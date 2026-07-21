हर दिन मुट्ठीभर झड़ रहे हैं बाल? बस डाइट में जोड़ लें ये 5 चीजें, फिर देखें कमाल

hair fall diet: अगर महंगे शैंपू और हेयर ऑयल लगाने के बाद भी बाल लगातार झड़ रहे हैं, तो समस्या आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स में नहीं बल्कि खान-पान में हो सकती है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 21, 2026, 4:03 PM IST
हर दिन मुट्ठीभर झड़ रहे हैं बाल? बस डाइट में जोड़ लें ये 5 चीजें, फिर देखें कमाल
  • न्यूट्रिशनिस्ट Ryan Fernando के मुताबिक बालों की मजबूती सही पोषण पर निर्भर करती है, सिर्फ शैंपू पर नहीं
  • प्रोटीन, आयरन, जिंक, B विटामिन और ओमेगा-3 बालों को मजबूत और हेल्दी बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं
  • इन पोषक तत्वों की कमी से बाल कमजोर, पतले और तेजी से झड़ने लगते हैं
  • संतुलित आहार, हरी सब्जियां, फल, नट्स और प्रोटीन युक्त भोजन बालों की सेहत सुधारने में मदद करते हैं

हम में से शायद ही कोई हो जो बालों के झड़ने से परेशान न हो. हर बार कंघी करने पर बालों का गुच्छा हाथ में आ जाता है या फिर बाथरूम में हमेशा बाल पड़े दिखाई देते हैं. ऐसे में हम महंगे शैंपू, कंडीशनर और तेल लगान लगते हैं, हालांकि इनसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इन चीजों के इस्तेमाल के बाद भी बाल सूखे, बेजान और पतले और झड़ते रहते हैं.

ऐसे में समझ नहीं आता है कि आखिर गलती कहां हो रही है. दरअसल में दिक्कत आपके शैंपू में नहीं, बल्कि खान-पान में है. हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट Ryan Fernando ने इंस्टाग्राम पर इसके अन्य और असल कारणों के बारे में बताया है. उन्होंने बताया कि बालों की सेहत अंदर से बनती है, बाहर से बालों का जितना भी ख्याल रखें, अगर अंदर से पोषण नहीं मिलेगा तो बाल मजबूत नहीं होंगे. उन्होंने इंस्टाग्राम पर 5 जरूरी पोषक तत्व बताए हैं जो बालों को अंदर से स्वस्थ, घने और चमकदार बनाते हैं.

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1. प्रोटीन –

अक्सर लोगों को लगता है कि प्रोटीन सिर्फ मसल्स बनाने के काम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है. प्रोटीन बालों के लिए भी बेहद जरूरी है. बाल मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बनते हैं. ऐसे में रोजाना पर्याप्त प्रोटीन लें इससे बाल मजबूत, लंबे और टूटने से बचेंगे. प्रोटीन इनटेक कम हो तो बाल कमजोर, पतले और झड़ने लगते हैं.

प्रोटीन के लिए क्या खाएं?

पर्याप्त प्रोटीन के लिए अंडा, दाल, पनीर, दही, चिकन, मछली, दूध, सोयाबीन को डाइट में शामिल करें.

2. आयरन और जिंक –

बालों की सेहत के लिए आयरन और जिंक बेहद जरूरी हैं. ये दोनों मिनरल्स बालों की जड़ों (follicles) तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाते हैं. इसकी कमी होने पर बाल झड़ते हैं, रूसी होती है और नए बाल कम उगते हैं. इन दोनों की कमी को पूरा करने के लिए पालक, बीट, अनार, गुड़, लाल मांस, नट्स (बादाम, काजू), दालें, अंडा, दही लें.

3. विटामिन B और बायोटिन –

विटामिन B और बायोटिन बालों की सेहत पर गहरा असर डालते हैं. विटामिन B और खासकर बायोटिन (Vitamin B7) बालों को मजबूत बनाते हैं, ये बालों का टूटना कम करते हैं और नए बाल उगाने में मदद करते हैं. इसके लिए अंडा, बादाम, मूंगफली, दाल, साबुत अनाज, केला, एवोकाडो खाएं.

4. Omega-3 फैटी एसिड –

अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल मजबूत रहें तो Omega-3 फैटी एसिड लें. ये स्कैल्प में नमी बनाए रखता है और सूजन कम करता है. साथ ही साथ स्कैल्प को हेल्दी बनाता है. इससे खुजली और बाल झड़ना कम होता है. Omega-3 फैटी एसिड के लिए अलसी के बीज, अखरोट, मछली, chia seeds, सरसों का तेल लें.

क्यों जरूरी है सही खाना?

अब ये जान लेते हैं कि बालों की अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना क्यों जरूरी है? दरअसल में बाल हमारे शरीर के सबसे तेजी से बढ़ने वाले पार्ट हैं, जब शरीर में पोषण की कमी होती है तो वो सबसे पहले बालों पर असर डालता है. शरीर पहले जरूरी अंगों (दिल, दिमाग) को पोषण देता है और इसके बाद बालों को. इसलिए अगर आपकी डाइट में प्रोटीन, आयरन, जिंक, B विटामिन और Omega-3 कम है तो बाल सूखे, बेजान और झड़ने लगते हैं, अपनी थाली में प्रोटीन जरूर रखें. हरी सब्जियां, फल, नट्स और साबुत अनाज ज्यादा खाएं. बाहर का तला-भुना और जंक फूड न खाएं. शैंपू और तेल तो बालों को बाहर से सुंदर बनाते हैं, लेकिन सही खाना उन्हें अंदर से मजबूत और स्वस्थ बनाता है.

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Shweta Bajpai

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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