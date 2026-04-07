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इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? जानिए गिलोय खाने का सही तरीका

Giloy Health Benefits: गिलोय वटी या उसका चूर्ण का रोजाना सेवन करना सुरक्षित है? आइए जानते हैं गिलोय के फायदे, इसके सेवन का सही तरीका.

Published date india.com Published: April 7, 2026 9:05 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? जानिए गिलोय खाने का सही तरीका
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खराब लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान और तनाव की वजह से लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है. लेकिन, कोरोना महामारी के बाद लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक हुए और आयुर्वेदिक चीजों की ओर रुख किया. इन्हीं में से एक है गिलोय (Giloy), जिसे आयुर्वेद में अमृता भी कहा जाता है. गिलोय का स्वाद कड़वा होता है. लेकिन इसके फायदे इतने ज्यादा हैं कि लोग इसे वटी (टैबलेट) या चूर्ण (पाउडर) के रूप में नियमित रूप से लेने लगे हैं.

गिलोय वटी और गिलोय चूर्ण में क्या अंतर?

गिलोय को इस्तेमाल करने के दो सबसे आम तरीके हैं – गिलोय वटी और गिलोय चूर्ण. गिलोय वटी दरअसल गिलोय के अर्क से बनी छोटी-छोटी गोलियां होती हैं, जिन्हें खाना आसान होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसका कड़वा स्वाद नहीं सह पाते. वहीं, गिलोय चूर्ण सूखी गिलोय की डंडी को पीसकर बनाया जाता है, जिसका स्वाद थोड़ा कड़वा और तीखा होता है. दोनों ही रूपों में गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण मौजूद रहते हैं, जो शरीर को बदलते मौसम की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं.

क्या रोजाना गिलोय वटी लेना सही है?

यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है कि क्या गिलोय वटी या चूर्ण को रोजाना लेना सही है? आयुर्वेद के अनुसार, गिलोय एक सुरक्षित जड़ी-बूटी मानी जाती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे बिना सोचे-समझे हर दिन लिया जाए. हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और उसकी प्रकृति – वात, पित्त और कफ भी अलग होती है. ऐसे में गिलोय की सही मात्रा और सेवन का तरीका जानना जरूरी है. आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 1 से 2 टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह मात्रा अलग हो सकती है. इसलिए बेहतर है कि इसे नियमित रूप से लेने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

गिलोय वटी के फायदे भी जानें

अगर सही तरीके से लिया जाए, तो गिलोय वटी शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकती है. सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाती है. जिससे सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं. इसके अलावा, बुखार के दौरान भी गिलोय का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह शरीर का तापमान संतुलित रखने में मदद करता है. गिलोय लीवर के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि यह शरीर को डिटॉक्स करने और लीवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करती है.

सावधानी और सही तरीका जरूरी

हालांकि गिलोय के फायदे कई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे बिना सलाह के लंबे समय तक लगातार लिया जाए. जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से सेवन करने पर इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को इसे लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए. अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय वटी या चूर्ण का सेवन कर रहे हैं, तो संतुलित मात्रा और सही मार्गदर्शन के साथ ही इसका उपयोग करें, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा.

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About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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