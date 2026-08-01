मानसून में तेजी से झड़ रहे हैं बाल? वजह तेल या शैंपू नहीं, हो सकती है Vitamin B12 की कमी

अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं और महंगे हेयर प्रोडक्ट्स भी असर नहीं दिखा रहे, तो इसकी वजह सिर्फ मौसम नहीं बल्कि शरीर में विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है. जानिए डर्मेटोलॉजिस्ट ने क्या बताया.

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बाल झड़ने की वजह सिर्फ मौसम या गलत शैंपू नहीं, बल्कि विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है.

डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक B12 की कमी से हेयर फॉल के साथ थकान, कमजोरी और सुन्नपन जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं.

इसकी पुष्टि ब्लड टेस्ट से होती है, इसलिए बिना सलाह के सप्लीमेंट लेने से बचें.

सही डाइट, डॉक्टर की सलाह और समय पर इलाज से बालों की सेहत में सुधार किया जा सकता है.

आजकल कुछ समस्याएं बेहद आम हो गई हैं, जिनमें से एक है बालों के झड़ने की समस्या. हर कोई इससे परेशान है चाहे लड़का हो लड़की, खासकर नॉनसून के मौसम में तो बालों का गिरना रुकता ही नहीं है. शायद ही कोई हो जिसके बाथरूम में बालों का गुच्छा न पड़ा हो, ऐसे में बालों को झड़ने से रोकने के लिए हम तरह-तरह की चीजों को ट्राई करते हैं जैसे महंगे शैंपू, कंडीशनर, महंगे ट्रीटमेंट आदि, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे में आज हम डॉ. चांदनी जैन गुप्ता ( MBBS और MD – डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन, एलेंटिस हेल्थकेयर नई दिल्ली) से जानेंगे बालों के गिरने की असली वजह.

विटामिन B12 की कमी-

डॉ. चांदनी जैन गुप्ता ने बताया कि बाल झड़ने की समस्या से बहुत से लोग और उनकी सेहत प्रभावित होती है, बाल झड़ने के कारणों में स्ट्रेस, हार्मोन में बदलाव, जेनेटिक कारण और बालों की सही देखभाल न करना कुछ आम वजहें हैं. इन वजहों के अलावा, बाल झड़ने का एक आम कारण विटामिन B12 की कमी भी है. विटामिन B12 एक ज़रूरी विटामिन है जो नसों के सही कामकाज, रेड ब्लड सेल्स के बनने और बालों की जड़ों (हेयर फॉलिकल्स) व अन्य टिशूज़ की कोशिकाओं के बनने के लिए जरूरी है.

पूरी तरह शाकाहारी (वीगन) लोग, बुज़ुर्ग, पाचन तंत्र की बीमारियों ,जैसे क्रोहन रोग या सीलिएक रोग, से पीड़ित लोग, और ऐसी दवाएं लेने वाले लोग जो विटामिन B12 के अवशोषण को रोक सकती हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी होने का खतरा ज़्यादा होता है. इस कमी के लक्षणों में थकान, कमजोरी, उंगलियों या पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी, याददाश्त कमजोर होना और त्वचा का रंग हल्का पड़ना व बाल ज़्यादा झड़ना शामिल हैं.

इन चीजों पर दें ध्यान-

अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं या इसके साथ कोई और लक्षण भी दिख रहे हैं, तो खुद से सप्लीमेंट लेने के बजाय डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं. एक साधारण ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है कि आपके बाल झड़ने का कारण विटामिन B12 की कमी है या नहीं. आपके डॉक्टर कुछ अन्य न्यूट्रिशनल मार्कर या विटामिन D टेस्ट, आयरन का स्तर या थायरॉयड फंक्शन की जांच भी कर सकते हैं.

इसका इलाज आमतौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि कमी कितनी गंभीर है, इसमें खान-पान में बदलाव, ओरल सप्लीमेंट लेना या विटामिन B12 के इंजेक्शन लगवाना शामिल हो सकता है. विटामिन B12 से भरपूर चीज़ों में अंडे, जानवरों से मिलने वाले उत्पाद (दूध), मछली, मांस और कुछ अनाज शामिल हैं. सही पोषण, स्कैल्प की देखभाल और समय पर मेडिकल इलाज का कॉम्बिनेशन ही बालों को स्वस्थ बना सकता है.