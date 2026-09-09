सीने में दर्द है तो गैस या हार्ट अटैक? डॉक्टर ने बताए ये संकेत, गलती पड़ सकती है भारी

सीने में दर्द या जलन को अक्सर लोग गैस और एसिडिटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यही लक्षण हार्ट अटैक की चेतावनी हो सकते हैं. जानिए गैस और हार्ट अटैक के दर्द में क्या अंतर होता है और किन संकेतों पर तुरंत अस्पताल जाना चाहिए.

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सीने में दर्द को अक्सर गैस या एसिडिटी समझ लिया जाता है, लेकिन कभी-कभी यह आने वाले हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है, इनके लक्षण एक जैसे हो सकते हैं, इसलिए दोनों के बीच अंतर समझना ज़रूरी है. डॉ समीर गुप्ता (सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, ग्रुप हेड- कैथ लैब, मेट्रो ग्रुप ऑफ़ हॉस्पिटल्स) ने बताया कि अचानक या असामान्य सीने के दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, गैस की वजह से होने वाला दर्द अक्सर अपच, पेट फूलने या गैस फंसने से होता है, जबकि हार्ट अटैक दिल की मांसपेशियों में खून का बहाव कम होने से होता है.

गैस या एसिडिटी में होती है ये परेशानी-

डॉ समीर गुप्ता ने बताया कि गैस या एसिडिटी का अहसास आमतौर पर सीने और पेट के ऊपरी हिस्से में जलन के रूप में होता है. गैस की समस्या के साथ पेट फूलना या डकार आना और पेट भरा-भरा महसूस होना जैसे लक्षण हो सकते हैं. गैस निकलने, मल त्यागने या एंटासिड लेने के बाद दर्द आमतौर पर कम हो जाता है, कभी-कभी, भारी, मसालेदार या तैलीय खाना खाने से पेट में गैस या भारीपन हो सकता है.

हार्ट अटैक के दौरान, आपको सीने के बाईं ओर या बीच में दबाव, जकड़न, भारीपन या कसाव जैसा दर्द महसूस हो सकता है. ऐसा लग सकता है जैसे सीने पर कोई भारी चीज़ रखी हो. यह दर्द कुछ मिनटों तक रहकर जा सकता है या इसकी तीव्रता बढ़ सकती है. यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि हर मामले में हार्ट अटैक के लक्षणों में सीने में तेज़ दर्द शामिल नहीं होता है.

दर्द बाईं या दोनों बाहों, पीठ, कंधों, गर्दन, जबड़े या पेट तक फैल सकता है. हार्ट अटैक के अन्य लक्षणों में सांस फूलना, ठंडे पसीने आना, उल्टी, जी मिचलाना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा थकान या कुछ बुरा होने का डर महसूस होना शामिल है. कुछ मरीज़ों, खासकर बुज़ुर्गों, महिलाओं और डायबिटीज़ के मरीज़ों में हार्ट अटैक के चेतावनी संकेत अलग हो सकते हैं और आम लक्षणों की तरह नहीं दिखते.

इन लक्षणों पर दें ध्यान-

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल लक्षणों के आधार पर गैस और हार्ट अटैक के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है, कोई व्यक्ति सीने की तकलीफ़ को एसिडिटी समझ सकता है, जबकि असल में यह कार्डियक इमरजेंसी हो सकती है. डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा या धूम्रपान की आदत वाले लोगों में (चाहे उन्हें पहले से दिल की बीमारी हो या न हो) गलतफहमी की संभावना ज़्यादा होती है.

अगर सीने में तकलीफ़ अचानक और तेज़ी से हो, लंबे समय तक बनी रहे, बार-बार हो, या इसके साथ सांस फूलना, पसीना आना, बेहोशी, जी मिचलाना या शरीर के अन्य हिस्सों जैसे बांह में दर्द हो, तो इसे गैस समझकर ठीक होने का इंतज़ार न करें, तुरंत अस्पताल जाएं. डॉक्टर जांच, ECG या कार्डियक ट्रोपोनिन जैसे ब्लड टेस्ट के ज़रिए पता लगाएंगे कि यह हार्ट अटैक है या नहीं. जब सीने में दर्द की बात हो, तो सावधानी बरतना ही बेहतर है. इसे गैस या एसिडिटी समझने के बजाय एक ज़रूरी लक्षण मानते हुए इमरजेंसी का मामला समझना चाहिए.