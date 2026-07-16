पेट की ये छोटी-सी दिक्कतें बढ़ा सकती हैं Anxiety और Depression का खतरा, डॉक्टर ने बताया दोनों के बीच चौंकाने वाला कनेक्शन

अगर आपको अक्सर गैस, कब्ज, एसिडिटी या पेट दर्द के साथ बेचैनी, घबराहट या उदासी महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें. विशेषज्ञों के मुताबिक, Gut-Brain Axis के कारण पेट और दिमाग का गहरा संबंध है, जिससे खराब Gut Health मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है.

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विशेषज्ञों के अनुसार, Gut-Brain Axis पेट और दिमाग के बीच सीधा संबंध बनाता है

गैस, कब्ज, एसिडिटी और IBS जैसी समस्याएं Anxiety और Depression से जुड़ी हो सकती हैं

लंबे समय तक तनाव रहने पर पेट की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है

संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, व्यायाम, योग और प्रोबायोटिक फूड्स Gut और Mental Health दोनों के लिए फायदेमंद हैं

आपने अक्सर देखा होगा कि पेट की समस्या होने पर हमें डिप्रेशन और एंग्जायटी सा महसूस होता है. डॉ. नीतू तिवारी ( MBBS, MD (साइकियाट्री), सीनियर रेजिडेंट, NIIMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल) ने बताया कि जब गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट दर्द या बार-बार दस्त जैसी दिक्कत होती हैं और लगातार उदासी, घबराहट, बेचैनी या स्ट्रेस जैसा महसूस होता, ये प्रॉब्लम Gut-Brain Axis से जुडी हो सकती हैं, यहीं अगर लंबे समय तक हो तों पेट की सेहत खराब रह सकती है, जिसका असर मेन्टल हेल्थ पर भी पड़ सकता है और मेन्टल स्ट्रेस या दीजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है.

इस कारण महसूस होता है डिप्रेशन-

Gut-Brain Axis हमारा ब्रेन और इंटेस्टाइन में कम्युनिकेशन का काम करती है, जो Vagus Nerve के ज़रिए हार्मोन, इम्यून सिस्टम और इंटेस्टाइन में मौजूद Gut Microbiome के जरिए होता है, जब पेट में इंबैलेंस या सूजन होती है, तो उसके सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं, इसी तरह जब स्ट्रेस या चिंता में कोई होता है, तो उसका असर डाइजेस्टिव सिस्टम पर दिखाई देता है, यहीं कारण है कि कई लोग तनाव के दौरान गैस, पेट में मरोड़, दस्त, कब्ज या भूख कम लगने जैसी चीज़े महसूस करते हैं.

मूड को कंट्रोल करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर Serotonin का लगभग 90 प्रतिशत प्रोडक्शन इंटेस्टिन में होता है, पूरा Serotonin सीधे ब्रेन तक नहीं पहुंचता, क्योंकि Blood-Brain Barrier उसे रोकता है, लेकिन अच्छी Gut Microbiome उन नेचुरल प्रोसेसेज को प्रभावित करती है जो ब्रेन के काम, नींद, इमोशंस और मेंटल पीस को कंट्रोल करने में जरूरी होते हैं, इसलिए जब इंटेस्टाइन खराब होती है, तो इसका डायरेक्ट प्रभाव मूड और मेन्टल हेल्थ पर दिखाई दे सकता है.

Chronic Low-grade Inflammation-

यह सूजन केवल डाइजेस्टिव सिस्टम तक नहीं रहती, बल्कि शरीर में बनने वाले सूजन संबंधी रसायन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित कर सकते हैं. लंबे समय तक रहने वाली सूजन कुछ लोगों में Depression और Anxiety से जुड़ी हो सकती है.

Irritable Bowel Syndrome (IBS) वाले लोगों में मेन्टल हेल्थ की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं. बहार जाते वक्त भी अजीब महसूस करने लगते हैं, दूसरी ओर, Anxiety और Stress IBS के लक्षणों को और अधिक बढ़ा देते हैं. इस तरह पेट और दिमाग के बीच एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें दोनों एक-दूसरे की समस्या को लगातार बढ़ाते रहते हैं.

जब कोई लंबे समय तक स्ट्रेस में रहता है, तो शरीर में Cortisol और Stress Hormones बढ़ जाता है, जिससे पेट में एसिड बढ़ सकता है, गैस, अपच, कब्ज, दस्त, पेट दर्द और भूख में बदलाव जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. यहीं कारण है कि कई लोगों को परीक्षा, इंटरव्यू, या कोई इम्पोर्टेन्ट काम में इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है जिससे अचानक पेट खराब होने की ज़्यादा सम्भावना होती है.

मेंटल हेल्थ और Gut Health-

मेंटल हेल्थ और Gut Health दोनों को अच्छा रखने के लिए बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है. फाइबर फ्री भोजन करना, पानी पीना, दही और Fermented Foods खाना, रोज़ कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटीज करना, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना, योग, मेडिटेशन और Deep Breathing करना अच्छा साबित हो सकता है. साथ ही, Antibiotics का अनावश्यक उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे Gut Microbiome प्रभावित हो सकता है.

अगर आपको अक्सर गैस, कब्ज, एसिडिटी या पेट दर्द के साथ बेचैनी, घबराहट या उदासी महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें. विशेषज्ञों के मुताबिक, Gut-Brain Axis के कारण पेट और दिमाग का गहरा संबंध है, जिससे खराब Gut Health मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है.