है. भागदौड़ भरी ज़िंदगी, समय पर खाना न खाना, ज्यादा तनाव, बाहर का तला-भुना और जंक फूड, और पूरी नींद न लेना यह इसके कारण हैं. इन आदतों की वजह से सीने में जलन, पेट में भारीपन, गैस और बेचैनी होने लगती है. अधिकतर लोग इसे आम समस्या मानकर बिना डॉक्टर से पूछे एंटासिड गोली खा लेते हैं और बात को टाल देते है लेकिन बार-बार होने वाली गैस और एसिडिटी को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर जब यह रोज होने लगे यह पेट की ओर से मिलने वाला एक जरूरी चेतावनी संकेत हो सकता है.
बार-बार एसिडिटी होना चिंता की बात क्यों हैं-
कभी-कभी एसिडिटी होना सामान्य है, जैसे जब खाना देर से खाया जाए, तनाव ज्यादा हो या नींद पूरी न हो, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है, तो इसके पीछे कोई अंदरूनी पाचन समस्या हो सकती है. लगातार एसिडिटी होने पर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, पेट की सूजन, पेट के छाले, एच. पाइलोरी बैक्टीरिया का संक्रमण, किसी खाने से एलर्जी या लिवर और पैंक्रियाज से जुड़ी समस्या हो सकती है. इसलिए इन लक्षणों को बिल्कुल भी हल्के में न लें.
लक्षण
- पेट में लगातार जलन या दर्द, खासकर खाने के बाद या खाली पेट
- सीने में जलन और खट्टी डकारें जो गले तक पहुंचें
- बिना किसी साफ वजह के उलटी या बार-बार जी मिचलाना
- थोड़ा सा खाने पर भी बहुत ज्यादा पेट फूल जाना
- अचानक या बिना वजह वजन कम होना
- भूख न लगना या बहुत जल्दी पेट भर जाना
- काले रंग का मल आना या मल में खून दिखना, जो अंदरूनी खून बहने का संकेत हो सकता है
अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर सलाह लेना काफी जरूरी हैं. यह केवल गैस की समस्या नहीं हो सकती, बल्कि पेट की अंदरूनी परत को नुकसान या कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है. डॉक्टर की सलाह न लेते हुए दवाइयां लेना या घरेलू नुस्खे जैसे अदरक, लौंग या जीरे का पानी पीना हर किसी के लिए सही नहीं होता। दूसरों को देखकर हर्बल इलाज अपनाने से बचें.
जांच कराना क्यों जरूरी है-
अगर पेट का एसिड लंबे समय तक कंट्रोल में न रहे, तो यह पेट और खाने की नली की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचा सकता है समय पर जांच कराने से पेट के छाले, लंबे समय की सूजन और गंभीर पाचन संबंधी बीमारियों से बचा जा सकता है. इससे मरीज की सेहत और जीवन की गुणवत्ता बेहतर रहती है.
यह दो जरूरी जांच जरूर कराएं-
अपर जीआई एंडोस्कोपी – इस जांच में एक पतली नली में लगे कैमरे से खाने की नली, पेट और ऊपरी आंतों को देखा जाता है. इससे पेट में सूजन, छाले, संक्रमण, एसिड से हुआ नुकसान और गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षणों का पता चलता है.
एच. पाइलोरी टेस्ट (सांस, खून या मल की जांच) – यह एक बैक्टीरिया होता है, जो लंबे समय तक एसिडिटी, पेट की सूजन और छालों का कारण बन सकता है अगर समय रहते इसका पता चल जाए, तो दवाओं से इसका इलाज संभव है
डॉक्टर से कब मिलना चाहिए-
अगर एसिडिटी 2-3 हफ्तों से ज्यादा समय तक बनी रहे, दवा लेने के बाद भी बार-बार वापस आए या धीरे-धीरे बढ़ती जाए, तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है. सीने में जलन, खट्टी डकारें या पेट फूलना अगर रोज़ होने लगे, तो जांच में देर न करें.
क्या करना चाहिए-
समय पर खाना खाएं, ज्यादा खाने से बचें, मसालेदार और तला-भुना खाना कम करें, जंक फूड से दूरी बनाएं, चाय-कॉफी, शराब और सिगरेट कम करें. रोज थोड़ा चलना, योग या ध्यान करना तनाव कम करता है बिना डॉक्टर की सलाह रोज एंटासिड दवाइयां न लें.