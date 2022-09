न जानें ऐसे कितने होटल-रेस्त्रां और भोजनालय हैं जहां के मेन्यू कार्ड में शामिल होने वाली चीजों में कैलोरी कितनी मात्रा में है, इसके बारे में पता ही नहीं है. वहीं लोग न केवल अपनी सेहत को लेकर कॉन्शियस हैं बल्कि वे ये भी जानना चाहते हैं कि वह कितनी मात्रा में कैलोरी का सेवन कर रहे हैं. यहां तक कि कुछ होटल-रेस्त्रां ऐसे भी हैं जहां पर इस बात की भी जानकारी नहीं दी जाती कि किस डिश में कितने ड्राई फ्रूट्स या नेट मौजूद हैं. जबकि कई लोग ऐसे है जिन्हें नट्स के कारण एलर्जी हो सकती है. रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जाए तो रेस्टोरेंट और भोजनालय के लिए जरूरी है कि वे न केवल मेन्यू कार्ड में बल्कि डिजिटल मैन्यू पर भी पूरा विवरण दें.Also Read - इस जेल के भोजन को मिली 'फाइव-स्टार' रेटिंग, बड़े-बड़े रेस्त्रां में नहीं मिलता ऐसा खाना

क्या है नियम?

बता दें कि नवंबर 2020 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI – Food Safety and Standards Authority of India) ने लेबलिंग और डिस्प्ले नियमों को जारी किया था, जिसके अनुसार दस या अधिक स्थानों पर केंद्रीय लाइसेंस या आउटलेट वाले खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों को अपने मेन्यू कार्ड में कैलोरी का उल्लेख करना जरूरी है. उनके मेन्यू कार्ड, बुकलेट और बोर्ड में कैलोरी की मात्रा के बारे में बताना अनिवार्य है. चूंकि यह नियम इस साल एक जुलाई से प्रभावी हो गया है. ऐसे में शुक्रवार को रेगुलेटर ने नए लेबलिंग और डिस्प्ले के मानदंडों का पालन ना करने के लिए 16 प्रमुख भोजनालय जिसमें से कुछ फाइव स्टार होटल भी शामिल हैं, उनको नोटिस भेजा. कारोबारियों का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया है.

बता दें कि एफएसएआई ने अपने नोटिस में इस बात की चेतावनी दी है कि जो होटल-रेस्त्रां इस नियम का अनुपालन करने में विफल रहेंगे उन्हें अपन काम बंद करना होगा. रेस्टोरेंट को 1 जनवरी 2022 तक इन मापदंडों का पालन करना जरूरी था हालांकि बाद में यह समय सीमा बढ़ाकर 1 जुलाई कर दी थी.