Global Wind Day 2022: वर्ल्ड विंड डे को ग्लोबल विंड डे के नाम से भी जाना जाता है. हर साल 15 जून को यह दिन मनाया जाता है. इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिना हवा के हमारे जीवन संभव नहीं है. यही कारण है कि आज भी न जानें ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं जो कई ग्रहों पर हवा तलाशने के लिए सालों साल शोध करते आ रहे हैं. ऐसे में वर्ल्ड विंड डे के इतिहास और थीम के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि विश्व पवन दिवस का इतिहास क्या है और इस साल की थीम क्या रखी गई है. पढ़ते हैं आगे…

वर्ल्ड विंड डे का इतिहास

यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ (The European Wind Energy Association – EWEA) ने साल 2007 में इस दिन को पहली बार सेलिब्रेट किया था. बाद में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल (Global Wind Energy Council – GWEC) की मदद से इस दिवस को अलग-अलग कार्यकर्मों के आधार पर विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा. बता दें कि इसके बाद 2009 में विश्व स्तर पर मनाने की घोषणा की गई थी. दोनों संगठनों ने यह तय किया कि इस दिन लोगों को स्वच्छ हवा के महत्व के बारे में बताया जाएगा. इस दिन वातावरण में कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है. बर्ल्ड विंड डे से जुड़े कार्यक्रम 75 से अधिक देशों में आयोजित किए जा रहे हैं.

वर्ल्ड विंड डे की थीम

World Wind Day 2022 की थीम इस साल celebration and appreciation of wind energy and its benefits है. मतलब पवन ऊर्जा और उसके फायदों को लेकर लोगों तो जागरूक करना और उसके द्वारा होने वाले फायदों की सराहना करना है.