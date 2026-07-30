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सीढ़ियां चढ़ते ही फूलने लगती है सांस? कहीं शरीर दे तो नहीं रहा इस गंभीर बीमारी का संकेत

अगर सीढ़ियां चढ़ते समय आपकी सांस बार-बार फूल जाती है, तो इसे सिर्फ थकान या बढ़ती उम्र समझकर नजरअंदाज न करें. डॉक्टर के मुताबिक यह दिल, फेफड़ों या खून की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का शुरुआती संकेत भी हो सकता है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 30, 2026, 9:16 AM IST
सीढ़ियां चढ़ते ही फूलने लगती है सांस? कहीं शरीर दे तो नहीं रहा इस गंभीर बीमारी का संकेत
  • सीढ़ियां चढ़ते समय बार-बार सांस फूलना हमेशा सामान्य नहीं होता
  • इसकी वजह हृदय रोग, अस्थमा, सीओपीडी या एनीमिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं
  • सांस फूलने के साथ सीने में दर्द, चक्कर या पैरों में सूजन हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें
  • नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और समय पर जांच से इस समस्या से बचाव किया जा सकता है

आजकल लगभग हर किसी की लाइफस्टाइल बेहद खराब हो गई है, देर तक जागना, बाहर का खाना, लंबा स्क्रीन टाइम और न जाने क्या-क्या, ऐसे में इसका असर हमारे शरीर पर साफ नजर आता है. इसके चलते कई बार सीढ़िया चढ़ते वक्त सांस फूलने लगती है. आइए डॉ. ऋषि यादव (सलाहकार – पल्मोनोलॉजी, यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आगरा) से जानते हैं कि क्या हमेशा सीढ़िया चढ़ते वक्त सांस फूलना नॉर्मल है?

डॉ. ऋषि यादव ने बताया कि सीढ़ियां चढ़ते समय हल्की सांस फूलना सामान्य बात हो सकती है, खासकर यदि आपने लंबे समय से व्यायाम नहीं किया है, लेकिन यदि कुछ ही सीढ़ियां चढ़ने पर बार-बार सांस फूलने लगे, सीने में भारीपन महसूस हो या थकान असामान्य रूप से बढ़ जाए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह शरीर का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है कि अंदरूनी स्वास्थ्य में कोई समस्या विकसित हो रही है.

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फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां-

सांस फूलने की सबसे आम वजहों में हृदय रोग और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं, यदि हृदय शरीर में पर्याप्त मात्रा में रक्त पंप नहीं कर पा रहा है, तो शरीर को ऑक्सीजन कम मिलने लगती है, जिससे थोड़ी-सी मेहनत करने पर भी सांस फूलने लगती है, वहीं अस्थमा, सीओपीडी (क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) या फेफड़ों के संक्रमण जैसी समस्याएं भी इस लक्षण का कारण बन सकती हैं.

इसके अलावा एनीमिया (खून की कमी) होने पर शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति को सीढ़ियां चढ़ने, तेज चलने या हल्का काम करने पर भी सांस लेने में परेशानी महसूस हो सकती है, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता और बढ़ती उम्र भी इस समस्या को बढ़ा सकते हैं.

ये लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल भागें-

यदि सांस फूलने के साथ सीने में दर्द, चक्कर आना, अत्यधिक पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना या पैरों में सूजन जैसे लक्षण भी दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. समय पर जांच और सही इलाज गंभीर जटिलताओं से बचाने में मदद कर सकते हैं.

इस समस्या से बचाव के लिए नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, धूम्रपान से दूर रहें, वजन नियंत्रित रखें और रक्तचाप, शुगर व कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच कराते रहें. यदि सांस फूलने की समस्या लगातार बनी रहती है, तो इसे सामान्य कमजोरी या उम्र का असर मानकर नजरअंदाज न करें. समय पर विशेषज्ञ की सलाह लेना ही स्वस्थ जीवन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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